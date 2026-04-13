Donald Trump se snaží ukazovat moc, ale esa v rukávu drží někdo jiný
Snaha ovládnout situaci v Íránu se současnému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi nedaří, byť o sobě tvrdí, že je nesporný vítěz: „Tohle je vítězství pro USA, které umožnil americký prezident Donald Trump a naše úžasná armáda,“ sdělila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, iDnes.cz.
Kdo skutečně vydělává na válce?
Za svého působení Donald Trump nedokázal o nic víc, než planého vyhrožování a zasahovat do druhých zemí. Je jasné, že honba za nerostnými surovinami je hlavním motivem. U války s Íránem ale narazil na těžký oříšek. Nejde jen o to, že se Írán nehodlá vzdát, ale i o to, že íránský lid ukázal svou národní hrdost a semknul se.
Je těžké se postavit zemi, která uzavřela Hormuzský průliv a brání především západním lodím proplout, což začalo zvedat cenu ropy. Zde je ale nutné dodat, že probíhá blokáda Hormuzského průlivu, která může zvednout cenu ropy ještě více, iDnes.cz. Je tady zároveň fakt, že si Írán z průlivu učinil business. Za každou loď vybírá poplatek. Nelze tento fakt zcela vyvrátit či zaobalit už z důvodu, že samotný Teherán zveřejnil tuto informaci ve své státní televizi, že „Írán se posune do další fáze spravování Hormuzského průlivu, uvedl ve čtvrtek“, České noviny. ČTK v tomto článku cituje agenturu AP, která napsala, že Teherán vybírá poplatky již teď. Zprávu z Ekonomického magazínu, že Írán si bude po „ukončení“ konfliktu účtovat 2 mil. dolarů za každou loď, je nutné však převést do reality, protože konflikt neskončil a business nastává opravdu už teď, nikoli později. Když vyjdu z informací z amerického ABC News, ti píší, že zvažují „USA a Írán partnerství při výběru mýta“, České noviny. To je možné přeložit do jazyka Íránců ve smyslu „mýtné ano, ale bez partnerství“.
Donald Trump se snaží ukázat převahu USA a snaží se diktovat podmínky i Číně, která jde na věci svou strategií „tichá voda břehy mele“. Čína ve skutečnosti dopředu počítala s krizí a náležitě se připravila. V současné době vykupuje 80% íránské ropy. Co to znamená? Vytvořila si těsné obchodní vztahy s napadenou zemí a nezalekne se ani sankcí ze strany USA. Jak uvedl deník iDnes.cz: „stínová flotila čítající desítky tankerů, které zastírají svůj původ, vypínají lokalizační zařízení a ropu si předávají na otevřeném moři, aby skryly, odkud náklad skutečně pochází. Maskují ropu za surovinu z Malajsie či Ománu...“
Nejde jen o ropu. Čína též popírá fakt, že vyzbrojuje Írán svými zbraněmi. Je tu podezření ze strany USA, že se chystá dodat protiletadlové raketové systémy MANPAD, které by ničili americká nízko letící letadla, iDnes.cz. Proč by však nemohla zapírat? Země, která učinila boom s elektromobily, která se nezalekne ani výpadku, neboť má rezervu 1,3 miliardy barelů, iDnes.cz.
Postupná dedolarizace a oslabení dolaru
Dedolarizace není neznámý pojem. Je to snaha odklonit se od dolaru a prosazení měn jako jüan, euro, rupie. Např. článek na Českém rozhlasu z března hovoří o dedolarizaci na příkladech Saudské Arábie, která bude prodávat ropu Číně v Jüanech, Irák zase zakázal soukromé transakce v dolarech. Ve skutečnosti i samotná válka s Íránem přispívá ke snížení významu amerického dolaru. K podpoře oslabení americké měny stačí tak málo a stačí i jen Trumpova slova, když se vyjádřil v lednu, že mu pokles dolaru nevadí. Americký prezident se dokáže snadno přenést přes všechno, jakoby se nic nedělo. Výsledkem jeho nerozvážnosti je, že dolar „klesl na nejnižší úroveň od začátku roku 2022“, Forbes. Když se vrátím k Íránu, tak je nutné dodat, že platba v jüanech za íránskou ropu je mimo jiné i proto (či především), aby se Čína vyhnula sankcím, iDnes.cz: „Aby se obchody vyhnuly americkému finančnímu systému, platí se v jüanech přes menší instituce, jako je Bank of Kunlun.“
Aby nebylo toho málo, čínské banky dostaly výzvu, aby omezily nákup amerických státních dluhopisů. Po zveřejnění informace na Bloombergu ceny amerických dluhopisů klesly a došlo i k poklesu amerického dolaru. Magazín Forbes uvedl, že v září roku 2025 čínské banky držely dluhopisy denominované v dolarech za 298 mld. Nicméně Čína přestává být největším věřitelem, Japonsko a Velká Británie ji předhonili. USA je v každém případě velmi závislé na zahraničí.
Trump sebevědomě uvalil na Čínu 100% cla na čínský export do USA, načež Čína mu odpověděla omezením vývozu vzácných zemin, Kurzy.cz. Na jeho celní politiku sice ne zrovna úspěšně reagovala i EU, ale přece jen má něco v rukávu. Není to jen Bazuka. Může totiž odprodat část amerických aktiv a to už Trumpa zabolí. Shodou okolností varování před touto reakcí vyšlo ze strany analytika Deutsche Bank, Forbes. Trumpovo oznámení o clech mělo vliv i na FED, který snížil úrokové sazby a výnosy jim začaly klesat.
Donald Trump již představuje světu spíše komedii než reálnou moc. Bude více než jasné, že příští prezident bude z řad Demokratů. Otázka ale je, zda situace ve světě bude lepší?
Sandra Bornová
Důchody jako předvolební tah hnutí ANO, diskriminace lidí 50+ a deficit penzijního systému
Téma důchody a diskriminace lidí ve věku 50+ jsou velmi citlivým tématem pro mnohé. Zároveň je signálem dlouhodobého ekonomického a sociálního problému. Hrozí tu velký deficit penzijního systému, na který poukazují ekonomové.
Sandra Bornová
Od nadšení z Letné k tvrdému byznysu? Kdo dnes skutečně platí Milion chvilek
Tento článek je vytvořen ve spolupráci, a tedy i se souhlasem, s Martinem Hájkem, kterého si osobně vážím jako člověka. Rozhodli jsme se podívat více do hloubky na spolek Milion chvilek a vnést tak další pohled na něj.
Sandra Bornová
Praní špinavých peněz jako běžná praxe
Průtokové a offshore účty byly a jsou problémem každého státu. Mnohdy se jedná o toky peněz ze států bývalého sovětského svazu včetně Ruska. Do jaké míry pomůže zákon o odčerpání majetku, se uvidí v praxi.
Sandra Bornová
Pravda o americké ekonomice aneb Trumpovy sliby chyby
Ekonomika USA se neodvíjí tak růžově, jak sděluje současný prezident Donald Trump. V sázce je však získání dalších finančních prostředků na válku proti Íránu a zvýšování cen jistě ovlivní volby do kongresu.
Sandra Bornová
Kobra 26 a EET zvednou příjmy státu o desítky miliard?
Různé nekalé praktiky, které umožňují podnikatelům se vyhnout daním a konat si se zaměstnávanými lidmi, co chtějí, nejsou žádnou novinkou. Slibovaný návrat EET a vytvoření Kobry 26 mají být hlavními pomocníky v boji proti nim.
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Srážka autobusu a dalších aut na dálnici D2 u Lanžhotu si vyžádala dva zraněné
Na pátém kilometru dálnice D2 u Lanžhotu ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě autobusu a...
Stát se posedmé pokouší prodat dva domy v Harrachově, cenu snížil na 44,9 mil.Kč
Ministerstvo financí se posedmé pokouší prodat dva bytové domy s nájemníky v Harrachově na...
Na Vysočině dnes hasiči zasahovali u několika lesních požárů na Jihlavsku
Na Jihlavsku hasiči likvidují lesní požár u Nové Vsi blízko Batelova, už se jim ho podařilo...
Soud zrušil další pokutu za loterijní vyhlášku od ÚOHS pro Prahu
Krajský soud v Brně zrušil další pokutu za chyby v loterijní vyhlášce, kterou Praze vyměřil Úřad...
