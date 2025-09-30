Dozimetr, jak ho ještě neznáme. Financování STAN
„Dali jsme si nejpřísnější pravidla ze všech politických stran na naší scéně pro financování STAN jako hnutí. Naše financování prošlo hloubkovým auditem. Ať jsou všichni syčáci, kteří naše hnutí zásadně poškodili, pokud kradli, potrestáni,“ iDnes.cz. Dá se této výpovědi ministra vnitra věřit? Co znamená název kauzy Dozimetr? Zakladatel hnutí STAN Věslav Michalík byl jaderný fyzik, proto název kauzy Dozimetr, neboť je to přístroj meřící dávky radioaktivního záření. „O Věškovi se říkalo, to byl velkej kluk, solární baron. Říkalo se, že pral Rusům prachy přes kyperský firmy. Proto se všichni primárně pověsili na něj – všechny složky, ale nejenom NCOZ, i evropský instituce. Kvůli praní špinavých peněz jsou tady čtyři evropští státní zástupci. Proto se ta kauza jmenuje Dozimetr, protože on je jaderný fyzik,“ říká jeden z našich zdrojů, inFakta.
Michalík měl zkušenosti v komunální politice, ve které působil od roku 2002 a zde je nutné podotknout, že měl zkušenosti mimo jiné s dotacemi a obecně s financemi, takže právě on dohlížel na finance politické strany STAN. Jeho jméno je však spojeno se dvěma společnostmi, a to Rodvinov Solar Energy, a. s., kterou ovládali Rusové, konkrétně Sergey Skutelnikov a Nikolay Karpukhin ještě v roce 2006. Michalík o několik let později postupně společnost ovládl. Druhá firma je Solar Area, s. r. o., kde působil Skutelnikov.
Michalík získal milionové půjčky od České spořitelny a kyperské společnosti Lowfield Investments Limited. Konkrétně u společnosti Solar Area je „půjčka ve výši 72 milionů korun s osmiprocentním úrokem. Společnost získala od České spořitelny úvěr 418 milionů korun, zajištěný zástavou podílů,“ inFakta. Dle tohoto magazínu u Rodvinov Solar Energy na konci roku 2008 dle účetní závěrky je uveden úvěr ve výši přes 145 mil. Kč a půjčku jako podřízený závazek přes 36 mil. V roce 2009 dle zprávy auditora je evidován úvěr od České spořitelny ve výši 177,5 mil. a podřízená půjčka z konce prosince přes 36 mil. Kyperská společnost Lowfield Investments Limited poskytla úvěr ve výši skoro 40 mil., který nebyl dle auditora ničím jištěn a byl úročen v rozmezí od 0 – 10%, inFakta, což dle tohoto investigativního magazínu, byť tvrdil Michalík, že s ní neobchodoval, je jasný vztah mezi ním a kyperskou společností. U obou společností, tedy Rodvinov Solar Energy a Solar Area, zmizely kompletní účetní a daňové doklady za roky 2011 a 2012.
Michalík pozvedl hnutí STAN do velké politiky. „Od začátku hnutí STAN je Michalík člen předsednictva, od 2021 je vedle Víta Rakušana místopředsedou spolu s Petrem Hlubučkem, Stanislavem Polčákem, Petrem Gazdíkem a dalšími. Michalík tehdy usiluje o funkci ministra obchodu a průmyslu,“ inFakta. Můj dotaz, zda se dá věřit slovům našeho ministra vnitra, je pochopitelný, neboť obě společnosti Rodvinov Solar Energy a Solar Area byly dárci hnutí STAN a to v letech 2016 až 2019, od kterých hnutí obdrželo téměř 3,3 mil. Kč, inFakta. Zbavit se peněz tím, že je vloží do nadací, politickou stranu neočišťuje. „My jsme všechny finance, které jakkoliv vzdáleně mohly souviset s kýmkoliv a s čímkoliv z Dozimetru, poslali na charitativní účely,“ iDnes.cz. Již ale ministr nesdělil částku, tedy kolik? Mohu se tedy domnívat, že se jich zbavily jen z části, anebo je utratili? Mít charitu, tak bych se upřímně styděla. Kladu si otázku, zda Vít Rakušan bude brát již zesnulého Michalíka jako mafiána, když právě on založil hnutí a staral se jim o finance?
Michalík zemřel pár dní před razií policie, a to v červnu 2022. Dle inFakta: „Tou dobou má STAN už další silné finanční donátory. Věslav Michalík je údajně dobře znal. Stejně jako šéf STANu, současný ministr vnitra Vít Rakušan. Skupina miliardářů, na kterou během našeho pátrání narážíme nosí zkratku „bpd“. Jde o zkratku jmen tří vlivných podnikatelů: Vasil Bobela, Petr Pudil, Jan Dobrovský…“
Již padají různá slova na tuto kauzu, mimo jiné i od bývalého ministra spravedlnosti Blažka, který sdělil toto: „Nemohu se nepodivit nad tím, kolik tzv. demokratických politiků, kromě nectění presumpce neviny, ve své duši a chování skrývá – většinou, ale nejen – z alibismu kus bolševika,“ napsal Blažek na sociální síti X, Parlamentní listy.cz. Strana SPD chce podat podnět na zrušení hnutí STAN. O tom však rozhoduje Nejvyšší správní soud a žalobu musí podat vláda, ale STAN je její součástí, iDnes.cz.
Netvrdím, že soud se zabývá zbytečně úplatky, ale podstata mu dle mého názoru uniká. Popravdě jsem se musela zasmát, když jsem se dočetla v Novinkách.cz, že státní zástupce Adam Borgula ukázal Hlubučkovi fotografii, kde se dívá do tašky a odpověď Hlubučka byla „kravata“. Nechť se na mě nikdo nezlobí, ale zabývat se kravatou... Pokud se jednalo o igelitovou tašku, věřím, že nikdo nebude hloupý a odnášet si v ní tisíce korun. Nicméně beru to jako součást práce státního zástupce, prověřit se musí vše. Ovšem nedivím se, že obžalovaný statečně odolal. Pokrok je, že někteří začali vypovídat, tedy spolupracovat. Magazín inFakta stále pracuje na kauze a těším se na další informace, které z mého pohledu jsou velmi cenné.
Sandra Bornová
