Místo za krajnicí
Strmá stezka vedla kolmo po hrázi dolů. První, co vás při sestupu po ní zaujalo, bylo obrovské, rzí pokryté železné cosi. Vyčnívalo to, úplně nečekaně z mohutného valu hlíny. Byl to starý ventil, který uzavíral potrubí vedoucí skrz celou šíři hráze. Na jeho konci, v návodní straně, skoro až u samotného dna rybníka, ústilo potrubí v kamenné výpusti se vsazenými kovovými česly. Přímo pod rezatým ventilem, byla tmavá tůň. Vyhloubila jí voda, která tudy každý podzim z rybníka odtékala. Její množství a síla proudu otiskly trvalou stopu do tvaru velké, hluboké jámy. A když jámu voda na jejím konci opouštěla, pádila dál korytem vedoucím mezi olšemi. V průzračně čisté vodě žilo přes rok jen pár raubířů, pruhovaných okounů. Ti se tu celý den mezi sebou jen čepýřili a hledali, co jim spadlo na hladinu jejich domova. Na podzim sem však s velkou vodou, zakalenou bahnem, přišly z rybníka i drobné rybky. Strhl je proud a prošly česly. A to pak byly pro okouny v tůni jejich hody. Drobné slunky a plotice se mnohdy nestlihly ani rozkoukat a už končily v chřtánech nenasytných dravců. Naštěstí ne všechny.
Naproti tůni byly mokřady. V jejich malých modrých očkách stála voda po celý rok a pod stínem listnatých stromů tu rostly různé rostliny a trávy. Ty by sotva jinde žily. Domov tu měli i čolci se žlutě vykreslenými bříšky a žáby, které bylo hlavně zjara hojně slyšet.
Na konci tůně se měnil místa ráz. Podél olší se otevřela rovina a v ní na poli rostlo obylí. Na hraně pole, podél strouhy, vedla cesta dál. V létě tu sálal horký vzduch. Na konci olší se u starého dubu cesta stáčela a ve stínu stromoví znovu klesala dolů. Až tady se voda z okouní tůně pod hrází vlévala do ramene. To bylo kdysi starou řekou Orlicí, dokud ho nezavezli a od nového koryta, s pevnými kamennými břehy, navždy neodřízli.
Krom podzimní vody z rybníka, bylo rameno klidné. Na jeho hladině bujely porosty žlutých stulíků, bílých leknínů a pod hladinou rostly mnohé další. Pro ryby to byl ráj. Koryto starého řečiště bylo široké a po březích ho lemovaly vzrostlé olše. Za slunečných dní vrhaly stín, který po vodě cestoval. Některé ryby se v něm s chutí skrývaly. Jiné zas trávily dlouhé hodiny těsně pod hladinou a nechaly se hřát dopadajícími paprsky. Třeba zlataví perlíni s karmínovými ploutvemi, nebo majestátně vyhlížející, šedí kapři s širokými hřbety. Spolu s hejny neklidných ouklejí tvořili společenství obývající hladinu. Ale i v hlubinách, kam nebylo možné dohlédnout, žily ryby. U samého dna svou potravu hledali líni, plotice a cejni. Tu a tam bylo možné na hladině pozorovat shluky bublinek, které je při tom prozrazovaly. Všechny ryby si však museli dát dobrý pozor na dravce a predátory. Dlouhé štiky, které nehnutě stály v rostlinách, čas od času dávaly svými divokými výpady vědět všem ostatním, kdo je tu pánem. Štika v mžiku rozhrnula svou tlamou hladinu a v zápětí voda dopadala ve stovkách krůpějí. Neminula svůj cíl. Na druhé straně jezera vyplašila i pár divokých kachen. Pokřikovaly, mávaly křídly, ale neodlétly. Jen se mávajíc postavily kolmo na hladinu a zase usedly zpět. V té chvíli se z jejich křídel uvolnilo pár drobných prachových peřiček. Teplý vzduch je nabral, unášel vzhůru až proti slunci zmizely.
Za řadou olší se staré říční rameno zúžilo a vlilo do kolem protékajícího potoka. Cesta tu končila brodem. Potok zvolna opouštěl své koryto, rozlil se po šířce a mizel do písečných mělčiny delty. Na jeho konci se voda z něj i voda starého ramene spojila a v soutoku slila s proudem řeky Orlice.
Marcel Šádek
Tenkrát na střední vlně.
Seděl jsem ve vlaku a pokoušel se usnout. Celkem se mi to dařilo, byl jsem po koncertu opravdu utahanej. Klimbal jsem i přes skřípání brzd na každém malém nádraží a zastávce.
Marcel Šádek
Prométheus
Vzbudil se. Chvíli jen tak mžoural proti světlu a pak začal očima pátrat kolem sebe. V pokoji nebylo moc věcí. Dvě postele, dvě židle, stolek, na něm bílá porcelánová konvice s čajem a dvě skleničky.
Marcel Šádek
Tak to chtěla
Seděla u kuchyňského stolu a krájela pečivo. Nejspíš chystala sekanou. Její prsty hbitě posouvaly ty nebohé rohlíky pod ostří nože a tam se měnily v úhledné kostičky.
Marcel Šádek
Svědomí
Mikro souverší pojednávající o smrti a oné kouzelné chvíli,která jí předchází. Mysl zaplaví poslední roj myšlenek, vzpomínek a probouzí se svědomí. Autorská poezie z připravované sbírky bezvýznamného ajťáka s názvem "Samý nuly".
Marcel Šádek
Chlebíček
Další kousek autorské poezie z připravované sbírky bezvýznamného ajťáka s názvem "Samý nuly". Jak vyřešit napjatou mezinárodní situaci?
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