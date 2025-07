Usnadní rozvodová novela rozvody, nebo je to jinak?

V současnosti vrcholí legislativní proces schvalování rozsáhlé novely rodinného práva, připravené Ministerstvem spravedlnosti. Poté, co ji schválila Poslanecká sněmovna a Senát, čeká na podpis nebo veto prezidenta.

Hlavní tváří změn je poslankyně ODS, nyní ministryně spravedlnosti, Eva Decroix.

Jednou z nejzásadnějších změn je zrušení dosavadních pojmů jako „svěření dítěte do péče jednoho rodiče“, „společná péče“ nebo „střídavá péče“. Novela zavádí koncept rozdělení péče mezi rodiče bez rozlišení na „pečujícího“ a „stýkajícího se“ rodiče.

Novela však přináší i vážná rizika. V případech, kdy o dítě fakticky pečuje jeden rodič (typicky matka) a druhý rodič se s dítětem pouze občas vídá podle dohody rodičů, novela znemožňuje soudu stanovit výživné. Vychází totiž z předpokladu, že pokud se rodiče dohodli na modelu péče, dohodnou se i na výživném. Tento předpoklad však neodpovídá realitě – právě otázka výživného bývá jedním z nejčastějších předmětů sporu a vyžaduje rozsáhlé dokazování.

V praxi by tak mohly být vážně poškozeny především samoživitelky, na něž druhý rodič přenese většinu péče, aniž by mu bylo možné uložit povinnost hradit výživné. Soudy pak budou pravděpodobně nuceny obcházet zákon formální úpravou pevného rozdělení péče obou rodičů, aby výživné mohly vůbec stanovit. Uvádět do života právní úpravu, kterou budou soudy nuceny obcházet, není žádoucí ani z hlediska právní jistoty, ani z hlediska důvěry v právo.

Ještě vážnější dopad bude mít zrušení rychlé soudní ochrany v průběhu sporu o dítě – například v případech bránění v péči druhému rodiči, svévolné změny bydliště či školy dítěte. Novela ruší dosavadní institut předběžných opatření, o kterých musel soud rozhodnout do 7 dnů, a nahrazuje jej tzv. prozatímním rozhodnutím. To však dává soudu až 3 měsíce na reakci – tedy třináctkrát delší dobu. Během této doby může dojít k eskalaci konfliktu, manipulaci s dítětem, ztrátě vazeb k původnímu bydlišti či škole nebo trvalému poškození jeho vztahu s jedním z rodičů. Navíc proti prozatímnímu rozhodnutí nebude možné se odvolat, což koncentruje veškerou moc do rukou jediného soudce okresního soudu. Přitom v praxi je korekce rozhodování okresních soudů soudy krajskými poměrně častá, právě na základě nyní vyloučené možnosti odvolání.

Na druhé straně novela usnadňuje rozvodové řízení těm rodičům, kteří se dokáží dohodnout jak na úpravě péče o dítě, tak na výživném a dalších záležitostech. Nově bude možné spojit řízení o rozvodu a péči o děti do jednoho. Výhody této úpravy pro v podstatě neproblémové rozvody však mohou být zcela převáženy negativními dopady na případy konfliktních rozchodů, kde je dítě vystaveno psychickému tlaku a právní nejistotě. Otevře více prostoru i pro agresivní procesní strategie rodičů a bohužel i vliv osobních vazeb a sympatií rodič – OSPOD – okresní soudce.

Lze jen doufat, že si prezident uvědomí vážnost rizik, která novela přináší, a zákon v této podobě bude vetovat.

RNDr. Pavel Rusý, autor je statistik, předseda organizace LIBERI, odborný poradce strany VIZE2025.