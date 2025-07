Dohoda s kovbojem

Již včera bylo v médiích oznámeno, že předsedkyně evropské komise Ursula von der Leyenová učinila obchodní dohodu s Trumpem. Cílem bylo domluvit se na clech, tedy 15% sazbu na zboží z dovozu.

Název článku zní v pravdě posměšně, ale na tuto dohodu nedokážu najít vhodnější vyjádření. Americký prezident Donald Trump opět ukázal, že je businessman a jistě po jednání je velmi spokojený. Původně pohrozil 30% cly na dovoz, jak již uvedly např. Novinky.cz, takže to vypadá, že Leyenová učinila pro evropský trh zázrak, protože je jasné, že by na tom firmy byly velmi špatně. Bohužel zázrak to není a zcela upřímně si myslím, že předsedkyně EK se nechala úspěšně americkým prezidentem vydírat a žádnou obranu spolu s ostatními členy komise vůči tomu neučinila. Již ve svém článku „EU jako potápějící se koráb“ jsem se zmínila o jejich obranném nástroji Bazuka, který EU mohla využít, čímž by mohla americkému prezidentovi odpovědět jednak cly a jednak zamezit přístupu amerických firem na evropský trh Seznam Zprávy. Samozřejmě Bazuka se nekoná.

Nyní přejdu k té výborné dohodě. Platí tedy na dovoz 15% a to i na automobily, ale netýká se již farmaceutik. Americký prezident je velmi zdatný a chytrý a pro svou zemi učiní vše, takže aby EU se domluvilo na 15%, tak se paní předsedkyně Leyenová velkolepě domluvila a zavázala, že nakoupí energie za 750 miliard dolarů, což je v přepočtu na koruny 15,7 bilionů a mimo jiné počítá i s nákupem amerického vojenského vybavení v přepočtu 12,5 bilionu korun, tedy 600 miliard dolarů iDnes.cz.

Na tuto výhru měl pěkný příspěvek na síti X ekonom Lukáš Kovanda, který napsal toto: „Za to vše tedy dostane od Trumpa „jen“ 15procentní clo. Přitom před Trumpovým nástupem do Bílého domu letos v lednu čelila EU průměrnému efektivnímu clu v USA jen 4,8 procenta. Nová průměrná efektivní celní sazba, které zboží z EU v USA bude čelit, tak bude pořád o výrazných více než deset procentních bodů vyšší, než byla ta z doby před Trumpovým nástupem. Trump se může světu pochlubit – „vidíte, tohle je ten můj Art of the Deal“.“ A já připomenu, jak se EU nelíbilo, že je závislá na USA, co se týče nákupu zbraní iDnes.cz. Zde se vybízí dotaz, zda bude ještě platit jejich program SAFE? Dostane větší příležitost evropský zbrojní průmysl? Myslím, že ne.

Řekla bych to takto: ‚I nu, to je tak, když politik se učí vyjednávat.‘ Za největší vtip považuji, když německý kancléř Friedrich Merz pochválil pani komisařce tuto dohodu a sdělil toto: „Je dobře, že se Evropa a Spojené státy dohodly, a zabránily tak nepotřebné eskalaci v transatlantických obchodních vztazích,“ iDnes.cz. Po pravdě již nevím, jestli se mám smát či plakat. Dostanou vše mnohonásobně dražší, my to zaplatíme a ještě si na to zatleskají.