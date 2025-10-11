Město kostí
Americký spisovatel Michael Connelly je autorem téměř čtyřiceti detektivních románů. Z jeho pera znají milovníci napětí knižní série s policejním detektivem Harrym Boschem, proklatě mazaným advokátem Mickeym Hallerem nebo policistkou Renée Ballardovou. Autor je rovněž výkonným producentem televizních seriálů Bosch, Bosch: Odkaz a Advokát, které vycházejí z prvních dvou knižních sérií. U nás nyní vycházejí Connellyho knihy v nakladatelství Slovart, které jim znovu vdechlo život.
Osmou knihou v sérii s Harrym Boschem je detektivní román Město kostí. Pro fanoušky tohoto zádumčivého detektiva nutnost, pro ostatní milovníky napětí díl vhodný k seznámení se s detektivem. Kniha se dá totiž číst bez nutnosti znalosti předchozích dílů.
Město kostí už podle svého názvu naznačuje, o co půjde. Na Nový rok v kopcích nad Los Angeles jeden neposedný pes vyhrabe lidskou kost. K nálezu jsou přivoláni detektivové Harry Bosch a jeho parťák Jerry Edgar. Ti brzy objeví mělký hrob s ostatky asi dvanáctiletého chlapce. Toho země skrývala zhruba dvacet let. Jediným vodítkem, které by detektivy mohlo posunout dál, je starý skateboard…
Michael Connelly po pomalejším rozjezdu záhy nabírá tempo a noří se do vyprávění, kterému nechybí napětí a občasné překvapení. K detektivní linii přibírá i lehce milostnou linku, jejíž důvod se záhy ukáže pro děj jako opodstatněný. Nechybí svižné dialogy, mravenčí policejní práce, což je pachtění se po dávných pohřešovaných.
Ačkoliv se po zjištění identity mrtvého zdá rozpletení jasné, všechno se záhy zamotá, aby případ detektivy vrátil znovu na začátek. Nový náhled i čerstvá zjištění se nakonec ale i tak postarají o vypovězení starého mrazivého příběhu.
Město kostí je velmi zdařilý detektivní příběh, který se čte rychlostí blesku. Stránky šustí a děj se odvíjí rychle vpřed. Po dočtení budete mít nejspíš chuť otevřít ihned další Boschův případ.
Moje hodnocení: 90%
Autor: Michael Connelly
Název: Město kostí
Počet stran: 344
Nakladatelství: Slovart
Vydáno: 9/2025
Eva Šamánková
