Boj s Čínou pokračuje. EU má však velké nedostatky.
Nad článkem v investičním webu zaměřené na Čínu mě zarazil fakt, že ho napsal velmi mladý člověk, ale jedna věc stojí za podtrhnutí: „Čína budovala dodavatelské sítě desítky let. V jejích průmyslových centrech je k dostání naprosto cokoli, v alternativních zemích ne. Nové továrny sice produkt smontují, ale většinu specializovaných dílů musejí nejprve složitě dovézt od původních asijských dodavatelů.“ Porazit jí nebude tak jednoduché a EU by měla začít u sebe, neboť si podkopala průmysl sama svými nařízeními. Víme, jak to je s automobilovým průmyslem a není jediný, který bude EU křísit. Již italská europoslankyně Elena Donazzanová řekla: „Samotná komise poukázala na to, že jsme již ztratili 200 000 pracovních míst. Jedna z největších evropských společností, Volkswagen, hlásí snížení o dalších 100 000 pracovních míst, obvykle postihující muže s rodinami. To je chudnutí Evropy, uzavírání továren a chudnutí celého dodavatelského řetězce,“ iDnes.cz.
O co tu jde? Čína si buduje roky soběstačnost, ať už se jedná o kterékoli odvětví, což je správné. Takto má jednat každá země. Samozřejmě vždy bude fungovat import – export, protože jisté suroviny řada zemí postrádá, nebo jich nemá dostatek, což je pochopitelné. Pravda je taková, že nad otázkou okolo Číny se mělo uvažovat již před lety, což se týká využívání levné pracovní síly, jinak by např. elektronika byla daleko dražší. Znamená to pro EU budovat a zvelebovat vlastní. Nyní hledí na Čínu jako člověk s otevřenou pusou na něco nového. Nemá se však čemu divit. Důležité je pro ni splnit očekávání „zeleného lobbingu“ (Grean peace a další) a tedy snižovat emise, čímž přírodě stejně nepomohou. Nyní mají před sebou čísla: v roce 2025 Čína vyvezla do Evropy zboží v hodnotě 560 mld. eur, tedy svůj vývoz zvedla o 6,4%, zatímco EU vyvezla do Číny zboží v hodnotě pouhých 200 mld. eur, tudíž má schodek 360 mld., Epoch Times.
Dle článku z května na iRozhlasu: „Čína nyní vyrábí 35 procent světové hospodářské produkce a předpovědi ukazují, že do konce dekády to bude až 45 procent.“ EU nedokáže konkurovat ani USA a dle Kurzů.cz jí může čekat dlouhodobý úpadek. Nemůže si stěžovat na Čínu, že využívá subvencí, tedy podporuje své domácí podniky. To, že má nadprodukci, tedy vyrobí více, než spotřebuje, je holý fakt. Dosáhnou velkých tržeb a lidé z Evropy dostanou zboží za příznivé ceny. Podle bývalého ředitele Evropské centrální banky Maria Draghi by EU potřebovala mít investice v hodnotě 700 až 800 mld. eur, což je asi 4,7% HDP, „aby zacelila inovační mezeru, snížila energetické náklady a posílila vlastní obrannou i průmyslovou základnu“, Kurzy.cz. To má co dohánět a naše evropské firmy bojují jak s EU, tak i s Čínou, která zaobstarává evropské, ale i americké zákazníky svými levnými produkty. Znovu připomenu, že EU si vzpomněla na fakt, že Evropané bojují s chudobou, či vycházejí tak – tak, drahé bydlení, ba i nedostupné. Ásie se stává jakoby malým receptem na levnější život, když v EU si na své občany vzpomenou, až když je nejhůř.
Když se EU rozhodne něco řešit, jde to velmi pomalu. Pět zemí rozeslaly dokument před debatou Evropské komise o Číně, jež proběhla 29. května, který „varuje před rostoucím počtem nekalých obchodních praktik a vyzývá EU k širším obchodním opatřením v případech, kdy je Evropa příliš závislá na zahraničních dodávkách kritických surovin, například vzácných zemin,“ Epoch Times. Vidím zde smysl v návrhu na dovozní kvóty a v případě překročení stanoveného limitu zvýší cla. Zavedla kvóty na dovoz oceli a to na 18,3 milionu tun a 50% cla na dovoz nad rámec u 26 kategorií ocelářských výrobků dovážených do EU, Forbes. To ovšem nestačí. Je zapotřebí skutečně podporovat vlastní výrobu, což nelze kvůli hloupým regulacím. Nový návrh na snížení emisí na 90% z předchozích 100 je opravdu pro zasmátí. To samé zmírnění zákazu aut se spalovacími motory – člověk neví, zda má plakat, nebo se smát. Mimo jiné europoslankyně Klára Dostálová poukazuje na to, že Evropská komise soustavně přidává další byrokratické náklady, iDnes.cz. Jak se říká, probuzení přichází v době, kdy se to schytává a je těžké se postavit k tomu pozitivně. Když politici spí, je to nejhorší, co může být. Po probuzení se diví a přemýšlí, jak na to. Završila bych článek přáním: nechť přijde zlepšení.
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