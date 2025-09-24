Biografie Agathy Christie
Německá spisovatelka Susanne Lieder píše historické romány a biografie. Když ji nakladatelství oslovilo s dotazem, zda by formou beletrie nepřiblížila část života královny detektivních románů Agathy Christie, přijala to jako velkou výzvu. Dlouhé hodiny rešerší a psaní ji nakonec dovedly k románu s prostým, ale výstižným názvem Agatha Christie.
U nás tato kniha vyšla v nakladatelství Metafora v překladu Romany Hájkové. Příběh začíná roku 1926 v sídle Ashfield, kde Agatha krátce po smrti své matky třídí rodinné věci. Budoucnost rodného domu je nejistá a hrdinku čeká další nemilosrdná životní rána, o které prozatím ještě neví... Jak se s nepřízní osudu vyrovná?
Po úvodní kapitole nás Susanne Lieder vrací v čase zpět do Paříže roku 1906, kde dospívající dívka Agatha Millerová touží po kariéře klavíristky. Pomalu se jí v hlavě začínají honit myšlenky na vdavky a s matkou ji pojí silné pouto. Sen o hudební kariéře se však záhy rozplyne kvůli nervozitě při vystoupeních. Mladá Agatha se proto postupně uchyluje k psaní. Zkouší tvořit první povídky, aby brzy zjistila, že o ně nikdo v nakladatelství nejeví zájem. Ona se však nevzdává, i když to chce velké odhodlání, a zkouší psát dál.
Susanne Lieder líčí ve svém románu léta 1906 až 1928 a s tím i první Agathiny literární pokusy, rodinné zvraty a především zrod Hercula Poirota a později v závěru knihy i vyklíčení postavy slečny Jane Marplové. Při svém knižním vyprávění je jemná, empatická a výtečně se jí daří budovat kulisy let minulých. Ve vytváření atmosféry je obzvlášť přesvědčivá. Cesta legendárním luxusním Orient Expressem vám připraví velmi sugestivní prožitek.
První polovina románu připomíná spíše historickou romanci, kde se řeší především námluvy, které jsou místy velmi úsměvné, a první literární pokusy budoucí spisovatelky. Druhá část je již více dějová a díky zrození Poirota i detektivní. Agatha se svou prvotinou Záhada na zámku Styles konečně dostává na pulty knihkupectví. A cesta to je skutečně upachtěná. V knize se třeba dozvíte, proč nenáviděla svůj román Záhada modrého vlaku, nebo která kniha vzbudila silné emoce recenzentů a dostala se jako první i na divadelní prkna.
Pokud čtenář četl Agathin životopis, nepřinese mu tato zbeletrizovaná biografie nic nového. Pokud však zná královnu detektivek jen prostřednictvím jejích románů, povídek a her, půjde o velice čtivé dílo. Kniha je napsaná chytlavým stylem, srozumitelným jazykem. Děj plyne svižným tempem vpřed a stojí na pevných základech hutné atmosféry, až vám nakonec bude líto, že cesta s královnou detektivek utekla tak rychle a nepokračuje dál.
Agatha Christie publikovala téměř 80 detektivních románů, přibližně 150 povídek, 6 společenských románů a 19 divadelních her. Její díla byla přeložena do více než stovky jazyků a prodalo se více než dvě miliardy výtisků. V tomto roce uplynulo 135. výročí od jejího narození. Biografie Susanne Lieder je více než milou poctou první dámě detektivky. Rozhodně stojí za přečtení.
Moje hodnocení: 90%
Název: Agatha Christie
Autor: Susanne Lieder
Počet stran: 334
Nakladatelství: Metafora
Vydáno: 8/2025
Eva Šamánková
