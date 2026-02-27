Andrej Babiš - zákon o konfiskaci majetku bez důvodu? Snadná věc
Česká advokátní kancelář (dále už jen zkr. ČAK) nešetří kritikou této novely zákona, neboť počítá s velkolepou pravomocí policie při vyhledávání podezřelého majetku, která bude moci bez řádného přezkumu soudu nahlížet i do bankovních údajů, finanční správy či pojišťovny, ale i cenné papíry a další. Vláda reaguje na směrnici Evropská unie, ale nepřiměřeným způsobem dle ČAK: „Prolomení bankovního tajemství bez jakéhokoli justičního dohledu nad činností policejního orgánu nelze považovat za přiměřené, a to ani s ohledem na požadavky konfiskační směrnice, která nepožaduje takovou úroveň přístupu, tedy v podstatě online a bez kontroly,“ Aktuálně.cz.
Nyní jak je to s tou směrnicí z EU? Skutečně platí, že EU nezmiňuje, že by pro vysledování podezřelého majetku mělo být zneužito např. bankovního tajemství, spíše jim jde o lepší přeshraniční spolupráci a vzájemné sdílení informací mezi členskými státy, Evropská rada, Rada Evropské unie. Pravda je ale taková, že na jedné straně chce konfiskovat majetek, aniž by se prokázal původ, a na druhé straně tak může být učiněno na základě účasti na trestné činnosti. Dodávají také, že: „Tato forma konfiskace nebude vyžadovat vydání odsuzujícího rozsudku za trestný čin. K tomu však může dojít pouze tehdy, je-li soud přesvědčen, že daný majetek pochází z trestné činnosti,“ Evropská rada, Rada Evropské unie. Hodné kritiky je i samotná směrnice.
Je zřejmě čas se obávat. Právo bylo vždy o jasném ‚ano či ne, je to tak a tak‘, nikoli o ‚možná, domnívám se, myslím si, že to tak asi bude‘. My občané takto skutečně uvažujeme, ale právník, soudce, státní zástupce i policisté takto uvažovat nemohou. Ministr vnitra Lubomír Metnar chce, aby vznikl nový policejní útvar, který bude vyhledávat podezřelý majetek a bude mít tyto vymoženosti, Aktuálně.cz. Tak to budeme jak v policejním státě. I Nejvyšší soud má výhrady k zákonu: „Výhrady se týkají zejména skutečnosti, že řízení se nevede o vině konkrétní osoby, ale pouze o majetku, přičemž se neuplatní zásada presumpce neviny a postačí nižší důkazní standard založený na pravděpodobnosti,“ Česká justice.
Jinými slovy, nikdo se s nikým bavit nebude a nevinný zjistí, že přišel o peníze, aniž by se prokázalo, že má s trestnou činností něco společného.
Sandra Bornová
Vstup Ukrajiny do EU? Představa Zelenského versus realita
Je pochopitelně velmi obtížné pro Ukrajinu se připravovat na vstup do Evropské unie v době války, která zatím nemá konce. Hovořit o míru a zrealizovat ho je rozdíl a o tom nemůže být sporu.
Sandra Bornová
EU - boj o jednotný trh
Slova "jednotný trh" jsou krásná, logická, ale k realitě mají daleko. Tak jako se EU vzdaluje jednotné, tedy společné vizi trhu, o to více bude mít daleko k federaci. Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi EU jsou markantní.
Sandra Bornová
Drahé ceny potravin. Stojí nám to za to?
Když jako zákazníci vstoupíme do kamenného či online obchodu, vidíme, jak se to hemží slevami. Očividné podvody např. u bujónů 4 + 2 zdarma, přičemž bujonů v krabičce bylo vždy šest. Takto můžeme pokračovat ve jmenování dál.
Sandra Bornová
Petr Macinka versus Petr Pavel aneb začíná školení
Válka v politice není nic neobvyklého. Jenom se podívejme na naše polské sousedy. Také je to prezident proti vládě a naopak. Politika je jen pro připravené a současný prezident má v pravdě krátké zkušenosti v této oblasti.
Sandra Bornová
Jednání Trumpa jako anekdota aneb když se prezident špatně vyspí
Americký prezident Donald Trump se zřejmě občas špatně vyspí a dokáže svým evropským spojencům dobře zamotat hlavy. EU opět začíná prožívat divoké období s USA. Nejprve pohrozil cly ve výši 10%, nyní si vymyslel 200% pro Francii.
