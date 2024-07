Crowdfunding (P2B) i jiné investice: jak poznáte bezpečnou platformu?

Oslovila mě společnost Roier Invest s tématem bezpečnosti investic, napsat o něm podobně, jako to dělám u půjček. Souhlasila jsem: finanční gramotnost znamená i rozumět investicím. Zde cílím na crowdfunding.

Hromadné investování dnes získává na popularitě: ožívá realitní trh a vyvíjí se poptávka pro pronájmech. Ruku v ruce s popularitou nějakého produktu (včetně investice) však přicházejí i pokusy o podvody.

LICENCE je tím nejjednodušším vodítkem

Pamatujte si: stejně jako u půjček nebo směnáren, i u investic je potřeba se zajímat o licenci: zda je investiční společnost, u níž byste chtěli investovat, pod dohledem České národní banky. A teď už se do crowdfundingu ponořme o trochu hlouběji:

Něco málo o crowdfundingu

Crowdfunding je moderní metoda financování, která umožňuje jednotlivcům investovat i jen drobné částky do velkých projektů (nájemní byty, developerské projekty, rozvoj firem). Princip je založen na tom, že mnoho drobných investorů (crowd = dav) poskytne financování (funding) jednomu velkému projektu. Realizátor investice pak v dohodnutých termínech vyplácí nastavené zhodnocení, například 10 % p. a. To vše přes profesionálního zprostředkovatele.Možná jste už slyšeli o jednom druhu crowdfundingu: o P2P půjčkách pod značkou Zonky aneb lidé lidem (peer to peer). Zde se větší počet lidí složil na půjčku dalšímu člověku. Crowdfunding ale funguje i v režimu P2B, tedy lidé firmám (peer to business). I zde se více lidí skládá na půjčku, ale tentokrát pro firmu. A firma ze získaných peněz realizuje projekt; půjčku přitom pravidelně (nebo jednorázově) splácí.

Crowdfunding potřebuje prostředníka: online platformu

Prostředníkem mezi investory a realizátorem financované investice je crowdfundingová platforma. Prověří zamýšlenou investici, vyhodnotí její realizovatelnost a rentabilitu. Pokud je vše v pořádku, informuje investory o možnosti účastnit se nové investice, plus o parametrech investice.Od investorů „vybere“ peníze. Jako úvěr je poskytne příjemci, nejlépe s nějakou formou zajištění, nejčastěji nemovitostí. Následně inkasuje úroky a rozesílá je jednotlivým investorům. Po vypršení doby trvání investice udělá to samé i s původní jistinou (investicí). U většiny P2B crowdfundingových projektů lze investovat od 1 000 Kč, někde i od nižší částky.

Stále populárnější

V poslední době se crowdfunding stal oblíbeným nástrojem pro drobné investory hledající diverzifikaci svého portfolia. Crowdfunding si brzy našel cestu k běžným klientům, k mnoha drobným investorům. Oblíbili si jej pro to, že:

nabízí pravidelný výnos v podobě úroku - formy pasivního příjmu

je extrémně dostupný - investovat lze již od několika stokorun měsíčně

zajistí vyšší potenciální zhodnocení peněz než spořicí účet či termínovaný vklad v bance.

Popularity crowdfundingu zneužívají filutové a podvodníci

Jistě vás nepřekvapí, že tržního trendu chtějí využít nejen licencované a spolehlivé investiční platformy, ale i nepoctivé společnosti a jednotlivci, kteří pod příslibem crowdfundingové investice vylákají ze svých klientů peníze. Ty následně odcizí, nebo je sice pro své klienty investují, ale extrémně rizikovým způsobem.

Licence ČNB je klíčová

Licence od centrální banky je klíčovým prvkem jednak spolehlivosti investiční platformy, jednak minimalizace rizika realizovaných investic. Licenci totiž dokáží získat jen ty platformy, které splňují přísné požadavky na transparentnost, finanční stabilitu a ochranu investorů. Licencované společnosti podléhají trvalému dohledu ze strany ČNB.Ochrana investora spočívá především v oddělení peněz investorů od peněz/účtů samotné platformy (všechny finanční toky jsou dohledatelné, plus pokud by platforma zkrachovala, peníze investorů se nestávají součástí insolvence, ČNB je nechá převést k jiné platformě a dokončit celou investici).Poskytovatel crowdfundingu musí být transparentní:

poskytovat klientům podrobné informace o investičních projektech, včetně rizik a potenciálních výnosů, ale i o poplatcích spojených s jeho službou

stejně transparentní musí být i k opačné straně: k firmám, které se zde nechají financovat drobnými investory

povinností je i pravidelný reporting centrální bance (regulátorovi) o stavu projektů a o finančních výsledcích.

Kde si licenci ověříte?

Česká národní banka vede veřejně dostupný seznam regulovaných subjektů finančního trhu. Najdete zde všechny banky, licencované nebankovní společnosti, směnárny, penzijní společnosti, poskytovatele DIPu, a další subjekty, včetně licencovaných investičních společností poskytujících crowdfunding. ČNB řadí crowdfunding do „služeb skupinového financování“.Detailní návod, jak se sem dostat, najdete v mém článku věnovaném právě ověření licence poskytovatelů půjčky.

Seznam licencovaných subjektů (pro půjčky i investice) je na jednom místě. Aby se vám seznam ČNB (v odkazu výše) otevřel, je nutné přepsat zobrazený číselný kód, poté vlevo v menu zvolit možnost: „stav ke dni“ a následně kliknout na „Provést“. Mezi zobrazenými kategoriemi pak ve spodní části vyberte „poskytovatele služeb skupinového financování“. Po rozkliknutí zjistíte, že v současnosti jsou držiteli licence jen čtyři společnosti:

CREDITSHARE s.r.o.

Fingood s.r.o.

Investown Technologies s.r.o.

ROIER Invest, s.r.o.

Pamatujte!

Investování prostřednictvím crowdfundingu může být vhodným způsobem, jak dosáhnout stabilního pasivního příjmu a zároveň diversifikovat své investiční portfolio. Je však důležité vybírat platformy, které jsou regulovány a poskytují maximální zákonem vyžadovanou ochranu investorů.(pozor, i u prověřené platformy můžete realizovat ztrátu, stejně jako u kterékoliv jiné investice. Ale je jen velmi málo pravděpodobná).