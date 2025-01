Většina rodičů by využila právo volit za své děti

Rodiny s dětmi se potýkají s nedostatkem financí, propadají se do závislosti na sociálním systému, zápolí s nedostatkem školek. Politická reprezentace vrší prázdné floskule o podpoře rodin, ale reálné kroky jsou opačné.

Důsledkem je historický propad plodnosti žen, tedy ochoty zajišťovat přirozenou reprodukci populace.

Za jednu z možných příčin neutěšené situace rodin s dětmi lze považovat nerovnováhu v podílu rodin s dětmi v populaci a mezi voliči, která vede k upozaďování rodin s dětmi ve prospěch ostatních skupin obyvatel. Proto bylo zadáno koncem roku 2024 agentuře STEM/MARK zpracování výzkumu, jak by rodiče využili možnost volit ve volbách za děti a jaké důsledky by tato změna mohla mít na situaci rodin.

„Pokud nezletilí, tedy značná část populace početně stejně velká jako skupina osob ve věku 65 let a více, nemají sebemenší vliv na volbu politické reprezentace, je zákonité, že práva, potřeby a zájmy dětí a rodin s dětmi jsou stranou pozornosti politiků. Tato nerovnováha napříč vyspělou civilizací, s vysokou pravděpodobností stojí i za nedostatečnou porodností a nutností doplňovat populaci imigrací s důsledky dobře viditelnými v západní Evropě.“

Respondenti výzkumu byli dotazováni, jak často chodí k volbám, zda by využili možnost volit za své děti, pokud by taková možnost byla uzákoněna, zda by taková úprava zlepšila ochranu práv rodin s dětmi a v jakých oblastech.

Ve vzorku respondentů bylo zastoupeno 36 % osob s dětmi. Z hlediska volebního chování bylo zastoupeno 60 % osob, které se snaží volit vždy, 30 % těch, které se účastní někdy nebo vybraných voleb, 10 % těch, kteří k volbám nechodí.

Z rodičů dětí, kteří se snaží chodit k volbám vždy, by nadpoloviční většina možnosti volit za dítě využila určitě, dalších 28 % by tuto možnost využila někdy nebo by to zvažovala.

Graf: Využití možnosti volit za děti mezi rodiči pravidelně se účastnícími voleb.

Zlepšení postavení rodin s dětmi při zavedení volebního práva dětí zastoupených rodiči očekává 53 % z těch, kteří se k otázce vyjádřili.

Mezi rodiči, kteří se pravidelně účastní voleb, očekává při zavedení možnosti, aby rodič mohl volit za své dítě, zlepšení postavení rodin s dětmi již 75 % osob.

Z těch, kteří vyjádřili pozitivní důsledky opatření, očekávají pozitivní vliv nejčastěji v oblasti školství a zdravotnictví, ale téměř polovina očekává pozitivní dopad této možnosti dokonce i na porodnost.

Více než 2/3 těchto osob očekávají i pozitivní vliv na ekonomickou situaci rodin s dětmi a dostupnost bydlení. Téměř 3/4 odhadují zlepšení i v otázce zaměstnávání rodičů a ochrany ohrožených dětí.

Zdroj: STEM/MARK, reprezentativní vzorek české populace ve věku 18-64 let, 504 respondentů 18-64 let, sběr dat 25. 11. - 2. 12. 2024.

Lze tedy uzavřít, že zavedení volebního práva dětí zastoupených rodiči by mělo zlepšit řadu dnes velmi problematických oblastí.