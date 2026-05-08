Už se nesmí člověk ani pochlubit? Sociální sítě zaplavila armáda samozvaných expertů
Sednout si dnes na chvíli k Facebooku nebo Instagramu je často spíš psychologický experiment než odpočinek. Člověk otevře diskusi pod obyčejnou fotografií plotu, dlažby nebo vyvýšeného záhonu a nestačí se divit. Ne kvůli samotné fotce, ale kvůli tomu, co se děje pod ní.
„To je špatně.“ „To vám za dva roky shnije.“ „To není zdravé.“ „To mělo být úplně jinak.“ „Kdo vám to dělal?“ „Tohle bych si doma nikdy neudělal.“
A je úplně jedno, o co jde. Někdo ukáže opravenou koupelnu, jiný novou střechu, další se pochlubí zahradou nebo kusem vlastní práce. Místo normální reakce často přichází lavina lidí, kteří mají potřebu všechno rozebrat, shodit nebo opravit.
Nejzvláštnější na tom je, že internet dnes vytváří dojem, že každý rozumí úplně všemu. Betonárce, stavebnictví, ekologii, zemědělství, elektroinstalaci, zdravotnictví i politice zároveň. Stačí jedna fotografie a během pár minut se objeví desítky odborníků, kteří přesně vědí, co je špatně.
Typickým příkladem jsou příběhy, které se poslední dobou opakují stále častěji. Dlouhé roky někde funguje střelnice nebo betonárka. Pak se v okolí postaví nové domy a najednou začnou lidé požadovat, aby původní provoz zmizel, protože jim vadí hluk nebo výhled. Ne proto, že by se změnila střelnice nebo betonárka. Změnilo se jen to, kdo se přistěhoval okolo.
Stejně absurdní je sledovat dnešní internetové „soudy“ nad cizí prací. Někdo položí dlažbu, zapojí bojler, postaví pergolu nebo udělá chodník — a okamžitě se objeví fotografové katastrof a internetoví inspektoři kvality. Často lidé, kteří v životě nic podobného sami nedělali, ale o to hlasitěji vysvětlují, proč je všechno špatně.
Přitom ještě před pár lety bylo normální, že si lidé navzájem spíš poradili nebo řekli: „Hele, dobrá práce.“ Dnes jako by část společnosti čekala jen na příležitost někoho opravit, zesměšnit nebo veřejně nachytat na chybě.
Možná je to tím, že sociální sítě odměňují hlavně negativitu. Pochvala zapadne. Konflikt, hádka a pohoršení sbírají komentáře, reakce a sdílení. Čím ostřejší názor, tím větší dosah. A tak se z obyčejných diskusí stává soutěž o to, kdo někoho shodí rychleji a chytřeji.
Jenže pak vyvstává jednoduchá otázka: Je tohle ještě normální?
Opravdu jsme se dostali do doby, kdy člověk nemůže ukázat kus vlastní práce, napsat svůj názor nebo se s něčím pochlubit bez toho, aby okamžitě dostal vlnu nenávisti, posměchu nebo „dobře míněných“ útoků?
A možná ještě důležitější otázka: Kolik lidí dnes raději nic nesdílí a nic neukazuje jen proto, že už nemají chuť poslouchat nekonečné internetové chytráky pod každým příspěvkem?
Robin Šíma
Víte, proč se lidi berou?
Všichni řeknou něco jako „protože se milují“. Hezký. Funguje to na svatbě, v řeči u obřadu i na Instagramu.
Robin Šíma
Zakážeme Vánoce a Nový rok? Kam až nás dovede dnešní pocit morální nadřazenosti
Nejde o nenávist ke zvířatům ani o ignorování problémů. Jde o něco jiného: o dobu, ve které má každý pocit, že právě jeho názor je ten jediný správný – a všichni ostatní jsou hloupí. Kam až nás tohle myšlení může dovést?
Robin Šíma
Sváteční chvíle...
Konec roku není jen oslava. Je to tichá chvíle bilancování, samoty i naděje. Text pro ty, kteří svátky tráví sami, daleko od blízkých, ale přesto cítí, že každý konec v sobě nese nový začátek.
Robin Šíma
Devět životů: Celý život se učíme čekat
Muži se učí čekat. Na uznání. Na pochopení. Na chvíli, kdy si budou moct dovolit být slabí. Jenže většinou nikdo nepřijde.
Robin Šíma
Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec
Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.
|Další články autora
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?
Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...
Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále
Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí
Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval...
Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů
Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval...
Platnéřská ulice
Instalace retardérů v Praze 1 na Starém Městě v Platnéřské ulici.
Jungmannovo náměstí
Mlžítko na Jungmannově náměstí.
Pronájem kancelářských prostor ploše 45 m2 na ulici Veveří v Brně
Veveří, Brno - Žabovřesky
10 350 Kč/měsíc
- Počet článků 81
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 280x