Gottwaldova mumie

Padesátá léta minulého století, mladá vdova s nemocným dítětem a mumie Klementa Gottwalda. Kolik lidí je třeba, aby udrželi jednu mrtvolu jako živou? A jaké jsou jejich osudy?

Českou spisovatelku Lucii Hlavinkovou mohou znát čtenáři díky jejím knihám pro malé i velké. Na kontě má pro děti tituly Projekt pes (ten můj) včetně několika pokračování, série Sesterstvo a Mnohokluk nebo knihy Bylinková babička či dobrodružný román Barabizna. Její první knihou pro dospělé čtenáře byly Sestry Foxovy, následovaly romány Apatykář, Kdo šije u Podolské?, Pravda nebyla k dostání a Svátek hada.

Nejnovějším literárním počinem Lucie Hlavinkové je titul Gottwaldova mumie, který nás zavádí do mrazivých padesátých let minulého století. Hlavní hrdinka Iška je mladou vdovou, které právě přidělili bydlení v bytě u staré paní Emilky. Iška získává také díky svému strýci - stranickému pohlavárovi, dobře placenou práci uklízečky v Mauzoleu Klementa Gottwalda na Vítkově.

Každodenní rutina obnáší neustálé drhnutí již čistého, až do sedření kůže na rukou. Absurdita balzamování mrtvého vůdce a péče o vystavené tělo přináší podivné mravenčení v zádech i humorné pošklebky. K udržení mrtvého těla a jeho kultu osobnosti je třeba dlouhý zástup zaměstnanců, jež musejí dodržovat přísnou mlčenlivost.

Vedle toho všeho však Iška řeší především denní starosti a povinnosti. Jako matka samoživitelka to nemá vůbec lehké, ještě že ji alespoň pomáhá její bytná. Ta je však již stará křehká dáma. Iška prožívá i velké drama v romantické rovině známosti. Přerod nesmělého oťukávání v něco, co bychom dnes nazvali stalkingem, je plynulé a drtivé.

Lucie Hlavinková je velmi osobitá vypravěčka. Děj pádí vpřed, doslova o překot. Naproti tomu dostávají vnitřní charaktery postav málo prostoru a jsou spíše povrchově zpracované. Nic to však nebrání spanilé jízdě plné dezinfekce, mýtů o nabalzamované mrtvole, rodinných starostí a přání v lepší budoucnost.

Samotná obálka knihy může částečně trochu mást, protože navozuje dojem, že půjde o grotesku plnou černého humoru. O čistý bizarní dojem se tu ale starají kulisy děje, ostatní témata společenských otázek jsou vážná a na úrovni osobních dramat – vypjaté osobní problémy, starosti o děti, smutek ze ztráty blízkého a naději na lepší zítřky. Společně tento mix ale drží pevně pohromadě a výborně se doplňuje.

Gottwaldova mumie je skvělá kniha o silné hrdince s několika zajímavostmi o fungování mauzolea. Čte se rychle, je útlá, těžko se od ní odchází a navzdory atmosféře nechvalně proslulých let minulých působí spíše jako čtivá dramatická jednohubka.

Moje hodnocení: 90%

Autor: Lucie Hlavinková

Název: Gottwaldova mumie

Počet stran: 230

Nakladatelství: Motto

Vydáno: 9/2025

Autor: Eva Šamánková | středa 8.10.2025 14:46 | karma článku: 0 | přečteno: 53x

Eva Šamánková

  • Počet článků 363
  • Celková karma 7,10
  • Průměrná čtenost 499x
Kdo jsem? Knihovnice, lektorka "čtenářských dílen" pro děti, začínající kronikářka, autorka dvou regionálních knih... a životními ztrátami omlácený jedinec, kterému knihy přinášejí  malý (velký) únik od všeho...

             

