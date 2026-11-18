MPSV „řeší“ porodnost: místo ocenění péče žene matky od dětí do práce
Na první pohled to zní jako modernější a spravedlivější řešení. Jenže komu vlastně pomůže? A co přesně má oceňovat?
Zkusme se na to podívat na několika modelových příkladech žen s průměrnými příjmy. Představme si tři matky, všechny se třemi dětmi a 45 lety důchodového pojištění.
První má děti s odstupem vždy čtyř let, během péče se dětem plně věnuje, rodinu živí manžel.
Druhá má děti s odstupem dvou let. Dětem se plně věnuje, dokud je nejmladšímu méně než rok, do dvou let nejmladšího dítěte pracuje alespoň na poloviční úvazek, od dvou let nejmladšího již pracuje na plný. I to je poměrně intenzivní pracovní nasazení, kdo měl děti, ví, že pracovat při ročním dítěti na poloviční úvazek je náročné, a na plný úvazek při dvouletém dítěti, s dalšími dvěma staršími dětmi, je logistický oříšek a bez pomoci otce nebo rodiny velmi komplikované.
Třetí má tři děti v závratném tempu dítě za rok, zvládá při péči o tři malé děti od mimina nejprve tři roky poloviční úvazek a další tři roky plný úvazek, prostě matka údernice.
Pro porovnání jsem použil cílový stav návrhu, tedy kumulovaný fiktivní vyměřovací základ za každé dítě do 4 let věku dítěte s přičtením dosaženého příjmu, fiktivní vyměřovací základ byl počítán jako průměrná mzda, což je cílový stav návrhu.
Při modelovém výpočtu vychází vyměřený důchod první matky přesně o 1 500 korun měsíčně hůře než podle dosavadního systému včetně výchovného. Fiktivní vyměřovací základ nekompenzuje ani korunu ze ztráty výchovného.
Druhá, přestože během péče odpracuje ekvivalent tří a půl roku plného úvazku, skončí na stejné částce vyměřeného důchodu jako s výchovným.
Teprve pro třetí nadmámu údernici je nový postup o něco výhodnější. Polepší si měsíčně asi o 600 korun.
Nejde o univerzální výpočet pro všechny ženy, ale o ilustraci toho, jak souběh péče a výdělečné činnosti zásadně ovlivňuje negativní či pozitivní výsledek změny. Ano, u žen s nižšími příjmy nový výpočet kompenzuje ztrátu výchovného o něco dříve, ale přesto pro velkou většinu žen je nový postup významně nevýhodný. Ani matce, která během péče o malé děti pracuje na částečný a později plný úvazek, nemusí zrušené výchovné dorovnat. Ministerstvo přitom tvrdí, že si polepší nejméně 80 % matek. Které pracovní a rodinné modely do svých propočtů zahrnulo? Z jakého fiktivního vyměřovacího základu vycházelo, no nepochybně z toho pro první rok takticky nadstřeleného na 65.000 Kč. Odpovídají odhady skutečným životním drahám žen, které dnes odcházejí do důchodu, kdy přivýdělek a zkrácený úvazek byl prakticky vyloučen? Jako by nestačila předchozí „reforma“, která z důvodu nedostatku peněz na důchody bezdětných snížila důchody i rodičům dětí, a to až o 10 % na konci přechodného období (u osob s příjmy kolem první redukční hranice).
Ministerstvo do návrhu zakomponovalo matoucí trik – na počátku změny by měl být fiktivní vyměřovací základ 65.000 Kč. To samozřejmě zlepší dojem ze změny při propočtech s touto úrovní, ale současný růst mezd velmi rychle, zhruba za 3 roky, tuto výhodu vymaže. I kdyby se naplnil opatrnější odhad pěti až šesti let uváděný ministerstvem, stále jde pouze o přechodnou výhodu. Konečným základem se má stát průměrná mzda. Nicméně MPSV tento fígl šikovně využívá pro obhajobu svého kroku nepřátelského vůči rodičům.
A teď historický kontext. Ženy, které odcházejí do důchodu dnes, vychovávaly děti převážně v osmdesátých a devadesátých letech. Tehdy byl běžný návrat do zaměstnání až po dvou či třech letech doma, zpravidla rovnou na plný úvazek. Částečné úvazky nebyly obvyklým nástrojem postupného návratu. Model naší druhé matky, která pracuje už při malých dětech, je proto vůči tehdejší praxi péče o dítě už tak nadhodnocený. Přesto jí při FVZ odpovídajícím průměrné mzdě nový režim ztrátu výchovného sotva dorovná. U matek s průměrným příjmem běžně nastupujících do práce po 3 letech doma s dítětem je již nový návrh čistá ztráta.
Je tu ale ještě jedna otázka: proč se ocenění automaticky spojuje právě s matkou? Do roku 1990 mělo rodičovský příspěvek či dovolenou absolutní minimum mužů, jedním z prvních byl Radek John. Nyní budou do důchodu odcházet ženy, které se narodily na počátku 60 let. Ty děti rodily převážně do roku 1990 (odhadem tři čtvrtiny dětí), tedy v době, kdy rodičovská dovolená byla prakticky doménou žen, matek. Muž na rodičovské dovolené byl výrazně vzácnější než dnes. A to i dnes jich je poskrovnu.
V úplné rodině dnešních matek může matka nastoupit do práce dříve někdy také proto, že část péče převezme otec. I jeho pracovní kariéra, úvazek a i příjem tím mohou být omezeny. Pokud však nový mechanismus přiznává „bonifikaci“ jen za péči do určitého věku dítěte navíc vázaného v té době převážně na ženy, zásluha se připíše pouze ženě? A co otec, který následně převezme většinu každodenní péče třeba na dalších deset až čtrnáct let? Samotný fakt, že pečuje, mu automaticky nezaručuje žádné ocenění za péči. Tedy pro pečující otce je návrh změny ještě méně vstřícný než výchovné.
To už není jen technická otázka výpočtu. Je to otázka, co vlastně stát považuje za společensky hodnotnou činnost. Je to péče o dítě, bez ohledu na to, kdo ji vykonává a jak dlouho? To návrh opravdu neukazuje. Nebo je to především snaha nahnat matky od dětí do práce co nejdříve a tím na ně kromě péče o děti nakládat další zátěž?
Výchovné mělo své vážné nedostatky. Bylo paušální částkou a jeho smyslem bylo alespoň částečně dorovnat nižší důchody žen, jejichž pracovní kariéry byly péčí o děti dlouhodobě poznamenány. Ale nižší důchody žen byly způsobeny převážně jinými faktory, zejména nižšími výdělky ve srovnání s muži a kratší dobou pojištění, protože ženy i matky chodily do důchodu dříve. A o to více dříve, o kolik více dětí měly. Nově navrhovaný systém ještě více vyřazuje otce z ocenění péče, ale vyřazuje i matky s průměrnými a nadprůměrnými příjmy, postihuje matky, které se intenzivně dětem věnovaly na plný úvazek.
Pro oba typy opatření je značně zkreslující označovat je jako „ocenění péče o děti“. Výchovné bylo sociálním nástrojem, který měl dorovnávat nižší důchody žen. Navrhovaná úprava stimuluje spíše přetížení matek malých dětí, protože jen tehdy, pokud mají děti rychle za sebou a ještě u toho co nejvíce pracují, jim stát trochu vykompenzuje ztrátu výchovného. Opravdu velmi účinný nástroj na podporu porodnosti, vystavit matky malých dětí ještě většímu tlaku a stresu, navíc v situaci, kdy musí pracovat i dědečkové a babičky.
Přitom nástroje na spravedlivé zohlednění rodičovství matek i otců existují, chybí pouze vůle taková řešení přijmout. Pokud ale dítě bude nadále vnímáno jako luxusní statek, pokud výsledek ohromné finanční a osobní investice rodičů bude rozdělen bez ohledu na to, kdo tyto budoucí zdroje vytvořil, nebude na místě se ptát, Proč se rodí málo dětí, ale spíše Jak je to možné, že se vůbec nějaké děti ještě rodí.
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