Bitcoinová aféra versus kauza Dozimetr

Kauza s Bitcoiny se rozrostla do velikosti, že jí označujeme za „bitcoingate“. Proti tomuto označení je však Jaroslav Veis.

Nedávno se k tomu vyjádřil ve svém článku pro Lidové noviny, kde tvrdí, že abychom mohli tomu dát druhou část slova gate, musela by padnout vláda. Jistě bude na toto téma velké množství názorů a bude na nás, abychom si utvořili svůj názor na věc.

Pravda je taková, že vládu drží de facto strana STAN. Ministr vnitra Vít Rakušan sdělil pro ČT24, že je jednoznačně za to, aby vláda fungovala až do konce. Když budeme vládnoucí strany posuzovat z morálního hlediska a poohlédneme se směrem do zahraničí, kde za takové situace by zahraniční politici podali demisi všichni, kteří jsou za tu konkrétní věc zodpovědní, tak se společensky ocitáme na dně. Není možné přijmout pouhý fakt, že bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se rozhodl ze sebe učinit dobrovolného obětního beránka tím, že podal demisi, o které psaly mnohá média, zde mohu uvést např. e15, přičemž byl ospravedlněn premiérem Petrem Fialou na socialní síti X. Tedy podtrženo sečteno, vlastně nic špatného neudělal.

Vrátím se však k ministru vnitra Rakušanovi. Je tu ještě jedna kauza, kterou zastiňuje kauza s darovanými Bitcoiny od drogového dealera, a to Dozimetr. Kauza spojená s pražským magistrátem, o níž přehledně píše Seznam Zprávy , má daleko horší dopad, neboť přinesla smrt klíčových svědků. Není to tak dávno, co uveřejnil deník Echo24 výpověď, nyní už bývalého ministra Pavla Blažka, že soudci mají strach se ujmout této kauzy. Bojí se o svůj život? A jak to souvisí s Vítem Rakušanem? Podezření přišlo, když se veřejnosti dostala zpráva, že ministr vnitra užívá šifrovaný telefon, jako měl obviněný podnikatel Redl, o čemž napsalo iDnes a ministr to obhajoval Novinkám výmluvou, že šifrovaný telefon měly jeho děti mezi hračkami. A co tím pan ministr chtěl říci? Že o telefonu vlastně nevěděl? Vskutku náš ministr vnitra má exkluzivní nápady, co koupit dětem za dárek, pardon, za hračku. Každý rodič se jistě snaží svému dítěti dát to nejlepší, což je pochopitelné, ale u ministra Rakušana je dobré se zeptat, k čemu dítě potřebuje šifrovaný telefon?

Dalším důležitým faktem jsou samozřejmě kontakty Starostů a nezávislých s podnikatelem Redlem. Už to je velmi problematické, navíc Rakušan přiznal, že již v roce 2017 slyšel o Redlovi, jak uvedl deník Echo24 a věděl před jmenováním šéfa rozvědky Petra Mlejnka, což je před samotným zahájením policejní akce, o které napsaly Seznam Zprávy.

Není mým cílem rozebírat každou kauzu. Jde mi o princip. Spojení členů STAN s Redlem, lépe řečeno kontakt s ním činí tyto osobnosti nedůvěryhodnými. A nyní vidím jejich podporu v pokračování vlády. Drží ji při životě. Jaká může být důvěra v této vládě, která se pokouší řídit náš stát, přičemž se topí v korupčních skandálech? Znovu zopakuji, že kauze Dozimetr, která přináší lidské oběti a tyto oběti mohou ve skutečnosti přibývat, se nedává takový důraz jako kauze s Bitcoiny. Vlastně mi přijde, že opozice kauzu s Bitcoiny využívá pro zdůraznění nedůvěry vládě, což nadruhou stranu přispěje ke zdůraznění řešit i Dozimetr. Morální stránka však říká, že se dosud nedala čest obětem kauzy Dozimetr, které byly klíčovými svědky a tito svědci byli umlčeni nadobro. Brát jako sebevraždu např. smrt podnikatele Martina Horáka, jak uvedl zdroj Seznam Zprávy, který žil luxusní život v Dubaji, je z mého pohledu velmi laciné, když Neovlivní.cz napsal, že podnikatel si sháněl ochranku.

A nyní si položme otázku, jak mohla policie jednomyslně uzavřít případ smrti Horáka jako sebevraždu? Soudy se bojí. Znamená to, že se bojí i policie? To jsme vskutku upadli do nejhlubších hlubin dna. To jsme jak v pohádce o krtečkovi, který se prokopává dolů a dolů. Ale je tu přece jenom rozdíl mezi naší společností a touto kreslenou postavičkou. Krteček se vždy vyhrabe napovrch. A co my? Respektive co naše vláda? Pomalu se blíží k podzimním volbám. Je to jako biologické hodiny. Měsíc za měsícem, den za dnem a volby už budou tu. Nezbývá mi nic jiného, milí čtenáři, než naší vládě popřát hodně štěstí.