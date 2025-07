Zářivá světla nad Městem

Večer se Město mění na zářící labyrint, kde lampy blikají jak laciný kabaret a billboardy soutěží, kdo vám víc vypálí sítnici. A obloha? Ta se někam ztratila.

Zkoušeli jste se někdy zastavit, zvednout hlavu a podívat se z dálky? Nebo z vršku, když už chcete být extra poetickí? No, tak zjistíte, že přes všechna ta světla města nejde vidět vůbec nic. Teda kromě záře, která by studu nedělala ani supernově.



Obloha? Zapomeňte. V lepším případě zahlédnete jednu osamělou hvězdu, co to ještě nevzdala. V horším jen odraz reklamy na pizzu s dvacetiprocentní slevou. A pak se divte, že lidé mají krční páteř jak paragraf, když se pokoušejí v tom blikajícím chaosu najít kus tmy.



Ale co, aspoň víte, že tu život pulzuje i po setmění. Lampy blikají jak laciný kabaret, tramvaje vám dávají dálková světla rovnou do duše a kolemjdoucí turisti s mobilem u oka nadšeně komentují „Oh my god, so beautiful“, zatímco vy hledáte tlačítko OFF.



Tak až příště půjdete večer ven, zkuste se fakt zastavit. Podívejte se z dálky – a řekněte mi, jestli tam někde pořád ještě svítí aspoň kousek oblohy. Já bych si na to nevsadil ani ty svítící ponožky.