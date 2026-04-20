Víte, proč se lidi berou?

Všichni řeknou něco jako „protože se milují“. Hezký. Funguje to na svatbě, v řeči u obřadu i na Instagramu.

Ale realita je trochu méně upravená.
Možná se lidi berou, protože hledají svědka svého života.
Na světě je miliarda lidí. A stejně máte většinu věcí jen sami pro sebe.
Jak jste se ráno tvářili, když vám došla káva.
Jak jste si večer říkali, že „od zítřka už fakt začnete cvičit“.
A ten moment, kdy jste to samozřejmě nezačali.
To všechno zmizí. Nikdo to nevidí. Nikdo to neřeší.
A pak se vedle vás objeví někdo, kdo to vidí všechno.
Bohužel.
Vidí vás ráno, když vypadáte jako člověk, který by potřeboval restart systému.
Ví, že nejste „klidná povaha“, ale spíš „neříkám to nahlas, ale v hlavě už mám tři hádky dopředu“.
A stejně tam zůstává.
A vy vidíte jeho.
Jak si myslí, že je nenápadný, ale přitom hlasitě dýchá i ve spánku.
Jak tvrdí, že „je mu to jedno“, ale není mu to jedno už od včerejška.
A někde mezi tím vším vzniká zvláštní věc.
Ne romantika z filmů.
Spíš dohoda dvou lidí, že budou svědky svých životů, i když to občas není úplně pěkný pohled.
Protože být svědek neznamená jen sedět vedle někoho u večeře.
Znamená to vidět i věci, které by si člověk radši smazal.
A stejně zůstat.
I když druhý zrovna není „verze 1.0“, ale spíš „beta test s chybami“.
Možná proto se lidi berou.
Ne protože by už nikdy nechtěli být sami.
Ale protože už je unavuje být neviditelní.
A pak přijde ta nepříjemná část pravdy:
Ne každý, kdo je vedle vás, vás opravdu vidí.
A ne každý, koho vidíte vy, vidí vás zpátky.
Někdy spolu lidé jen sdílí byt.
Jídlo. Netflix. A ticho, které už ani nevadí.
A jindy se potkají dva lidé, co se znají kratší dobu než jejich historie v telefonu…
a přesto mají pocit, že už o sobě vědí víc než kdokoliv jiný.
Tak možná otázka není, proč se lidi berou.
Možná spíš:
kdo zůstane, když přestanete hrát verzi sebe, kterou chcete ukázat světu.
A kdo se i tak rozhodne zůstat svědkem.

Autor: Robin Šíma | pondělí 20.4.2026 21:11

Robin Šíma

Zakážeme Vánoce a Nový rok? Kam až nás dovede dnešní pocit morální nadřazenosti

Nejde o nenávist ke zvířatům ani o ignorování problémů. Jde o něco jiného: o dobu, ve které má každý pocit, že právě jeho názor je ten jediný správný – a všichni ostatní jsou hloupí. Kam až nás tohle myšlení může dovést?

2.1.2026 v 12:06 | Karma: 18,95 | Přečteno: 304x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Sváteční chvíle...

Konec roku není jen oslava. Je to tichá chvíle bilancování, samoty i naděje. Text pro ty, kteří svátky tráví sami, daleko od blízkých, ale přesto cítí, že každý konec v sobě nese nový začátek.

30.12.2025 v 19:03 | Karma: 7,16 | Přečteno: 89x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Devět životů: Celý život se učíme čekat

Muži se učí čekat. Na uznání. Na pochopení. Na chvíli, kdy si budou moct dovolit být slabí. Jenže většinou nikdo nepřijde.

15.12.2025 v 8:00 | Karma: 5,67 | Přečteno: 133x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec

Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.

13.12.2025 v 8:30 | Karma: 5,60 | Přečteno: 86x | Diskuse | Osobní

Robin Šíma

Devět životů: Cesta

Každý z nás se narodil na cestu, o kterou si neřekl. A stejně po ní kráčíme — s otázkami, odpověďmi, pády i vítězstvími, která nás učí, proč jsme vlastně tady.

11.12.2025 v 8:00 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Osobní
Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
14. dubna 2026  11:11

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

Zakouření prostorů na lince metra B zastavilo provoz ve stanicích Rajská...
20. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  21:15

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v...

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech

Policisté pátrají po vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech
20. dubna 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

Policisté pátrají po vězni, který dnes odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Jirnech u...

Komise doporučila pojmenování stanic linky D metra v Praze. Tři z nich změnila

Vizualizace plánované stanice metra Pankrác na trase D
20. dubna 2026  20:52,  aktualizováno  20:59

Místopisná komise rady Prahy doporučila vedení města pojmenování stanic budované linky metra D....

Festival United Islands v Praze láká na nové objevy, klubovou noc i debaty o AI

Festival United Islands v roce 2025
20. dubna 2026  20:30

Multižánrový festival United Islands, který se uskuteční od 30. dubna do 2. května na pražském...

Robin Šíma

  • Počet článků 79
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 283x
Člověk jako vy ,člověk který je s vámi když všichni už odešli .

