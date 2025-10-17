Svědectví o životě v KLDR 2

Tvrdá ruka, perzekuce, obrázek vůdce, který nesmí chybět na žádné stěně. Země opevněná nepropustnou zdí od zbytku světa, připravená kdykoliv vojensky zaútočit. Země, v níž jako by se zastavil čas. Vítejte v KLDR…

Po velkém úspěchu knihy Svědectví o životě v KLDR, za níž obdržela v roce 2020 Magnesii Literu v kategorii publicistiky, přichází nyní její autorka Nina Špitálníková s pokračováním. V prvním díle přinesla sedm rozhovorů ze života Severokorejců, kterým se podařilo ze země utéct.

Druhý díl Svědectví o životě KLDR 2 nabízí dalších osm rozhovorů. Zastoupeny jsou tu různé sociální skupiny. Lidé, kteří žili v relativním blahobytu a ve vyšší společenské vrstvě, tak ti, kteří sotva přežívali a v různých etapách režimu trpěli hladomorem a bídou. Dozvídáme se více o vnímání role matky, manželky, ale také o práci porodní duly, úředníka či železničáře.

Nina Špitálníková vystudovala koreanistiku na Filozofické fakultě UK, v rámci studijního pobytu absolvovala stáže v Korejské lidově demokratické republice v Pchjongjangu a v Korejské republice v Soulu. O své zážitky a zkušenosti se podělila se čtenáři v knize Mezi dvěma Kimy. Na kontě má vedle již zmíněných knih také román z roku 2023 Severka a nejnověji knihu pro děti Totá Lítá.

Jazykově a slohově je i tentokrát Nina Špitálníková velmi srozumitelná a věcná. Občasné cizí pojmy vysvětluje vždy ihned pod čarou a zasazuje je do kontextu. Její Svědectví o životě v KLDR 2 je neuvěřitelně čtivé. O co snadněji se čte z hlediska literárního zpracování, o to těžší je téma, které zpracovává. Z mnoha aspektů vyprávění mrazí, izolovaný svět KLDR s vtíravou intenzitou proniká ke čtenáři a obaluje ho marasmem. Absurdita režimu čpí z každého řádku.

Od každého z dotazovaných se čtenář dozvídá nové informace z odlišných oblastí. Rozhovory jsou koncipované tak, aby se žádné poznatky neopakovaly. S každým novým respondentem je obraz země stísněnější a utaženější. Rozhovory vznikaly mezi léty 2014 a 2020. Z bezpečnostních důvodů byly osobní údaje zpovídaných anonymizovány a průběhy jednotlivých útěků ze země zcela vynechány.

Svědectví o životě v KLDR 2 je stejně čtivé a mrazivé jako díl první. Nic se tu neopakuje. A přeci všechno zůstává stejné. Síla a stisk režimu nepřestává stále znovu a znovu překvapovat svým dosahem a rozsahem.

Moje hodnocení: 100%

Autor: Nina Špitálníková

Název: Svědectví o životě v KLDR 2

Počet stran: 208

Nakladatelství: Paradox

Vydáno: 9/2025

