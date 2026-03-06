Donald Trump - sliby o míru a zhoršení globální ekonomiky
Obecně platí, že plést se do druhých zemí je přirozenou vlastností USA. Zejména místnímu lidu vykládat, jak je jejich země silná, za pomoci velkolepých projevů. Nicméně je důležité přikročit k věci. Americký prezident Donald Trump chce válčit a nepřesvědčí, dle mého názoru, nikoho v tom, že jím vyvolaná válka s Íránem bude mít rychlý průběh. Dokonce popřel, že Izrael zaútočil na Írán jako první: „Myslím, že Íránci chtěli zaútočit jako první, a já jsem nechtěl, aby k tomu došlo. Takže pokud vůbec, tak jsem možná donutil Izrael k akci,“ britské listy.
Ekonomickou stránku si Trump očividně vůbec neuvědomuje, či ji možná ignoruje. Mimojiné ignoruje i hlas svého lidu, který je proti útokům na Írán, iRozhlas.cz. Nicméně přikročím ke globální ekonomice. Již se očekává nárůst inflace, neboť uzavřením Hormuzského průlivu a k tomu i útoky Íránu na ropné rafinérie v Saudské Arábii i v Kataru její vlnu spustí. Katarská energetická společnost oznámila, že při útoku byly poškozeny některá její zařízení, tudíž zastavila výrobu, ČT24. Nedojde jen ke snížení dodávek, ale i ke zvýšení nákladů na jejich dopravu: „Dlouhodobé uzavření či omezení této námořní trasy by mělo značné dopady na dodavatelské řetězce a ceny,“ uvedl člen vedení Svazu německého průmyslu Wolfgang Niedermark, Echo24.cz. Právě Němci se obávají dopadu války, neboť se zdraží pochopitelně energie, které zvednou ceny potravin i služeb.
Co se týče ceny ropy, ekonomové se shodují na prognóze přes 100 dolarů za barel. Deník Echo24.cz uvádí 108 dolarů za barel a podle Seznam Zprávy.cz by ropa mohla dosáhnout až na 150 dolarů. Vlna inflace na nás čeká a Evropská centrální banka, Bank of England a Fed nebudou moci pomyslet na snižování úrokových sazeb, spíše je budou nuceny zvednout, Echo24.cz, přičemž je nutné zmínit (zde je odlišnost od deníku Echo24), že generální ředitel bankovní společnosti Goldman Sachs David Solomon naopak sdělil pro deník Euro.cz, že Fed snížil úrokové sazby. Mimojiné se očekává i negativní dopad v eurozóně na HDP ve výši 0,6%. Agentura Bloomberg předpokládá, že inflace V USA se zvedne o 0,8% a celkově bude nad 3% do konce tohoto roku, Echo24.cz. Pro Evropskou unii se předpokládá, že inflace ve 2. pol. letošního roku se bude pohybovat kolem 1,8% a s tabákem 1,9%, Kurzy.cz.
Co se týče USA, tak v rozhovoru pro Euro.cz David Solomon uvedl, že dojde k přehřátí ekonomiky:„Letos je rozhodně slušná pravděpodobnost, že se americká ekonomika trochu přehřeje. A s tím souvisí i fakt, že inflace nakonec pravděpodobně bude o něco vyšší než konsenzuální očekávání.“ Trump hýbe i s finančními trhy, které si zatím neuvědomují dopady války a reagují mírně a Solomon dále tvrdí: „Myslím, že trhům bude trvat několik týdnů, než si skutečně uvědomí důsledky toho, co se stalo, a to jak v krátkodobém, tak střednědobém horizontu. Zatím ovšem nemohu spekulovat o tom, jak to celé dopadne.“
Nejhorší na celé věci je, že USA jenom rozvrací systémy v zemích, bez ohledu na to, zda je tam režim či nikoliv, ale nedokážou uvést věci do pořádku a v zemích zůstane chaos. Musí však ukazovat světu, že oni jsou ti hlavní, respektive mocní, kteří vedou světový řád. Považuji to za kombinaci exhibicionismu a zneužívání moci.
Sandra Bornová
Andrej Babiš - zákon o konfiskaci majetku bez důvodu? Snadná věc
Blíží se nám tu zákon, který bude v rozporu se zákony jinými a může se snadno dotknout nevinného. Zákon, který již připravovala předchozí vláda Petra Fialy, ale s blížícími se volbami upustili od toho.
Sandra Bornová
Vstup Ukrajiny do EU? Představa Zelenského versus realita
Je pochopitelně velmi obtížné pro Ukrajinu se připravovat na vstup do Evropské unie v době války, která zatím nemá konce. Hovořit o míru a zrealizovat ho je rozdíl a o tom nemůže být sporu.
Sandra Bornová
EU - boj o jednotný trh
Slova "jednotný trh" jsou krásná, logická, ale k realitě mají daleko. Tak jako se EU vzdaluje jednotné, tedy společné vizi trhu, o to více bude mít daleko k federaci. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU jsou markantní.
Sandra Bornová
Drahé ceny potravin. Stojí nám to za to?
Když jako zákazníci vstoupíme do kamenného či online obchodu, vidíme, jak se to hemží slevami. Očividné podvody např. u bujónů 4 + 2 zdarma, přičemž bujonů v krabičce bylo vždy šest. Takto můžeme pokračovat ve jmenování dál.
Sandra Bornová
Petr Macinka versus Petr Pavel aneb začíná školení
Válka v politice není nic neobvyklého. Jenom se podívejme na naše polské sousedy. Také je to prezident proti vládě a naopak. Politika je jen pro připravené a současný prezident má v pravdě krátké zkušenosti v této oblasti.
