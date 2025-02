Bitcoin je letadlo ... nebo není?

Pod každým článkem o Bitcoinu se najde minimálně jeden příspěvek v diskuzi, který tvrdí, že Bitcoin je letadlo. Ale je to pravda? Pojďme se na to podívat.

Pojďme si nedříve říct, co je to letadlo a jak funguje. Základním principem pyramidové hry zvané „letadlo“ je, že každý nový účastník musí přivést několik dalších účastníků, aby dostal nějakou odměnu. Problém je samozřejmě v tom, že v nějakém bodě prostě dojdou lidi, kteří jsou ochotní do letadla nastoupit a tím ho udržovat v letu. V tomto okamžiku se letadlo takzvaně zřítí. Ti, kteří tam letěli už delší dobu, zřejmě odměnu získali. Ti, kteří nastoupili mezi posledními, mají zřejmě smůlu a nedostanou vůbec nic.

Jak funguje Bitcoin? Můžete ho kdykoliv koupit, kdykoliv prodat. Nemusíte přivádět nové účastníky.

Tady je ten rozdíl naprosto jasný na první dobrou. Snad jsem tedy nade vší pochybnost prokázal, že Bitcoin není letadlo, není ani pyramidová hra.

Spousta lidí, ale nechápe rozdíl mezi letadlem a Ponziho schématem. Pojďme si tedy pro jistotu probrat také tohle téma.

Takže co je to vlastně to Ponziho schéma? Funguje to tak, že nějaký člověk prohlásí, že má geniální plán, tajné informace, promakaný software, křišťálovou kouli, nebo cokoliv, co mu umožňuje zhodnocovat peníze daleko více, než nabízejí běžné fondy či spořící účty. Přesvědčí tak lidi, aby mu poslali peníze a slíbí jim za to pohádkový úrok.

V praxi to funguje tak, že čím vyšší úrok slíbí, tím rychleji nabere investice důvěřivců, ale zároveň tím rychleji přiláká pozornost policie. Takže je-li chytrý, slíbí jen o něco málo vyšší úrok, než nabízejí jinde, aby jeho záměr nebyl moc průhledný.

Nejznámější Ponziho schéma v poslední době provozoval Bernard Madoff, který sliboval 10-12 % ročně, což není o moc více, než akciové fondy a proto takto dokázal podvádět lidi asi 40 let.

Takže reálně to funguje tak, přijde první člověk s prachama, praští s nimi o stůl a dostane slib, že (třeba) za rok dostane 120 % vkladu. Během prvního roku takto můžou přijít desítky lidí. Všichni dostanou stejný slib. Když ten první člověk přijde po roce pro svoje peníze, skutečně dostane 120 % vkladu. Tím je potvrzeno, že majitel fondu má křišťálovou kouli, je to borec největší a spustí se lavina vkládajících.

Nic takového samozřejmě majitel fondu nemá. Ten první vklad vyplatil z peněz ostatních vkladatelů, takže mu ještě hodně peněz zbylo. Naprosto typicky tento první vkladatel nejen že celý svůj výdělek opět vloží do fondu, ale ještě přihodí další balík peněz. Takto se fond začne neuvěřitelně rychle nabalovat.

Kolik peněz může Ponziho schéma vydělat, si můžete poslechnout v audioknize „ Vzestup pana Ponziho “ na YouTube. Je to kniha, kterou ve vězení napsal sám Charles Ponzi.

Několik let to může fungovat naprosto bezvadně. Dokud lidé více vkládají, než chtějí vybírat, není žádný problém.

Zásadní je, zda majitel fondu čeká na nějaký vhodný moment, kdy je na hromadě tolik peněz, že už mu to stačí, sbalí je a zmizí. Nebo zda chce tento fond provozovat, dokud to jde, tedy dokud tam jsou alespoň nějaké peníze. Například výše zmíněný Madoff provozoval fond do poslední chvíle, až jednoho dne přišel nějaký investor, kterému řekli, že ve fondu není ani dolar. A všem investorům po něm.

A teď bych rád zmínil jednu zcela zásadní věc. Dávejte pozor. Problém nastane i v případě, že se počet příchozích a počet odchozích investorů vyrovná. Takže přijde nový člověk, vloží 5000 dolarů, odchozí člověk chce svých 5500 dolarů. Za nějakou dobu dojdou peníze i tak.

Vraťme se k Bitcoinu. Když ho lidi nakupují, jeho cena stoupá, když ho lidi prodávají, jeho cena klesá. Je to naprosto stejné jako s akciema nebo se zlatem. Kdyby se vyrovnal počet lidí, kteří přicházejí a odcházejí, cena Bitcoinu se ani nehne.

Snad už všichni chápou ten rozdíl. Do Bitcoinu není nucen nikdo vstupovat ani vystupovat, obojí můžete udělat kdykoliv. Cena v daný okamžik je naprosto jasně daná a veřejná.

Závěr:

Bitcoin není letadlo (pyramida), protože nepotřebuje neustálý přísun nových lidí do systému. Bitcoin není ani Ponziho schéma, protože nevyplácí zisky po dohodnuté době vkladu.

Dobrá, teď už tedy víme, co Bitcoin není. Ale co to tedy vlastně je? To si povíme někdy příště.