Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dělat povyk okolo ČT a rozhlasu?

Sandra Bornová
Popravdě nevidím důvod, proč dělat velké „haló“ okolo ČT a rozhlasu. Nedemokratické by bylo, kdyby u nás byly jen jedny noviny či televizní kanál, ale je svoboda a deníků, i internetových je tu dost.

Navíc slíbili konec poplatků? Slíbili, a proto se to snaží splnit. Pokud by to nesplnili, dívali bychom se na vládu jako na jednoho velkého blázna.

Nedemokratické, a podle mne špatné, bylo zavedení výrazu „dezinformace“. Je to termín zavedený politiky a zcela upřímně ještě za Covidu. Logicky média nejsou a nebudou svobodná, když se jim určuje, co jsou vhodné informace pro nás a co je považováno za dezinformace. Všechna média mají svou etiku. Tím chci říct, že je zbytečné (a nemusíte se mnou souhlasit) jim říkat, co můžou, či nikoliv.

Také svazovat novinářům ruce, když se doberou skutečně k věcem, které jsou více než nepohodlné, není správné. A známe i případy ze světa, kdy ti stateční nejsou mezi živými, ale to už mluvím o té skutečné (nebo jinak řečeno, opravdu těžké) novinařině.

Dále, si můžeme položit otázku, kdo vlastní média a čí zájmy hájí? A opět si budeme pokládat otázku, do jaké míry je to demokratické.

Autor: Sandra Bornová | pondělí 26.10.2026 7:56 | karma článku: 6,34 | přečteno: 82x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Sandra Bornová

Pokračování příběhu: Setkání

Je to už pět let, co se neviděla se svým strýcem Liborem. Rodinné vztahy nedopřály klidnému soužití. Napětí mezi bratry Stanislavem a Liborem stouplo tak, že přimělo Libora se svou ženou a dvěma syny učinit závažné rozhodnutí.

13.10.2026 v 23:16 | Karma: 4,43 | Přečteno: 117x | Diskuse | Poezie a próza

Sandra Bornová

Novináři (vylepšená verze)

V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. Nechtělo se mu zpátky do ložnice. Spala tam jedna z neznámých žen, se kterou si včera v noci dopřával tělesné radovánky.

1.10.2026 v 17:45 | Karma: 3,25 | Přečteno: 94x | Diskuse | Poezie a próza

Sandra Bornová

Pokračování příběhu část: Novináři

V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. V ložnici mu spala jedna z neznámých žen, se kterou si dopřával radovánky. Trochu ho bolela hlava z noci.

30.9.2026 v 19:16 | Karma: 3,08 | Přečteno: 115x | Diskuse | Poezie a próza

Sandra Bornová

Pokračování příběhu: Pronásledování

Ten den zaměstnaný právník firmy Building trade Lukáš odcházel z hospody po rozhovoru s novinářem Jirkou se smíšenými pocity. Nechtělo se mu věřit, že Strnad je propojen s mafií.

20.9.2026 v 20:25 | Karma: 3,74 | Přečteno: 138x | Diskuse | Poezie a próza

Sandra Bornová

Pokračování příběhu: Faktura

„Ahoj, nerad ruším, ale dostali jsme dáreček, který bys měl vidět. Ehm, znám tě už nějakou dobu. Protože jsem tě už mnohokrát vysekal z průšvihu, chci vědět, zda znáš firmu Building trade. Dík. Ozvi se.“

8.9.2026 v 21:08 | Karma: 5,56 | Přečteno: 231x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?
20. října 2026  12:22

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...
19. října 2026  16:07

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost

Botas × BJP Champ
20. října 2026  18:27

Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...

Tři koleje nestačí, koridor mezi Běchovicemi a Libní dostane ještě jednu

Návrh rozšíření stávajícího železničního koridoru mezi Běchovicemi a Libní....
26. října 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Správa železnic plánuje rozšířit stávající železniční koridor mezi Běchovicemi a Libní. Získá se...

OBRAZEM: Kormoráni byli letos milosrdní, Veselský rybník vydal desítky tun ryb

Výlov Veselského rybníka na Žďársku. (24. října 2026)
26. října 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Zatímco v létě brázdí hladinu Veselského rybníka v Novém Veselí na Žďársku exprezident Miloš Zeman...

Jednodušší ceník a povolení přejíždět. V Chomutově mění systém parkování

Kamery na služebním voze snímají registrační značky zaparkovaných automobilů a...
26. října 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

V Chomutově nastanou od listopadu změny v systému parkování. Zjednoduší se ceník a řidiči budou...

Po deseti letech seminářů nabízí Markétina dopravní výchova bezplatný e-learning

26. října 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sandra Bornová

  • Počet článků 85
  • Celková karma 8,47
  • Průměrná čtenost 425x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky. V současné době píši román.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×