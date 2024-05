Planeta hoří i kvůli informačním technologiím

V době, kdy se klimatická krize stává nepopiratelnou skutečností, se stává prioritou pro všechny nalézt řešení, která by snížila naše dopady na životní prostředí.

Už nikdo soudný si nemůže dovolit přehlížet tento problém a tvrdit, že není na co se zaměřovat.

S nástupem informačních technologií, zejména umělé inteligence (AI), zažíváme obrovský rozvoj v oblasti počítačových technologií. Avšak tento rozvoj nese i svoje stinné stránky, neboť s sebou přináší zvýšenou energetickou náročnost.

Graficky náročné aplikace, jako jsou počítačové hry a zábavní programy, představují další zátěž pro naši energetickou infrastrukturu. Je na čase, abychom tuto skutečnost brali v úvahu a hledali způsoby, jak snížit energetickou spotřebu v oblasti IT. Namísto podpory vývoje her a graficky náročných aplikací by státy měly začít uvažovat o zdanění těchto produktů nebo zavést emisní povolenky pro jejich vývoj. Tím by se vývojáři stali odpovědnějšími za dopady svých produktů na životní prostředí.

Je nezbytné zohlednit nedostatek energie a jeho negativní dopady na planetu. Používání IT by mělo být řízeno zodpovědným způsobem, který by bral v úvahu ekologické dopady a přínosy pro společnost jako celek.