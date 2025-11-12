Historická paralela

Jsme homo sapiens, už nejmíň 200.000 let. Čas, který je nám na světě dán, není nekonečný. Ale snad se vše brzo v dobré obrátí.

Když v roce 1948 komunisté díky nevzdělaným či neschopným závistivcům získali moc (s velkým vlivem proradného Stalina i jeho původně skrytou podporou), nikdo nevěřil, že je to na dlouho. Dezorientovanému davu z továren a zaměstnancům menších provozoven v majetku šikovných lidí naslibovali ráj na zemi i možnost ukradnout všem to co vybudovali. Ti rozumní, včetně stále ještě demokratické vlády a prezidenta, tehdy podcenili jejich organizační schopnosti (dnes PR), signifikantní zavilost a externě převzatou schopnost zmanipulovat masy k až bezhlavému nadšení ve vítězství nad schopnými lidmi v tehdejší ČSR.

Já jsem bohužel zažil prvních 32 let života v nesvobodě v zadrátovaném „koncentračním táboře“ zvaném Československo, ve kterém nejen až po roce 1968 byla moc bolševiků udržována obzvlášť pod hrozbou krutých represí pro lidi, kteří by se pokusili vykročit z řady nevolníků. Poznal jsem to brzo po nástupu do zaměstnání, když jsem v roce 1980 jako brzký znalec Zákoníku práce odmítl jít na tzv. „subotnik,“ vyhlášený generálním ředitelem jednoho z největších koncernů tehdejší doby (bezpochyby protizákonný). Ač pracovní soboty (kdo to dnes pamatuje?), měly být pouze ty, které byly určeny a definovány ve Sbírce zákonů, nebyla mi má právní argumentace nic platná a černý puntík v osobním hodnocení mi zůstal až do roku 1989. Což mělo negativní vliv nejen na pracovní postup, kdy se za bolševiků příliš neposuzovaly schopnosti a vědomosti (jen „rudá knížka“), ale v neposlední řadě i na získání tzv. výjezdní doložky a devizového příslibu k výjezdu do nesocialistického zahraničí. Naštěstí dnes už vědí co to je asi jen ti nepohodlní pamětníci té odporné doby.

V současnosti pro mě nelze jinak, než vnímat ono srovnání s rudou érou jako nechutnou reminiscenci, vyznačující se i v tomto volebním období nepochybně poměrně obdobnými pokryteckými návnadami s vesměs nesplnitelnými a nesmyslnými přísliby rádoby pro všechny, ale následky si jako příznivci i odpůrci populistických a extrémistických hnutí poneseme opět skoro všichni!

Autor: Miroslav Šabatka | středa 12.11.2025 12:31 | karma článku: 4,50 | přečteno: 64x

Další články autora

Miroslav Šabatka

Současná válka kontra odporná vzpomínka

Nejsem si jistý, zda bych měl v rámci osvěty sdělovat své osobní zkušenosti a názory i skrytým či zavilým obdivovatelům nepřátelské země a domácí páté koloně, šířící přehršli dezinformací o napadené Ukrajině. Nicméně zkusím to.

15.12.2022 v 10:54 | Karma: 23,58 | Přečteno: 808x | Diskuse | Společnost

Miroslav Šabatka

Projev z Říše zla o další anexi území Ukrajiny

Tak jsem sledoval nemocného, starého a k smrti vyděšeného mužika, který smotal do nesrozumitelného mixu dějiny 20. století a bylo na něm vidět, že jeho imperiální sny v dvojjediné roli cara a generálního tajemníka SSSR se hroutí.

1.10.2022 v 5:16 | Karma: 31,09 | Přečteno: 741x | Diskuse | Politika

Miroslav Šabatka

Návrat SSSR nebo konec?

Jelikož jsem jako dítě zažil 21. srpen 1968 s šíleným probuzením při němž nám hlídající babička s pláčem sdělila - vstávejte, začala válka, napadli nás Rusáci - tak od té doby nevěřím vládě "Azbuků" ani dobrý den.

15.5.2022 v 9:34 | Karma: 28,18 | Přečteno: 751x | Diskuse | Společnost

Miroslav Šabatka

Onkologická volební kampaň z našeho zdravotního pojištění

Jak už jsme asi zvyklí, drzost nepřijatelného sociopata zřejmě nezná mezí. Teď nám s nestydatostí sobě vlastní sdělil, že přes zdravotní pojišťovny si klidně může dělat předvolební kampaň, protože brožuru o prevenci vymyslel on.

16.9.2021 v 1:26 | Karma: 20,90 | Přečteno: 413x | Diskuse | Společnost

Miroslav Šabatka

Mami, ahoj

Není mnoho bolestnějších události než ztratit rodiče, obzvlášť mámu, která nás i se 2 sourozenci porodila. Stát se sirotkem je strašné i v mém zdánlivě pokročilém věku - nyní 64 let.

9.9.2021 v 15:27 | Karma: 17,62 | Přečteno: 360x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl
9. listopadu 2025  9:18

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...

Po srážce se zřítil ze srázu. Při nehodě autobusu v Peru zemřelo přes třicet lidí

Na jihu Peru se po srážce s kamionem zřítil autobus ze srázu
12. listopadu 2025  14:03

Nejméně 37 lidí zahynulo na jihu Peru v regionu Arequipa poté, co se autobus srazil s dodávkou a...

Přiznal jsem se kvůli dětem, uvedl Augustín u soudu s Dozimetrem

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...
12. listopadu 2025,  aktualizováno  14:02

Výpověď klíčového svědka v kauze Dozimetr Mateje Augustína trvala tři dny. Bývalý ekonomický...

Mezi nohama zachytila cizí ruku. Za osahávání ve vířivce dostal muž podmínku

V budějovickém bazénu už se mohou lidé naložit do vířivky. (20. 12. 2017)
12. listopadu 2025  14:01

Ve vířivce si podle obžaloby přisedl k cizí ženě a začal ji osahávat. Když záležitost oznámila...

Evropský štít demokracie. Nová iniciativa pomůže čelit vměšování a lžím Ruska

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (10. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  13:12,  aktualizováno 

Evropská komise představila iniciativu nazvanou Evropský štít demokracie, prostřednictvím které...

Miroslav Šabatka

  • Počet článků 25
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 869x
Sleduji intenzivně sport, čtu knihy i všechno možné co má písmena, vnímám politiku, zajímá mě zeměpis, dějiny, dokumentární a naučné filmy, cestování, věda, moderní technologie atd.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.