Dělat povyk okolo ČT a rozhlasu?
Navíc slíbili konec poplatků? Slíbili, a proto se to snaží splnit. Pokud by to nesplnili, dívali bychom se na vládu jako na jednoho velkého blázna.
Nedemokratické, a podle mne špatné, bylo zavedení výrazu „dezinformace“. Je to termín zavedený politiky a zcela upřímně ještě za Covidu. Logicky média nejsou a nebudou svobodná, když se jim určuje, co jsou vhodné informace pro nás a co je považováno za dezinformace. Všechna média mají svou etiku. Tím chci říct, že je zbytečné (a nemusíte se mnou souhlasit) jim říkat, co můžou, či nikoliv.
Také svazovat novinářům ruce, když se doberou skutečně k věcem, které jsou více než nepohodlné, není správné. A známe i případy ze světa, kdy ti stateční nejsou mezi živými, ale to už mluvím o té skutečné (nebo jinak řečeno, opravdu těžké) novinařině.
Dále, si můžeme položit otázku, kdo vlastní média a čí zájmy hájí? A opět si budeme pokládat otázku, do jaké míry je to demokratické.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Setkání
Je to už pět let, co se neviděla se svým strýcem Liborem. Rodinné vztahy nedopřály klidnému soužití. Napětí mezi bratry Stanislavem a Liborem stouplo tak, že přimělo Libora se svou ženou a dvěma syny učinit závažné rozhodnutí.
Sandra Bornová
Novináři (vylepšená verze)
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. Nechtělo se mu zpátky do ložnice. Spala tam jedna z neznámých žen, se kterou si včera v noci dopřával tělesné radovánky.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu část: Novináři
V Dubaji zrána vysvitlo slunce. Již probuzený Pavel si dopřává svůj ranní čaj na pohovce v obývacím pokoji. V ložnici mu spala jedna z neznámých žen, se kterou si dopřával radovánky. Trochu ho bolela hlava z noci.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Pronásledování
Ten den zaměstnaný právník firmy Building trade Lukáš odcházel z hospody po rozhovoru s novinářem Jirkou se smíšenými pocity. Nechtělo se mu věřit, že Strnad je propojen s mafií.
Sandra Bornová
Pokračování příběhu: Faktura
„Ahoj, nerad ruším, ale dostali jsme dáreček, který bys měl vidět. Ehm, znám tě už nějakou dobu. Protože jsem tě už mnohokrát vysekal z průšvihu, chci vědět, zda znáš firmu Building trade. Dík. Ozvi se.“
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