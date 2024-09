RAMMSTEIN Symphonic tribute show -nezávislá recenze

RAMMSTEIN Symphonic tribute show. Doporučuji navštívit tuto jedničnou show plnou zábavy,napětí, světelných a ohnivý scén.

RAMMSTEIN Symphonic tribute show

Ten kdo mě zná, ví že se pohybuji ve světě show byznysu již několik teď už desítky let.Vždy ale z té druhé strany a to buď s cateringem pro vystupující či pro lidi, kteří se podílí na výstavbě a v posledních dvou letech i já podílim svým způsobem na těchto akcích stavbou pódií. Tentokráte jsem byl přizván do Fóra Karlín v Praze, abych zajistil catering pro vystupující a pracující na tomto projektu. Den probíhal jako každý jiný. Snídaně, obědy, večeře. Celý den jste zavření v kuchyni a snažíte se uspokojit potřeby všech pracujících a vystupujících. Někdy když v té kuchyni vydáme poslední žvanec jdem se takzvaně mrknout na začátek vystoupení a po celém dní na nohou jste rádi, že se pak doplazite do auta a jedete pozdě v noci domů. Takto to probíhalo i teď na této akci...

Jdeme s kolegou juknout na první písničku s cílem pak hned mazat domů. Přeci jenom jsme odkojeni rockem a tahle muzika není náš šálek kávy.

Cože se to stalo? Odcházíme až skoro po hodině dechberouci show. Neuvěřitelný výkon frontmena kapely a neskutečný výkon orchestru, světelné, ohnivé a zvukové scény nás pevně drží přikované ve stoje na místě další hodinu. I když po celém dní naše nohy volají jdi si už sednout, stojíme s kolegou dál a s otevřenou pusou zíráme co se to na pódiu děje za show.

Tady musím podotknout, že na tohle představení bych si i já odkojený roker koupil lístek. Tleskám pořadatelům za volbu scény, efektů, příběhu v každé písní... 👏👏👏👏👏👏 Bravo.