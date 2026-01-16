Boj o Grónsko může vyústit v konec Severoatlantické aliance
Některé členské státy EU mají velkou snahu jednat a tedy pomoct v obraně území Grónska, pokud by došlo k nejhoršímu scénáři. Jakkoli jsem byla kritická vůči EU, nyní musím dát uznání a zároveň je čas, aby EU ukázala, že je jednotná, a tudíž drží za jeden provaz, což také činí. Jak ocitovaly Novinky.cz z listu Bild: „Prvních 13 vojáků průzkumného týmu z Německa by mělo také dorazit tento čtvrtek. Kromě toho jsou údajně na cestě do Grónska vojáci z Nizozemska, Kanady, Švédska, Velké Británie a Norska.“ Je však nutné zmínit i Francii, která je toho nedílnou součástí prohlášení sedmi států.
Americký prezident Donald Trump poukazuje na bezpečnost regionu a uvádí to jako hlavní argument, iDnes.cz. Je to poněkud zvláštní argument vzhledem k tomu, že v Grónsku má nasazenou pouze jednu vojenskou základnu, přičemž jich bylo původně více. Na tento fakt poukazuje i americký zpravodaj dánského týdeníku Weekendavisen Markus Bernsen v rozhovoru pro Seznam Zprávy: „Po druhé světové válce Američané postupně navyšovali svou vojenskou přítomnost i radarové a monitorovací kapacity, později se však z Grónska stáhli. Přestali tam investovat. Dnes tam zůstává jediná základna.“ Rozhodně Bernsen v rozhovoru vyvrací přítomnost Ruska a Číny. Primárně tady jde o ropu a další nerostné suroviny. USA se musí dostat z ekonomické pasti. Venezuelu má již v hrsti, ale jak na spojence? Má finance na to, aby si mohlo koupit Grónsko? Již Kurzy.cz uvádí porovnání deficitu USA roku 2025 s rokem 2024: „Prosincový deficit státního rozpočtu dosáhl téměř 145 mld. USD, zatímco o rok dříve činil v daném měsíci „jen“ necelých 87 mld. USD.“ Přesto tento server uvedl, že „za celý rok 2025 deficit státního rozpočtu USA meziročně výrazně klesl, a to o téměř čtvrtinu na 1,67 bil. USD.“ Rozhodně nebude „motorem příjmů“ jenom cla. Americký prezident jakožto zkušený a úspěšný podnikatel ví, jak se dostat k příjmům.
Nedivím se, že představitelé Dánska i Grónska jsou proti anexi, či koupi Grónska. Spojenectví znamená spolupráci, nikoli trhnout se a ničit alianci zevnitř. Osud aliance visí ve hvězdách. Nejhorší na tom však je a s tím souvisí i závislost EU na USA, že Spojené státy tvoří 80 % kapacity NATO. „Tuto situaci Trump vnímá jako charitu a chce z bezpečnostního deštníku evropských zemí vytěžit maximum. To zahrnuje nákup amerických zbraní, obchodní preference a snížená cla a bezpodmínečnou podporu Ameriky ze strany Evropanů v jakékoli záležitosti,“ Britské listy. Nechat však amerického prezidenta svobodně konat, co se mu zlíbí, není řešení, a proto vítám akci EU, respektive již zmíněných členských států, které obešly struktury NATO: „Operace je koordinována z Kodaně. Ne prostřednictvím struktur NATO v nizozemském Brunssumu. Důvod: Severské státy NATO – včetně Grónska a Kanady – spadají pod velení velitelství NATO v Norfolku v USA. Operace má přitom probíhat bez zapojení USA,“ sdělil list Bild, Novinky.cz.
Na soc. síti X se vyjádřil prezident Petr Pavel k podpoře Grónska: „Považoval bych za správné, aby se Česká republika připojila ke společnému prohlášení evropských států ke Grónsku.“ Je tu ale i snaha udržet alianci: „Ať už je výhrada Spojených států ve vztahu ke Grónsku a zajištění obrany jakákoliv, tak je řešitelná v rámci spojeneckých jednání,“ řekl Pavel novinářům ve Lvově, ČT24. Chce se však USA skutečně dohodnout se spojenci? To je správná otázka, ale odpověď není na nás lidech, ale na pověřených. Jedno je jisté: nerostné suroviny jsou pohonem všeho. Důležité také bude, jak se k tomu v konečném důsledku postaví náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka, protože dlouhé mlčení bylo znamením spíše tichého souhlasu s postojem USA. Pokud by docházelo k nějakému neurčitému kličkování ze strany ministerstva, tak to však bude hodné kritiky. Z mého pohledu by se ČR měla přidat k podpoře Grónska. Nikdo si nepřeje válečný konflikt, takže udržovat dialog je v pořádku, ale je také správné, že EU se začíná probouzet a začalo konat samostatně. Grónsko není jenom členem NATO, ale i EU. Pokud by za nějakou dobu přece jen došlo k rozpadu aliance, což si nikdo nepřeje, tak nechť EU ukáže jednotu, význam a hodnoty. Evropské státy mají svou historii, zatímco USA je mladé, ale bohužel více průbojné a zneužívá svého postavení. I přestože je snaha ukončit válku na Ukrajině, americký prezident není vševládcem.
Sandra Bornová
Nezávislí na ruském plynu? Rusko však vydělává dál
Ještě v roce 2023 již bývalý premiér Petr Fiala si pochvaloval, jak se Česká Republika stala nezávislou na ruském plynu. Znělo to jako vtip stejně tak, jako když mluvil o německých platech.
Sandra Bornová
Slabá politika EU vůči USA těžko bude odolávat
USA se považují za super velmoc. Pod vedením prezidenta Donalda Trumpa to začíná nabývat až bláznivého rozměru. Závislost na USA jde ve prospěch americké politiky a businessu. EU ukazuje sílu tam, kde je snadný cíl, jinak se bojí.
Sandra Bornová
Sazby na spořících účtech klesají, co s penězi?
Začíná úleva pro úvěry a končí vysoké úrokové sazby na spořících účtech. Není však pravda, že tuto formu investice, která je neriziková, můžeme zabalit a nechat si peníze pod polštářem, či je přesouvat z jedné banky do jiné.
Sandra Bornová
Skandál s Okamurou? A co korupční skandály na Ukrajině?
Je nutné podotknout, že velká část politiků bez ohledu na to, jaký stát zastupují, by měli projít lekcemi kultury mluveného projevu. Když nepovedený výrok vystřídá vulgárnější, začíná divadlo, jehož vstupné je zdarma.
Sandra Bornová
S finančními podvodníky po telefonu se roztrhl pytel
Tento článek bude trochu netradiční, protože většinou píši o politických a ekonomických tématech. Je však alarmující, že se v ČR zvýšily případy podvodných telefonátů. Senioři jsou častými oběťmi, ale už nejen oni.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Druhá část obchvatu Kaplice je v provozu, doprava v centru je klidnější a bezpečnější
V Pardubickém kraji se stále může tvořit na silnicích ledovka
V Pardubickém kraji se stále může tvořit na silnicích ledovka. Její vznik silničáři předpokládají...
Nucení k masturbaci i vyražené zuby. Soud potrestal ostrahu obchoďáku za týrání bezdomovců
Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal vězením dva ze tří členů ostrahy obchodního domu v centru města,...
Středočeské silnice jsou s opatrností sjízdné, místy jízdu ztěžuje mlha
Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes ráno jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy jízdu...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 48
- Celková karma 20,90
- Průměrná čtenost 424x