Vanilkové nebe a město snů

Město snů, vanilkové nebe, fronta na sny – všechno to je obrazem dnešní doby. A jak s ním naložíme? To už je jen na nás. Tak co, zastavíme čas?

Představte si město snů. Ne, teď nemluvím o městě, kde všichni tančí v zlatých ulicích a všechno se zdá být perfektní. To je totiž jen fasáda. Mluvím o městě, kde se lidé stojí ve frontě na sny. Sny, které se nikdy neobjeví v reálném životě. Člověk si je maluje v hlavě, ale nikdy se nedostane k tomu, aby je opravdu žil. Když si uvědomíme, že celý život čekáme na ten „správný“ okamžik, ztrácíme ten nejdůležitější – teď.

A přitom to všechno začíná tak jednoduše, jako by to bylo „vanilkové nebe“ nad námi. Klidně, nenápadně, a s pocitem, že to všechno bude v pořádku. Ale jakmile se podíváme pod ten povrch, zjistíme, že vlastně stojíme ve frontě. A ani nevíme, na co. Zkoušíme si nasadit úsměv a čekáme, že se naše sny splní, jenže čas nečeká. Padáme. Ale co když je to všechno jenom část té cesty?

Vzpomínám si, jak jsem jednou zabloudil v ulicích toho města. Byl jsem v tom tak hluboko, že jsem až sibil. Lidi kolem mě vypadali jako postavy z nějaké staré pohádky, všichni běželi za něčím, co ani pořádně neznali. A přitom zůstávali na stejném místě. Zůstávali ve frontě, zatímco svět kolem nich plynul a měnil se. Oni se nezastavili. A já taky ne.

Zlý příklad? Možná. Ale kdo jiný nám může ukázat cestu než ti, kteří se na vlastní kůži naučili, že život není o čekání na zázraky, ale o tom, jak sám sebe postavit do cesty, která je tvoje, a ne čekat na to, co ti přinese svět? Možná to někdo přehání, ale stejně jako já, i vy jednou přijde čas, kdy si uvědomíte, že když stojíte ve frontě, může to být jen ztráta času.

Zastavíme čas, říkáte si. Ale jak? Když čas běží, nezastavíme ho. A i kdybychom ho zastavili, co bychom vlastně dělali? Možná se nevrátíme zpět do míst, kde to bylo jednodušší. Možná se už nikdy nevrátíme k těm dnům, kdy jsme byli s rodinou, když jsme byli malí. A když jsem padal v tom chaosu, přemýšlel jsem o lásce, která se skrývá v těchto chvílích. Láska není o velkých gestech, ale o těch malých věcech, které jsou kolem nás. Je to o rodině, o bratrech, o lidech, kteří vás drží nad vodou, když to nejvíc potřebujete.

Doma nad vodou. Tak to je. Nikdo nenosí nápis „láska“ na tričku, ale když se podíváte kolem sebe, najdete ji. Možná je to skrytá v té chvíli, kdy s bratrmi mluvíte o věcech, které jsou pro ostatní neviditelné. Možná je to v tom, že dneska už víte, že věci nejsou černobílé, že čas vám nese věci, které si neplánujete.

A co na to stáří? Nemusíme stárnout. Ne v tom pravém slova smyslu. Čas není o věku, ale o tom, co s ním uděláme. Jak využijeme každou chvíli. Dneska už vím, že stárnutí není o tom, co vidíme v zrcadle, ale o tom, jak se cítíme ve svém srdci.

Tak si položme otázku: Na co čekáme? Co vlastně stojí za tím, co děláme? Nečekejme na ideální okamžik, protože ten nikdy nepřijde. Tak proč být „amatérem“ ve svém vlastním životě, když můžeme být tvůrcem svého příběhu? Příběhu, který není napsaný v žádné knize, ale který tvoříme každý den.

