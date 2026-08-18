Nehostinná země pohostinnosti
Na nočním videu z dakarské čtvrti Colobane jsou vidět jen matrace, nádobí a lidé, kteří tu přespávali na ulici. Kolem nich se vlní dav, ozývá se křik, někdo hází hrnci. Z obrazovky nelze poznat, odkud kdo pochází ani co konfliktu předcházelo.
V titulcích doprovázejících záběry ale bylo jasno: obyvatelé čtvrti vyhánějí „zahraniční žebráky,“ s kterými si vláda nedokáže poradit.
Videa, která se na senegalských sociálních sítích rozšířila 15. srpna 2026, zachycují výbuch dlouhodobé frustrace. V Colobane stejně jako v dalších dakarských čtvrtích žijí rodiny přistěhovalců v improvizovaných přístřešcích pod plachtami. Místní si stěžují na odpad, na problémy s hygienou, zábor chodníků a strach z drobné kriminality. Policie tábořiště opakovaně ruší, jejich obyvatelé se vždy jen přesunou o pár ulic dál.
Život v improvizovaném táboře bez vody, elektřiny, toalet a jakéhokoli zázemí je nesnesitelný pro jeho obyvatele i pro sousedy. Marné čekání na to, až úřady problém vyřeší, se zvolna mění v otázku, co mají místní lidé dělat s cizinci.
Naše média si toho ještě nevšimla, zřejmě proto, že nedochází k obětem na životech. Měla jsem v úmyslu napsat krátký zpravodajský článek, ale brzy se ukázalo, že tak jednoduše se tohle téma odbýt nedá.
Senegal v pohybu
Senegal leží na západním pobřeží Afriky. Sousedí s Mauritánií, Mali, Guineou a Guineou-Bissau a téměř ze všech stran obklopuje Gambii. Hlavní město Dakar je přístavní metropole a dlouholetý uzel obchodu, práce a migrace.
V Evropě se o Senegalu mluví hlavně jako o zdroji migrace. Senegalci skutečně putují do Evropy, Ameriky, Asie i do mnoha afrických zemí. Každý pátý Senegalec žije v zahraničí. Senegal je pro migranty ale také tranzitním územím a hostitelskou zemí. A pochopitelně je to i země návratů pro ty, kdo se, často už v důchodu, vracejí dožít domů. Pracovní mobilita je tu zakořeněná už po staletí; byla tu mnohem dřív než dnešní státní hranice.
Senegal je členem Hospodářského společenství západoafrických států, známého pod zkratkou ECOWAS. To umožňuje občanům členských zemí cestovat bez víza a případně se usazovat a pracovat v jiném členském státě. A i když Niger, Mali a Burkina Faso z ECOWAS vystoupily, pro jejich občany jsou až do odvolání zachována dosavadní práva na bezvízový pohyb, pobyt a usazení.
Co na to čísla?
Z veřejné debaty to vypadá, jako by Senegal v posledních letech zaplavily statisíce, ba miliony nově příchozích. Ale každý pokus zkontrolovat si to na statistice nevyhnutelně přinese zklamání.
Podle sčítání obyvatel z roku 2023 žilo v Senegalu 207 791 lidí cizí státní příslušnosti, tedy 1,1 procenta populace. (Pro srovnání, v ČR je to kolem 10%.) Největší skupinu tvořili občané Guineje: připadalo na ně 40,3 procenta všech cizinců, přibližně 84 tisíc osob. A sčítání zároveň zaznamenalo 297 386 lidí narozených v zahraničí, z nichž 45,2 procenta mělo senegalské občanství.
Jenže sítem statistiky propadli všichni lidé bez dokladů a nejspíš i většina sezónních pracovníků. Ve sčítání se neobjeví kruhově migrující obchodníci a rodiny, které se přesouvají. Přítomnost občana jiné země v regionu volného pohybu neznamená nelegální pobyt, a přítomnost cizince z ECOWAS, který si nevyřídil pobytové doklady, není zaznamenána vůbec.
Růst některých forem chudoby je pozorovatelný mnohem lépe. Dobře je vidět také změna jazyka, kterým se o cizincích – hlavně o Guinejcích, Nigeřanech a Sierra Leoňanech – mluví.
Lidé z Fouta-Djalonu v Guineji přicházeli do Senegalu už celá desetiletí před současnou politickou debatou, a i tehdy už jejich cesty navazovaly na starší migrační trasy. Guinejské rodiny se po generace podílejí na maloobchodu a dalších odvětvích neformální ekonomiky. Výzkum sociologa Abdoulaye Ngoma popisuje rodinné a krajanské sítě, které nově příchozím pomáhají najít práci, bydlení a počáteční kapitál. Je to běžný způsob fungování diaspor – podobné sítě vytvářejí v zahraničí i Senegalci a svého času je vytvářeli i Češi.
Úplně jinou sociální skutečnost ale představují rodiny z Nigeru, v ulicích Dakaru nápadné kvůli žebrotě a provizornímu bydlení.
I nigerská, respektive hauská, mobilita byla v regionu přítomna už po celá staletí v rámci obchodních cest a pracovní migrace.
Senegalské úřady problém příchozích Nigeřanů řešily už v minulosti. V březnu 2022 vrátily z Dakaru do Nigeru 1 053 lidí, z toho 478 dětí a 413 žen.
Kauza kočičího masa
V květnu 2025 policie zadržela dva občany Nigeru, přistižené při zabití kočky. Některá média tvrdila, že kočičí maso bylo určeno na prodej pro provozovny připravující grilované dibi haoussa. Jiné zprávy uváděly, že zadržení kočku zabili, aby získali tuk pro rituální účely. Sdružení nigerských řezníků se proti tomu ohradilo:muži nebyli jeho členy ani zaměstnanci, a provozovny Sdružení odebírají maso z kontrolovaných jatek. Sporné okolnosti případu se na sociálních sítích přesto rychle změnily v hněvivou jistotu, že nigerští řezníci krmí Senegalce kočkami.
Kauza ukradených identit
Senegalce trápí také podvody na matrikách. V květnu 2026 média popsala případ zápasníka známého jako Mamadou Thiam „Bébé Diène“, který byl vlastně, jak se nakonec ukázalo, Amadou Cheikhou Diallo z Guineje. Senegalské doklady získal prostřednictvím zneužitého matričního záznamu. To by se mu samozřejmě nepodařilo bez pomoci lidí uvnitř systému. Ředitel Národní agentury pro matriku Matar Ndao následně připustil opakované podvody a stěžoval si na ručně vedené registry, nejednotné postupy, roztříštěná technická řešení a nedostatečně chráněné databáze. Jenomže ani sebevětší zájem cizince by nevedl k podvodu s doklady, kdyby instituce nebyla slabá a lidé, kteří mají k registrům přístup, na padělání nespolupracovali.
V důsledku podvodů s identitami si řada občanů, zejména těch žijících v zahraničí, nemůže obnovit doklady. Jejich složky na matrice se „ztratily,“ matriční originály jejich rodných listů nejsou k nalezení (rodný list, který v Senegalu na matrice dostanete do ruky, má platnost pouze 6 měsíců) a čísla jejich dokladů už používá někdo jiný. Je to v podstatě ekvivalent toho, jako by v Česku někdo přeřadil vaše rodné číslo k jinému jménu. Poškození, kteří takhle ztratili úřední identitu, z toho samozřejmě nejsou nijak nadšení – čeká je soudní řízení a složité dokazování, že oni jsou skutečně oni.
Kolik loajality je dost?
Ve vyostřené atmosféře je leckomu trnem v oku i guinejský maloobchod. Podobně jako u nás vietnamské večerky, v Senegalu patří k vybavení každé větší vesničky fulbský (guinejský) koloniálek. Rodinné vazby pomáhají obchodníkům získat zaměstnance, úvěr, zboží a důvěryhodné partnery. Část výdělku obchodníci investují doma v Guineji. Teď se i tato obvyklá transnacionální strategie začíná vykládat jako důkaz uzavřené guinejské ekonomiky uvnitř Senegalu. Říká se, že guinejské obchody záměrně nenabízejí senegalské výrobky, že podporují pouze krajany. Ngom ve svém výzkumu ale došel k závěru, že obchodníci volí dodavatele hlavně podle možného zisku a podle toho tedy nakupují: i v Gambii i Guineji-Bissau.
Cizinci a drogy
Syntetická směs známá jako kush se nejdřív rozšířila v Sieře Leone a později na sever. Na lokálních trzích se složení drogy mění, do hry vstupují místní výrobci, překupníci a mezinárodní dodavatelské řetězce. Opakovaná zadržení distributorů kushe ze Sierry Leone a Guineje celkem pochopitelně vedou k tvrzení, že „cizinci z jihu ničí naši mládež drogami“. Kush je vidět nejvíc – uživatelé vypadají, jako by spali vestoje. Jenomže západní Afrika, Senegal nevyjímaje, je překladištěm kokainu směřujícího do Evropy a operují tu i jihoamerické, italské a balkánské gangy.
„Vezměme si, co nám patří.“
Ještě před několika lety stála imigrace takřka mimo zájem senegalské politiky. Dnes se o cizincích veřejně mluví jako o „invazi“, „infiltraci“, zmiňuje se hrozba „nahrazení obyvatelstva“. Pro porozumění této změně je nutné znát politické pozadí.
V prezidentských volbách v roce 2024 zvítězil Bassirou Diomaye Faye, kandidát reformního tábora spojeného se stranou PASTEF. Její politika spojovala kritiku starých elit a hospodářské závislosti na bývalých koloniálních mocnostech s panafrikanismem – představou větší africké spolupráce, suverenity a jazykové a kulturní emancipace. Fayův nejbližší spojenec a tvář PASTEF Ousmane Sonko se stal premiérem. Toto politické partnerství se v květnu 2026 rozpadlo; Faye jmenoval novým premiérem ekonoma Ahmadoua Al Aminoua Mohameda Loa.
Panafrikanismus v té podobě, jak jej předkládala vládní rétorika, obsahuje rozpor. Zdůrazňuje totiž nejen společný osud Afričanů a otevřenost regionální spolupráci, ale také národní suverenitu, ochranu domácí ekonomiky a odvržení vnějších vlivů. (Dnes kritici bývalé dvojice Faye–Sonko dnes tvrdí, že jejich otevřený panafrikanismus byl, alespoň pokud jde o migraci, příliš naivní.)
Do atmosféry nadšené národní emancipace, která vládla v období kolem prezidentských voleb, vstoupil Papa Tahirou Sarr, předseda malé strany Les Nationalistes. Jejím dalším názvem je „Vezměme si, co nám patří“. Na jaře 2024 vystoupil s požadavkem préférence nationale – přednost senegalských občanů při přístupu k práci, bydlení a půdě – a přísnější kontroly cizinců. Kvůli jeho televizním vystoupením mediální regulátor CNRA varoval média před šířením výroků ohrožujících občanské soužití. V listopadu 2024 byl Sarr zvolen poslancem.
V souvislosti se srážkami obyvatel Colobanu s, jak říká, „zahraničními žebráky“ požadoval včera v parlamentu, aby se prezident vyjádřil k migrační politice státu, aby stát chránil své občany a jejich majetek, evidoval cizince a zakázal prodej nemovitostí zahraničním subjektům. Po praktické stránce nelze Sarrovým požadavkům nic vytknout, alarmující je ale používaný slovník: “záplava,“ „invaze,“ „žebráci“ a „bandité“ patří v jeho jazykové výbavě mezi oblíbená slova; obavu, že cizinci získají v zemi vliv, politik formuluje nejen mezi řádky.
Internetové diskuse zacházejí dál. Tam, kde Tahirou Sarr říká, že nechce nikoho vyhánět (jde mu údajně jen o to, aby byl v zemi pořádek, bezpečno, domácí měli podporu státu a cizinci podléhali evidenci) posílají diskutující nevybíravě „domů“ i guinejské obchodníky, kteří v Senegalu strávili celý život.
Cizincem navždy?
Ve veřejné debatě se slévají témata, která by si zasloužila být posuzována odděleně. Ale nejdůležitější otázkou nakonec bude, jestli se „cizost“ nemění z dočasného postavení v dědičnou charakteristiku i v této etnicky heterogenní zemi, která má pradávnou tradicí mobility a historicky specifické mechanismy integrace cizinců.
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(Džibrán Chalíl Džibrán, Prorok)
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