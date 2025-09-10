Lásky z nemocnice
Lásky z nemocnice je literární prvotina pro dospělé čtenáře české spisovatelky, redaktorky a novinářky Kateřiny Kubalové. Po několika knihách pro děti přichází s příběhem několika lidí, jejichž pojítkem je kromě jiného nemocnice. Tady se dozvídají nemilosrdné diagnózy, tady čekají na smrt i nový začátek.
Kniha vypráví o těhotné Kláře, čekající na oddělení rizikového těhotenství na porod, rozhlasového moderátora Petra, který spouští v rádiu nový program a nemá čas na své blízké, o Věře, kupující denně banány a zjišťující nepříjemnou pravdu, o Radkovi, jenž si neví rady ve svém uvadajícím manželství, o nemohoucím Františkovi, který se ocitl v závěrečné rovince, i o jeho ženě Evě, která znovu objevila svoji vášeň pro malování. Vším zamíchá i Eliška, plnící si jeden ze svých snů. Dokud je čas…
Postav je tu větší množství, do jejich příběhů však proniknete lehce. Zpočátku se vám možná budou plést, pro jejich specifické osudy si je však rychle zapamatujete. Kniha je velmi čtivá, autorka vypráví lehce, bez zbytečné vaty a kudrlinek. Čtení je primárně pro ženy, žádnou červenou knihovnu však nehledejte, jsou to příběhy z obyčejného života, které se dějí dnes a denně.
Děj běží svěžím tempem, bez jakéhokoliv zdržování, autorka si po celou dobu zvládá udržet čtenářův zdravý zájem. Jediné, co tak kazí požitek, jsou nezvládnuté korektorské práce. Množství překlepů či chybějících písmen je na tak útlou knihu obrovské. Příště, milé nakladatelství, prosím o pečlivější korektury, protože tato odbytá práce značně devalvuje autorčin vydařený počin.
Lásky z nemocnice se čtou rychlostí blesku. Kniha není místy zrovna veselá, ale takový život jednoduše umí být. Několik samostatných životních linek se tu na určitých místech vzájemně protíná a proplétá. Ať už jde o blízké vztahy nebo jen letmá setkání. Autorka hovoří jasně, stručně, otevřeně. Nesnaží se vysvětlovat do detailu, nechává prostor čtenářově fantazii. Moc milá a citlivě napsaná kniha.
Moje hodnocení: 85%
Autor: Kateřina Kubalová
Název: Lásky z nemocnice
Počet stran: 200
Nakladatelství: Cosmopolis
Vydáno: 6/2025
Eva Šamánková
