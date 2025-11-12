Historická paralela
Když v roce 1948 komunisté díky nevzdělaným či neschopným závistivcům získali moc (s velkým vlivem proradného Stalina i jeho původně skrytou podporou), nikdo nevěřil, že je to na dlouho. Dezorientovanému davu z továren a zaměstnancům menších provozoven v majetku šikovných lidí naslibovali ráj na zemi i možnost ukradnout všem to co vybudovali. Ti rozumní, včetně stále ještě demokratické vlády a prezidenta, tehdy podcenili jejich organizační schopnosti (dnes PR), signifikantní zavilost a externě převzatou schopnost zmanipulovat masy k až bezhlavému nadšení ve vítězství nad schopnými lidmi v tehdejší ČSR.
Já jsem bohužel zažil prvních 32 let života v nesvobodě v zadrátovaném „koncentračním táboře“ zvaném Československo, ve kterém nejen až po roce 1968 byla moc bolševiků udržována obzvlášť pod hrozbou krutých represí pro lidi, kteří by se pokusili vykročit z řady nevolníků. Poznal jsem to brzo po nástupu do zaměstnání, když jsem v roce 1980 jako brzký znalec Zákoníku práce odmítl jít na tzv. „subotnik,“ vyhlášený generálním ředitelem jednoho z největších koncernů tehdejší doby (bezpochyby protizákonný). Ač pracovní soboty (kdo to dnes pamatuje?), měly být pouze ty, které byly určeny a definovány ve Sbírce zákonů, nebyla mi má právní argumentace nic platná a černý puntík v osobním hodnocení mi zůstal až do roku 1989. Což mělo negativní vliv nejen na pracovní postup, kdy se za bolševiků příliš neposuzovaly schopnosti a vědomosti (jen „rudá knížka“), ale v neposlední řadě i na získání tzv. výjezdní doložky a devizového příslibu k výjezdu do nesocialistického zahraničí. Naštěstí dnes už vědí co to je asi jen ti nepohodlní pamětníci té odporné doby.
V současnosti pro mě nelze jinak, než vnímat ono srovnání s rudou érou jako nechutnou reminiscenci, vyznačující se i v tomto volebním období nepochybně poměrně obdobnými pokryteckými návnadami s vesměs nesplnitelnými a nesmyslnými přísliby rádoby pro všechny, ale následky si jako příznivci i odpůrci populistických a extrémistických hnutí poneseme opět skoro všichni!
Miroslav Šabatka
Současná válka kontra odporná vzpomínka
Nejsem si jistý, zda bych měl v rámci osvěty sdělovat své osobní zkušenosti a názory i skrytým či zavilým obdivovatelům nepřátelské země a domácí páté koloně, šířící přehršli dezinformací o napadené Ukrajině. Nicméně zkusím to.
Miroslav Šabatka
Projev z Říše zla o další anexi území Ukrajiny
Tak jsem sledoval nemocného, starého a k smrti vyděšeného mužika, který smotal do nesrozumitelného mixu dějiny 20. století a bylo na něm vidět, že jeho imperiální sny v dvojjediné roli cara a generálního tajemníka SSSR se hroutí.
Miroslav Šabatka
Návrat SSSR nebo konec?
Jelikož jsem jako dítě zažil 21. srpen 1968 s šíleným probuzením při němž nám hlídající babička s pláčem sdělila - vstávejte, začala válka, napadli nás Rusáci - tak od té doby nevěřím vládě "Azbuků" ani dobrý den.
Miroslav Šabatka
Onkologická volební kampaň z našeho zdravotního pojištění
Jak už jsme asi zvyklí, drzost nepřijatelného sociopata zřejmě nezná mezí. Teď nám s nestydatostí sobě vlastní sdělil, že přes zdravotní pojišťovny si klidně může dělat předvolební kampaň, protože brožuru o prevenci vymyslel on.
Miroslav Šabatka
Mami, ahoj
Není mnoho bolestnějších události než ztratit rodiče, obzvlášť mámu, která nás i se 2 sourozenci porodila. Stát se sirotkem je strašné i v mém zdánlivě pokročilém věku - nyní 64 let.
