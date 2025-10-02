Temnější než noc

Dva zločiny a dva detektivové. Jedno drama v soudní síni v případu obžaloby z vraždy, jedno vypracování profilu pachatele nevyřešené vraždy. Právnická bitva a zločin temnější než noc.

Americký spisovatel Michael Connelly je znám jak milovníkům knižních detektivních příběhů, tak i televizním fanouškům. Jeho zádumčivý detektiv s uhrančivým pohledem Harry Bosch a vychytralý advokát Mickey Haller mají své knižní série i televizní seriály. Autor čerpá pro tvorbu náměty ze své dřívější práce investigativního reportéra, kde se zabýval především kriminalitou. Jeho romány mu přinesly nejen popularitu, ale i několik prestižních literárních ocenění.

Sedmým dílem série s detektivem Harrym Boschem je kniha s názvem Temnější než noc, kterou vydalo v novém vydání nakladatelství Slovart. Číst se dá jako součást série, nebo jako zcela samostatný kriminální román bez nutnosti znalosti předchozích dílů.

Temnější než noc staví před čtenáře dva zločiny a dva detektivy. Harry Bosch momentálně figuruje jako klíčový svědek v mediálně sledovaném soudním procesu, v němž je filmový režisér obviněný z vraždy mladé dívky. Bývalý agent FBI Terry McCaleb je naproti tomu požádán zástupkyní šerifa o vypracování profilu neznámého vraha, který mrazivě důmyslným způsobem zavraždil jistého muže.

Zatímco Bosch prožívá dramatické dny v soudní síni jako svědek obžaloby, tak penzionovaný McCaleb se brodí vyšetřovacím spisem dosud nevyřešené vraždy. S oběma muži tak čtenář postupně zjišťuje detaily obou případů a noří se do děje spletitých kauz. Netradičním aspektem knihy se může jevit priorita detektivů, kdy zcela výjimečně dostává více prostoru „host“ v podobě bývalého profilovače FBI, který odešel do penze po transplantaci srdce. Vítaným zpestřením je i postava novináře Jacka McEvoye, známého z thrillerů Básník, Strašák a Výstraha.

Michael Connelly je výtečný vypravěč, který od samého začátku bere čtenáře na exkurzi temných zločinů i osobitých vyšetřovatelů. Děj plyne rychlým tempem a stáčí se do mrazivých uliček. Paradoxně nejnapínavější část přichází uprostřed knihy, kdy se motivy jedné z vražd zdánlivě začínají vztahovat k jistým temným uměleckým dílům jednoho velmi známého malíře 15. a 16. století.

Svižný a velmi propracovaný děj korunují výborné a dynamické dialogy. Cesty obou případů vedou vlastními cestami, je však možné, aby se přesto vzájemně propletly? Osoba Harryho Bosche překvapuje. I z lovce se může stát kořist…

Temnější než noc je výtečný a čtivý kriminální román s mnoha tajemstvími a překvapeními. Dřív, než se nadějete, bude na konci. S chutí sáhnout po další Connellyho knize.

Moje hodnocení: 90%

Autor: Michael Connelly

Název: Temnější než noc

Počet stran: 384

Nakladatelství: Slovart

Vydáno: 11/2024

Autor: Eva Šamánková | čtvrtek 2.10.2025 18:07 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

