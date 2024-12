Dopady politik stran na vývoj plodnosti

V současné době zažíváme nejprudší pokles porodnosti a plodnosti v novodobé historii, dokonce rychlejší, než po roce 1990. Jde o zásadní problém, který je politiky podceňován nebo dokonce zcela přehlížen.

Proto jsem se podíval na vývoj plodnosti poněkud neobvyklým pohledem, a to jak se vyvíjela plodnost (ukazatel nezávislý na počtu žen v reprodukčním věku) ve vazbě na vládní účast. Zdůrazňuji, že nejde o propagaci té které strany, ale prokazatelná fakta.

Za vymezené období jsem zahrnoval pozitivní či negativní změnu v parametru plodnosti v období, kdy daná strana byla součástí vládní koalice. Údaje pak byly zprůměrovány za roky, kdy tato strana byla ve vládě.

Ukazuje se, že nejvíce klesala plodnost v letech posledních, kdy byla u moci koalice PirSTAN, a to s odstupem za druhou TOP09.

Na druhém konci tohoto žebříčku je ANO, během jehož vlád plodnost nejvíce stoupala, následované ČSSD. Jsou to jediné dvě strany, za jejichž vládnutí plodnost stoupala.

Je třeba ale připomenout, že tyto strany vládly právě po obdobích velkých poklesů plodnosti, tedy měly nízký základ, z něhož se lépe plodnost zvyšuje. Nicméně plodnost za jejich vlád stoupala i v situaci, kdy výchozí hodnoty byly nad 1,5. To ovšem nic nemění na pozitivních či negativních dopadech politik na vývoj plodnosti.

Zde je výsledný graf:

Je třeba připomenout, že důsledky působení současné vlády jsou skutečně velmi závažné a vytváří ohromný problém do budoucna. I pokud by se v příštím roce zastavil pokles plodnosti (nic tomu nenasvědčuje, spíše naopak), nenarodí se jen za dobu vlády této koalice 77 000 dětí. Každé z těchto dětí by měřeno dnešní úrovní mezd odvedlo každý měsíc do státního rozpočtu po nástupu do výdělečného období kolem 25.000 Kč měsíčně (daně + pojistné zaměstnance i zaměstnavatele), což v souhrnu znamená, násobeno 12 a počtem nenarozených dětí znamená cca 23 mld. Kč skrytého každoročního deficitu. Přitom tento výpadek příjmů padne přesně do období, kdy lze očekávat nejméně plátců na důchod v porovnání s příjemci.

Vláda tak při „řešení“ demografického výkyvu rozhodovala tak, že vytvořila problém nový a ještě větší. A bude záležet na nové vládě, jak rychle se jí podaří napravit průšvih způsobený současnou vládou.