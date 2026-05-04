Alespoň 25 procent z dovozu aut pro USA, když Írán nevychází
Skutečnost, že Pentagon stáhne 5000 vojáků z Německa během příštích 6 – 12 měsíců, Echo24.cz, je symbolem krize vztahů mezi spojenci NATO. Kritika ze strany Friedricha Merze na adresu USA, že selhává ve válce s Íránem, je zcela oprávněná a to nejen v jednání, jak sdělil kancléř, Ekonomický magazín. Írán se přímo USA směje. Zcela upřímně, když i The New York Times uvedl, že „íránské rakety a drony přinutily mnohé americké vojáky opustit zařízení a přemístit se do hotelů a kanceláří. USA některé vojáky dokonce raději přesunuly do Evropy,“ iDnes.cz, tak si každý položí otázku: USA má strach? – a hle stává se z nich „malý člověk“.
Jak nazvat amerického prezidenta Donalda Trumpa? – jako malého kluka, který si stále jen stěžuje a tak se rozhodne na Německo a obecně na EU udeřit 25% clem na dovoz automobilů do USA, iRozhlas.cz. Do určité míry jistá stížnost z jeho strany oprávněná je: „Dlouhodobě také požaduje, aby Evropané posílili svou obranu, a obviňuje je z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně,“ iDnes.cz. Závislost na USA nevěstí nic dobrého. Čas, aby se EU věnovala opravdu své bezpečnosti.
Trumpovo přání vystoupit z NATO nebude jen tak vyslyšeno, neboť nemá na to právo, protože již senátor Tim Kaine a ministr zahraničí Marco Rubio prosadili zákon, „který byl součástí obranného rozpočtu pro rok 2024. Tato legislativa výslovně zakazuje jakémukoli americkému prezidentovi odstoupit od Severoatlantické smlouvy bez předchozího schválení Kongresem,“ eurozpravy.cz. Výhružka, že USA nemusí naplnit článek 5 Aliance, NATO, Novinky.cz, tedy přijít na pomoc v případě, že by došlo k útoku na jednoho člena z Aliance, je ukazatelem toho, jak si Trumpova administrativa představuje spolupráci v paktu a snižuje i jeho význam.
Někteří z řad republikánů jako předseda pro senátní výbor pro ozbrojené síly Roger Wicker nebo i jeho kolega Mike Rogers se obávají dopadu po stažení amerických vojáků z Německa. Není se čemu divit, když Němci jim umožňují hladký přístup k základnám a přelety a to v rámci operace Epic Fury, iDnes.cz. Navíc Německo je „klíčovým logistickým uzlem pro americké operace v Evropě i na Blízkém východě a základny jako Ramstein slouží jako přestupní stanice nejen pro vojenské, ale i humanitární mise,“ Ekonomický magazín. Už z povahy USA musím říct, že Americký prezident je skutečně odvážný. Obdivuji i tu naivitu, vzhledem k tomu, že američtí vojáci prchají před Íránci (iDnes.cz), protože je tu boj proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zmínění republikáni Roger Wicker a Mike Rogers se mimo jiné obávají, že Trump podkope odstrašení a nahraje mu do karet, Novinky.cz. Moje řečnická otázka: Znamená to, že i Rusko se bude smát? Trump rozhodně nezachrání USA od ostudy. Neporadit si s Íránem a hrát si na vládce podle mě je ostuda, které šel Trump přímo naproti.
Sandra Bornová
Rozchod Emirátů s OPEC nemusí být vítězstvím pro USA
Ztráta jednoho z nejvýznamnějších členů OPEC je pro samotnou organizaci velká rána. Separatismus Spojených arabských emirátů vnímala dosud hlavně Saudská Arábie. Nyní se SAE chtějí osamostatnit a zvýšit produkci ropy.
Sandra Bornová
Kam tečou naše daně? Od směšných pokut politikům po miliardové trhliny v digitalizaci
Tento článek je sepsán ve spolupráci s Martinem Hájkem, od nějž mám i souhlas. Zajímaly nás některé výdaje a mimo jiné i postihy politických stran. Téma bylo široké a podařilo se nám dát dohromady alespoň některé informace.
Sandra Bornová
Donald Trump se snaží ukazovat moc, ale esa v rukávu drží někdo jiný
Americký dolar postupně ztrácí na významu a atraktivitě. Svět v mezinárodním obchodu prosazuje i jiné měny a politicky USA také ztrácí. Započít válku, na které v konečném důsledku vydělává někdo jiný, se stává faktem.
Sandra Bornová
Důchody jako předvolební tah hnutí ANO, diskriminace lidí 50+ a deficit penzijního systému
Téma důchody a diskriminace lidí ve věku 50+ jsou velmi citlivým tématem pro mnohé. Zároveň je signálem dlouhodobého ekonomického a sociálního problému. Hrozí tu velký deficit penzijního systému, na který poukazují ekonomové.
Sandra Bornová
Od nadšení z Letné k tvrdému byznysu? Kdo dnes skutečně platí Milion chvilek
Tento článek je vytvořen ve spolupráci, a tedy i se souhlasem, s Martinem Hájkem, kterého si osobně vážím jako člověka. Rozhodli jsme se podívat více do hloubky na spolek Milion chvilek a vnést tak další pohled na něj.
