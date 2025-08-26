Bitcoingate: praktiky a politická neprůhlednost
Policie ve čtvrtek večer 14. srpna 2025 zatkla Tomáše Jiřikovského, který daroval státu Bitcoiny v hodnotě 1 miliardy a obvinila ho z praní špinavých peněz, iDnes.cz. Kauza bude mít jistě daleko větší dopad, než se nám oficiálně prezentuje, nicméně to se ještě ukáže. Nedávno jsem publikovala článek Leyenová a Decroix: pfizergate a bitcoigate - akce čisté ruce. Spojení těchto dvou veřejných osobností poukazuje na současné praktiky nejen našich politiků, ale i jiných evropských, a není zcestné. Skutečnost, že politické osobnosti se spojují s pochybnými lidmi, což je velmi jemně řečeno, zasahuje do reputace českého státu a byť byly či jsou státy, které prezentovaly světu daleko horší věci, tak je nutné zdůraznit, že tím se neulehčí situace. Pohled na náš stát je v pravdě chmurný.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix nevede kauzu zdárným způsobem, naopak pochybným. Její časová osa postrádá řadu faktů, tedy událostí, na které poukázal bývalý koordinátor David Uhlíř a které se dotýkají i ministra financí Zbyňka Stanjury, jak bylo napsáno v iDnes. Aktuálně zveřejnila novou časovou osu, která je sice obšírnější, nicméně postrádá řadu vysvětlení Aktuálně.cz. Dle mého mínění časová osa byla sestavena ministryní tak, aby vládní představitelé a všichni zúčastnění vyšly z kauzy bez úhony, neboť je před volbami a nemohou si dovolit větší chyby než ty, které jsou nyní. Totéž spatřuji i na hlavních aktérech kauzy, ke kterým se dostanu.
Vrátila bych se však na úplný začátek, což je období, kdy celá věc měla ještě klidný průběh. Vnímám nabídku daru Bitcoinů od právníka Titze, zastupujícího Jiřikovského, ministerstvu spravedlnosti jako úplatek, tedy cenu za to, že ministerstvo pomůže ve věci navrácení počítačů Jiřikovskému. Soudní znalec ale nebyl schopen zjistit bitcoinové peněženky, protože byly zašifrované. Jiřikovský na základě toho vyhrál a soud mu techniku vrátil, Echo24.cz. Již vyvstává logická otázka, zda byl velkolepý dar státu nutný? Obecně z pohledu kriminálníka je to atypické. Nicméně vnímám jednání advokáta jako splnění slibu. Dále je tu logická otázka už na politiky, jak se mohou podílet na pochybných situacích? Soudní znalec nebyl schopen se dostat k podstavě věci a soud rozhodne, prakticky očistí celou záležitost, a tedy v technice není obsah, který by pocházel z trestné činnosti. Jednak za těchto okolností to ministerstvu spravedlnosti za Pavla Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela mělo být stále podezřelé (možná bylo a přesto tak učinili) a jednak je to selhání soudu. Otázka moje zní: „Znovu byla Jiřikovskému zabavena technika. Dokáží rozšifrovat zařízení?“
Praktiky našich politiků jsou podobné těm, kteří jsou trestaní. Tak např. u kauzy Dozimetr se zjistilo, že ministr vnitra Vít Rakušan má šifrovaný telefon, iRozhlas. Odtud ovšem není problém, resp. nebrání to tomu, aby došlo ke komunikaci mezi politiky a (možnými) pachateli. Logicky z toho vyplývá, že v politickém prostředí musí být pachatelé také. Netvrdím tím, že všichni politici užívají šifrovaná zařízení. Další praktiky, tentokrát zpět k Bitcoinové kauze, je učinit pracovní schůzku dne 6. února 2025 na téma bitcoiny, které se účastnil bývalý ministr spravedlnosti Blažek s náměstkem Daňhelem a dalšími lidmi, kterou si sice zaznamenají, ale jak ministr tak i jeho náměstek se pod to nepodepíší. Jistě dobře věděli, že konají velmi problematickou věc, tudíž raději nepodepsali schůzi. Náměstkova poznámka úředníkům k faktuře: „Prosím o zprocesování a uhrazení a nešířit,“ nemá též obdoby. Zajímavá je i osobní schůzka, o které napsalo také iDnes.cz: „Právě 24. února se odehraje osobní schůzka, kterou zmiňuje v e-mailech soudní znalec. Záznam z jejího průběhu opět chybí.“ Vyvstává otázka, jak taková schůzka může být osobní nikoli pracovní? Jinými slovy se plní slova náměstka „zprocesovat a nešířit“.
Je tu morální otázka, zda obecně politici mohou mít právo na imunitu? Politická kultura upadá a dle mého názoru, by mělo dojít nejen k nápravě, ale i změně. Politik má být průhledný a tato průhlednost vylučuje mít jednak šifrované zařízení, což je, jak jsem již uvedla u Víta Rakušana, jehož strana však požadovala kompletní zprávu od bývalého koordinátora Uhlíře, iDnes.cz, nesdělení klíčových informací či něco nekonat za účelem být krytý. Neospravedlňuje to zcela ani ministra financí Zbyňka Stanjuru, jehož ministerstvo sdělilo, že sjednání navrhované darovací smlouvy je problematické, iDnes.cz. Zcela upřímně se ptám: „Zasáhlo ministerstvo financí? Co bylo na sjednání problematické?“ Nezasáhlo a nechali dál konat kolegy z ministerstva spravedlnosti, aniž by se k tomu podrobněji vyjádřili. Premiér Petr Fiala také z počátku tvrdil, že je vše v pořádku, České noviny, vždyť proč by se měly prověřovat věci? Konají vždy správně. Nyní se ministerstvo připojí k trestnímu řízení jako „poškozené“ dle Seznam zprávy. Skutečně je tak poškozené? Z původního vědomého jednání se stane tedy nevědomé? Opět se koná tak, aby v konečném důsledku byli očištěni.
Sandra Bornová
