Zakážeme Vánoce a Nový rok? Kam až nás dovede dnešní pocit morální nadřazenosti
Ne, opravdu nejde o to, že by někdo neměl rád zvířata. Máme je rádi všichni. A ano, je správné mluvit o tom, že hluk petard děsí zvířata nebo že zacházení s kapry není ideální. Problém ale není v těchto tématech. Problém je v tom, jak o nich dnes mluvíme.
Dnešní doba má zvláštní rys: každý má potřebu být ten nejchytřejší, nejmorálnější a nejvíc „uvědomělý“. A kdo s ním nesouhlasí, je automaticky necitlivý, hloupý nebo zaostalý. Diskuse se vytrácí. Zůstává jen křik, nálepkování a pocit vlastní nadřazenosti.
Stačí se podívat do komentářů na sociálních sítích. Nejde o hledání řešení, ale o soutěž, kdo má čistší svědomí. Kdo ví líp, co je správné. Kdo má právo poučovat ostatní. Každý druhý člověk přesně ví, co by se mělo zakázat, zrušit nebo přepsat – a každý, kdo má jiný názor, je problém.
A tak se nabízí otázka: kam tohle směřuje?
Zakážeme Vánoce, protože se při nich jedí „nevhodné“ pokrmy?
Zakážeme Nový rok, protože se slaví hlučně?
Zakážeme tradice proto, že nejsou dokonalé?
Tradice nikdy nebyly dokonalé. Byly lidské. Byly o setkávání, radosti, emocích i chybách. A právě proto přežily desítky i stovky let. Dnes to ale vypadá, že směřujeme k době, kdy se všechno hodnotí jen podle toho, koho by to mohlo urazit a co by se dalo nejlépe zakázat.
Nejde o to problémy ignorovat. Jde o to nezaměňovat empatii s agresivním moralizováním. Nejde o to přestat přemýšlet o dopadech našich činů, ale přestat se tvářit, že jen jeden názor je správný a všechny ostatní jsou špatné.
Možná bychom se měli na chvíli zastavit a položit si jinou otázku než „kdo má pravdu“. Otázku, kam se jako společnost řítíme, pokud místo dialogu volíme útok, místo kompromisu zákaz a místo přemýšlení pocit vlastní dokonalosti.
Protože pokud v tomhle směru budeme pokračovat, může se stát, že jednou opravdu nebude co slavit. A to by byla škoda – nejen kvůli tradicím, ale hlavně kvůli nám samotným.
Robin Šíma
Sváteční chvíle...
Konec roku není jen oslava. Je to tichá chvíle bilancování, samoty i naděje. Text pro ty, kteří svátky tráví sami, daleko od blízkých, ale přesto cítí, že každý konec v sobě nese nový začátek.
Robin Šíma
Devět životů: Celý život se učíme čekat
Muži se učí čekat. Na uznání. Na pochopení. Na chvíli, kdy si budou moct dovolit být slabí. Jenže většinou nikdo nepřijde.
Robin Šíma
Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec
Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.
Robin Šíma
Devět životů: Cesta
Každý z nás se narodil na cestu, o kterou si neřekl. A stejně po ní kráčíme — s otázkami, odpověďmi, pády i vítězstvími, která nás učí, proč jsme vlastně tady.
Robin Šíma
Devět životů: Jak se člověk narodí znovu
Znovuzrození nečeká na vhodnou chvíli. Přichází, když vás život rozbije na kusy a vy stojíte mezi střepy, jen abyste zjistili: všechno začíná znovu.
