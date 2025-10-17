Svědectví o životě v KLDR 2
Po velkém úspěchu knihy Svědectví o životě v KLDR, za níž obdržela v roce 2020 Magnesii Literu v kategorii publicistiky, přichází nyní její autorka Nina Špitálníková s pokračováním. V prvním díle přinesla sedm rozhovorů ze života Severokorejců, kterým se podařilo ze země utéct.
Druhý díl Svědectví o životě KLDR 2 nabízí dalších osm rozhovorů. Zastoupeny jsou tu různé sociální skupiny. Lidé, kteří žili v relativním blahobytu a ve vyšší společenské vrstvě, tak ti, kteří sotva přežívali a v různých etapách režimu trpěli hladomorem a bídou. Dozvídáme se více o vnímání role matky, manželky, ale také o práci porodní duly, úředníka či železničáře.
Nina Špitálníková vystudovala koreanistiku na Filozofické fakultě UK, v rámci studijního pobytu absolvovala stáže v Korejské lidově demokratické republice v Pchjongjangu a v Korejské republice v Soulu. O své zážitky a zkušenosti se podělila se čtenáři v knize Mezi dvěma Kimy. Na kontě má vedle již zmíněných knih také román z roku 2023 Severka a nejnověji knihu pro děti Totá Lítá.
Jazykově a slohově je i tentokrát Nina Špitálníková velmi srozumitelná a věcná. Občasné cizí pojmy vysvětluje vždy ihned pod čarou a zasazuje je do kontextu. Její Svědectví o životě v KLDR 2 je neuvěřitelně čtivé. O co snadněji se čte z hlediska literárního zpracování, o to těžší je téma, které zpracovává. Z mnoha aspektů vyprávění mrazí, izolovaný svět KLDR s vtíravou intenzitou proniká ke čtenáři a obaluje ho marasmem. Absurdita režimu čpí z každého řádku.
Od každého z dotazovaných se čtenář dozvídá nové informace z odlišných oblastí. Rozhovory jsou koncipované tak, aby se žádné poznatky neopakovaly. S každým novým respondentem je obraz země stísněnější a utaženější. Rozhovory vznikaly mezi léty 2014 a 2020. Z bezpečnostních důvodů byly osobní údaje zpovídaných anonymizovány a průběhy jednotlivých útěků ze země zcela vynechány.
Svědectví o životě v KLDR 2 je stejně čtivé a mrazivé jako díl první. Nic se tu neopakuje. A přeci všechno zůstává stejné. Síla a stisk režimu nepřestává stále znovu a znovu překvapovat svým dosahem a rozsahem.
Moje hodnocení: 100%
Autor: Nina Špitálníková
Název: Svědectví o životě v KLDR 2
Počet stran: 208
Nakladatelství: Paradox
Vydáno: 9/2025
Eva Šamánková
Město kostí
Ikona mezi knižními detektivy a případ starý několik desítek let. Je možné, aby kosti vypověděly pravdu a svůj skutečný příběh? Jak moc bude nakonec pravda bolet a bude zločin skutečně potrestán?
Eva Šamánková
Gottwaldova mumie
Padesátá léta minulého století, mladá vdova s nemocným dítětem a mumie Klementa Gottwalda. Kolik lidí je třeba, aby udrželi jednu mrtvolu jako živou? A jaké jsou jejich osudy?
Eva Šamánková
Temnější než noc
Dva zločiny a dva detektivové. Jedno drama v soudní síni v případu obžaloby z vraždy, jedno vypracování profilu pachatele nevyřešené vraždy. Právnická bitva a zločin temnější než noc.
Eva Šamánková
Biografie Agathy Christie
Velký detektiv malé postavy s geniálním mozkem, starší všetečná dáma s ostřížím zrakem. Dvě legendární postavy detektivních románů z pera Agathy Christie. Jak se však tyto postavy zrodily a co při tom jejich autorka prožívala?
Eva Šamánková
Lásky z nemocnice
Míjí se tu denně bezpočet neznámých lidí. Je to místo, kde vyhasínají životy, i místo, kde se rodí ty nové. Nemocnice... Prostor naplněný širokou škálou lidských emocí. Budova, která si žije svým vlastním životem a tempem...
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Nemrah odmítl v Dozimetru vypovídat, Dovhomilja mluvil o vlivu STAN a TOP 09
Aktualizujeme V pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá klíčový svědek v celém případu Pavel...
Podezřelý kufr v centru Plzně. Policie zastavila okolní dopravu
Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru...
Budapešť, pokus číslo dva. Na Aljašce Putin naštval Trumpa výkladem o historii
Americký prezident Donald Trump a ruský vůdce Vladimir Putin se mají znovu setkat, tentokrát v...
ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?
Premium Dvě a půl hodiny si ve čtvrtek telefonovali Donald Trump a Vladimir Putin. Hlavní výsledek? Další...
Prodej garáže/skladu 34 m2 v zabezpečeném areálu
V Olšinkách, Kolín
1 780 000 Kč
- Počet článků 364
- Celková karma 6,55
- Průměrná čtenost 498x