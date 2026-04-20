Víte, proč se lidi berou?
Ale realita je trochu méně upravená.
Možná se lidi berou, protože hledají svědka svého života.
Na světě je miliarda lidí. A stejně máte většinu věcí jen sami pro sebe.
Jak jste se ráno tvářili, když vám došla káva.
Jak jste si večer říkali, že „od zítřka už fakt začnete cvičit“.
A ten moment, kdy jste to samozřejmě nezačali.
To všechno zmizí. Nikdo to nevidí. Nikdo to neřeší.
A pak se vedle vás objeví někdo, kdo to vidí všechno.
Bohužel.
Vidí vás ráno, když vypadáte jako člověk, který by potřeboval restart systému.
Ví, že nejste „klidná povaha“, ale spíš „neříkám to nahlas, ale v hlavě už mám tři hádky dopředu“.
A stejně tam zůstává.
A vy vidíte jeho.
Jak si myslí, že je nenápadný, ale přitom hlasitě dýchá i ve spánku.
Jak tvrdí, že „je mu to jedno“, ale není mu to jedno už od včerejška.
A někde mezi tím vším vzniká zvláštní věc.
Ne romantika z filmů.
Spíš dohoda dvou lidí, že budou svědky svých životů, i když to občas není úplně pěkný pohled.
Protože být svědek neznamená jen sedět vedle někoho u večeře.
Znamená to vidět i věci, které by si člověk radši smazal.
A stejně zůstat.
I když druhý zrovna není „verze 1.0“, ale spíš „beta test s chybami“.
Možná proto se lidi berou.
Ne protože by už nikdy nechtěli být sami.
Ale protože už je unavuje být neviditelní.
A pak přijde ta nepříjemná část pravdy:
Ne každý, kdo je vedle vás, vás opravdu vidí.
A ne každý, koho vidíte vy, vidí vás zpátky.
Někdy spolu lidé jen sdílí byt.
Jídlo. Netflix. A ticho, které už ani nevadí.
A jindy se potkají dva lidé, co se znají kratší dobu než jejich historie v telefonu…
a přesto mají pocit, že už o sobě vědí víc než kdokoliv jiný.
Tak možná otázka není, proč se lidi berou.
Možná spíš:
kdo zůstane, když přestanete hrát verzi sebe, kterou chcete ukázat světu.
A kdo se i tak rozhodne zůstat svědkem.
Robin Šíma
- Počet článků 79
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 283x