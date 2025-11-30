Chat control - nová totalita?
Skenování zpráv za účelem ochránit či snížit riziko zneužívání dětí je jednostranné. Stejně tak, jako jsou citlivým tématem děti, patří k citlivému tématu například senioři, kteří trpí častými útoky podvodníků, kteří právě využívají sms zprávy, ale i volají. Na tyto lidi si nikdo nevzpomene a EU je ponechá svému osudu. Co se týče zneužívání dětí, tak kriminálníci budou na to připraveni. Na co se zapomíná? Texty zpráv mohou být naprosto neškodné. Jinými slovy, chat control je zaměřený na jednu věc a snížení rizika bude minimální, či žádné: „Je jasné, že regulace obsahu přímo děti neochrání, od toho je tu systém prevence, intervence, spolupráce klíčových aktérů – rodiny, školy, policie, OSPOD a podobně,“ nastínil nedávno Kamil Kopecký z Palackého Univerzity, deník.cz.
Jméno, přijmení, telefon, email, datum narození a další údaje musí být zprácovány dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ÚOOÚ. Pokud provozovatelé chatovacích aplikací budou souhlasit se skenováním zpráv, tak to bude v rozporu jednak s tímto zákonem. Dle mého názoru, by fyzická osoba musela dát jasný souhlas ještě než společnosti jako Facebook, Twitter, Google a další systém spustí. Návrh zákona EU je v rozporu s našimi zákony, bez ohledu na to, že to má být dobrovolné. Už termín „povinně dobrovolný“, deník.cz, je zhlediska zákonů velmi sporný. Buď je něco dobrovolné, anebo povinné. Jsou to dva odlišné pojmy, které dohromady jsou neslučitelné a zákon má být stanoven jasně.
Pravda ale je, že společnosti Facebook a Google mají zkušenosti. Již zpráva z roku 2011 na iDnes.cz, kdy Assange, zakladatel WikiLeaks, uvedl, že Facebook má „vestavěné rozhraní, díky kterému zpravodajské služby nemusí „dolovat“ jednotlivé záznamy, ale mohou databázi automatizovaně procházet a analyzovat. Doplnil však, že podobné rozhraní mají například i produkty společností Google a Yahoo“. Pokud návrh projde i evropským parlamentem, budou mít tuto činnost zlegalizovanou. Z dřívějšího skandálu se stane legální věc a společnosti budou EU defacto kryty. Americké úřady budou mít snadnou kontrolu kohokoliv.
Máme tu Listinu základních práv a svobod, jejíž součástí je listovní tajemství, kterou daný návrh naruší, a půjde tedy o narušení soukromí a důvěrnosti, deník.cz. Jestliže systém bude schopen prolomit i šifrované zprávy, tak se jistě dozví informace např. i o mzdách všech fyzických osob. Jak si člověk může ochránit své soukromí? Problematické je i propojení účtů s občanským průkazem nebo pasem. Sociální sítě jsou od toho, aby spojovaly lidi i z různých vzdáleností, nikoli aby je špehovaly. Rada EU se zaměřují pouze na zneužívání dětí a další formy jako šikana, podvody, nejen u dětí, je nezajímá a ještě budou chtít zlegalizovat zásah do soukromí. My můžeme řící: „ Už to tady bylo, ale máme to tolerovat? Zeptá se nás někdo, zda s tím souhlasíme?“
Sandra Bornová
