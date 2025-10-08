Bude pád von der Leyen? Opět hlasování o nedůvěře.

Nespokojenost v evropském parlamentu vůči von der Leyen a její komisi stoupá. Uběhly tři měsíce od prvního hlasování o nedůvěře k jejímu vedení a chystá se další, které proběhne tento týden ve čtvrtek.

Kritika na komisařku roste. Dle mého názoru, protože se nepředpokládá, že kritici při hlasování uspějí, tak ale již od prvního červencového hlasování skutečně popularita a důvěra k von der Leyen klesá. Již společnost Polling Europe učinila průzkum, který z mého pohledu balancuje někde uprostřed: „... pouze 9 % respondentů ohodnotilo výkon von der Leyen jako „velmi dobrý“, zatímco 27 % ji hodnotilo spíše kladně. Negativní názor má 25 % lidí a 20 % uvedlo, že ji nezná dostatečně dobře, aby ji mohlo hodnotit,“ Euroactiv. Jak napsalo iDnes, které připomíná její období německé ministryně rok 2019. Přesněji od 17. prosince roku 2013 až do 17. července 2019 byla ministryní obrany Německa a v té době neslavila nějak velký úspěch: „Přesto na ni nakonec padla volba. Byla společným jmenovatelem, tím, kdo všem nejméně vadí.“ Řekla bych to svými slovy, kde nejméně bude škodit, a proto místo v europarlamentu. Nyní se situace však mění, neboť problémy komisařka nenapravila, lépe řečeno se nevyjádřila k problematice financování vakcín za covidu a naopak způsobila další.

Započala kritika ohledně situace v Gáze a netransparentnost u obchodních dohod s USA a Jižní Amerikou, Echo24.cz. Rozhodně chápu nespokojenost ze strany pravice, která se snaží pochopitelně hájit práva podnikatelů. Když připomenu dokument o odlesňování, který obsahuje sankce pro malé a střední podnikatele a náhradu za práci evropských úředníků, Document 32023R1115, tak to vnímám jako krok k postupné likvidaci podniků. Nicméně tentokrát jsou dva návrhy na odvolání von der Leyen, tedy jak ze strany pravice tak i levice. Dle deníku Echo24.cz budou potřebovat k úspěchu i připojení ze středu a něktěří z nich se bojí, že by byl dosazen ještě horší nástupce. Co je tím však myšleno? Mají už dopředu adepta? Pokud ano, tak to bude nástupce podobného myšlení, ale v horší verzi, anebo se spíše bojí toho, že to bude člověk, který by učinil zvrat, čímž však může učinit nápravu, co se týče ekonomiky. Samozřejmě, že je vše v podobě otazníku. Nicméně někteří jsou rozhodnuti, že návrhy nepodpoří: „Nebudeme se účastnit záměrně destabilizačních her,“ uvedla šéfka německé FDP v Evropském parlamentu Marie-Agnes Strack-Zimmermanová, Echo24.cz.

Posila však bude překvapivě ze strany Zelených, kteří dříve byli v červenci proti odvolání komisařky a nyní jsou rozhodnuti hlasovat pro. Komisařka se samozřejmě brání tradičními výroky: „Extremistické síly jsou podporovány nepřáteli“ z Ruska či odjinud,“ iDnes.cz. Obhajovat vše nepřátelskými stranami se stává trendem a prostředkem, jak se vyhnout zodpovědnosti za své činy.

Pokud se jim to povede, tak věřím, že euroskeptici mohou obrátit. Zítra začne hlasování a bude možná překvapení.

Autor: Sandra Bornová | středa 8.10.2025 19:35

Sandra Bornová

  • Počet článků 31
  • Celková karma 17,00
  • Průměrná čtenost 316x
Zajímá mě současná ekonomická a politická situace naší země. Čtu si návrhy zákonů a poukazuji na jejich úskalí. Jsem moralistka a kritik. Někdy rozebírám věci psychologicky.

