Gottwaldova mumie
Českou spisovatelku Lucii Hlavinkovou mohou znát čtenáři díky jejím knihám pro malé i velké. Na kontě má pro děti tituly Projekt pes (ten můj) včetně několika pokračování, série Sesterstvo a Mnohokluk nebo knihy Bylinková babička či dobrodružný román Barabizna. Její první knihou pro dospělé čtenáře byly Sestry Foxovy, následovaly romány Apatykář, Kdo šije u Podolské?, Pravda nebyla k dostání a Svátek hada.
Nejnovějším literárním počinem Lucie Hlavinkové je titul Gottwaldova mumie, který nás zavádí do mrazivých padesátých let minulého století. Hlavní hrdinka Iška je mladou vdovou, které právě přidělili bydlení v bytě u staré paní Emilky. Iška získává také díky svému strýci - stranickému pohlavárovi, dobře placenou práci uklízečky v Mauzoleu Klementa Gottwalda na Vítkově.
Každodenní rutina obnáší neustálé drhnutí již čistého, až do sedření kůže na rukou. Absurdita balzamování mrtvého vůdce a péče o vystavené tělo přináší podivné mravenčení v zádech i humorné pošklebky. K udržení mrtvého těla a jeho kultu osobnosti je třeba dlouhý zástup zaměstnanců, jež musejí dodržovat přísnou mlčenlivost.
Vedle toho všeho však Iška řeší především denní starosti a povinnosti. Jako matka samoživitelka to nemá vůbec lehké, ještě že ji alespoň pomáhá její bytná. Ta je však již stará křehká dáma. Iška prožívá i velké drama v romantické rovině známosti. Přerod nesmělého oťukávání v něco, co bychom dnes nazvali stalkingem, je plynulé a drtivé.
Lucie Hlavinková je velmi osobitá vypravěčka. Děj pádí vpřed, doslova o překot. Naproti tomu dostávají vnitřní charaktery postav málo prostoru a jsou spíše povrchově zpracované. Nic to však nebrání spanilé jízdě plné dezinfekce, mýtů o nabalzamované mrtvole, rodinných starostí a přání v lepší budoucnost.
Samotná obálka knihy může částečně trochu mást, protože navozuje dojem, že půjde o grotesku plnou černého humoru. O čistý bizarní dojem se tu ale starají kulisy děje, ostatní témata společenských otázek jsou vážná a na úrovni osobních dramat – vypjaté osobní problémy, starosti o děti, smutek ze ztráty blízkého a naději na lepší zítřky. Společně tento mix ale drží pevně pohromadě a výborně se doplňuje.
Gottwaldova mumie je skvělá kniha o silné hrdince s několika zajímavostmi o fungování mauzolea. Čte se rychle, je útlá, těžko se od ní odchází a navzdory atmosféře nechvalně proslulých let minulých působí spíše jako čtivá dramatická jednohubka.
Moje hodnocení: 90%
Autor: Lucie Hlavinková
Název: Gottwaldova mumie
Počet stran: 230
Nakladatelství: Motto
Vydáno: 9/2025
Eva Šamánková
Temnější než noc
Dva zločiny a dva detektivové. Jedno drama v soudní síni v případu obžaloby z vraždy, jedno vypracování profilu pachatele nevyřešené vraždy. Právnická bitva a zločin temnější než noc.
Eva Šamánková
Biografie Agathy Christie
Velký detektiv malé postavy s geniálním mozkem, starší všetečná dáma s ostřížím zrakem. Dvě legendární postavy detektivních románů z pera Agathy Christie. Jak se však tyto postavy zrodily a co při tom jejich autorka prožívala?
Eva Šamánková
Lásky z nemocnice
Míjí se tu denně bezpočet neznámých lidí. Je to místo, kde vyhasínají životy, i místo, kde se rodí ty nové. Nemocnice... Prostor naplněný širokou škálou lidských emocí. Budova, která si žije svým vlastním životem a tempem...
Eva Šamánková
Pátý svědek
Svérázný advokát s pojízdnou kanceláří a záplava zoufalých klientů, kteří se stali obětmi hypoteční krize. Případy sice nesou peníze, ale jsou nudnou rutinou. Klientka podezřelá z vraždy hypotečního makléře je lákavější sousto.
Eva Šamánková
Noc temných lží
Páteční odpoledne a do konce pracovní doby zbývá jen pár desítek minut. Víkendové plány však vezmou za své. Mrtvé tělo mladé prostitutky, parta mužů z vyšších míst a prezidentské volby za dveřmi. Tato noc bude pekelně dlouhá...
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru
Andrej Babiš chce změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti. Předseda hnutí ANO a adept na příštího...
Věci odložené u řeky spustily pátrací akci. Pak se ozvala žena, že ji okradli
Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic...
Útočila dcera, řekla v nemocnici pobodaná německá starostka. Zatykač nevydali
Pobodání starostky města Herdecke na západě Německa souvisí se sporem v rodině, politický motiv...
V polském Sejmu se pije jako o závod, maršálek tvrdě omezil přístup do baru
Dneska se sejmu jak maršálek Sejmu? Právě předseda polského zákonodárného sboru byl nyní donucen...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 363
- Celková karma 7,10
- Průměrná čtenost 499x