Plýtvání potravinami nás přijde draho

Počet článků 20

Celková karma 8,85

Průměrná čtenost 180x

Jsem obyčejný chlápek ze středních Čech, který se zajímá o dění kolem sebe a občas by chtěl něco málo napsat. Třeba se to bude někomu líbit, třeba ne. Ale hlavně že mě to bude bavit.