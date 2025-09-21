Utéct, nebo zůstat? Jak najít kousek svobody v hektickém světě
Ráno, šest hodin, zvoní budík. Včerejší večer byl krátký, dnešní den slibuje nekonečný kolotoč. Někde mezi druhým šálkem kávy a nekonečnou frontou e-mailů se přistihneme, jak scrollujeme Instagram a sledujeme někoho, kdo zrovna přespává v hamace v Kostarice, ráno běhá po pláži a večer píše knihu v kavárně. A říkáme si: Jak to sakra dělají?
Na první pohled to působí jednoduše: sbalíš batoh, vezmeš pas, zamkneš byt a vyrazíš. Jenže většina z nás má život svázaný jinak – hypotékou, rodinou, pracovními závazky. Proto takové „zmizení“ často zůstává jen snem.
Ale sen má své opodstatnění. Naše těla totiž nejsou stavěná na nekonečný maraton osmihodinových směn, které se protahují do dvanácti, a na to, že opravdovou regeneraci dostaneme jen jednou za rok na čtrnáct dní dovolené. A ruku na srdce – kolik z nás se dokáže za těch čtrnáct dní skutečně uvolnit? První týden jen zpomalujeme, teprve druhý začínáme dýchat. A pak hup zpátky do práce.
Tělo a mysl ale fungují jinak. Pokud jim prostor nedáme sami, vezmou si ho – kolapsy, vyhoření, dlouhodobá únava.
Je nutné zmizet na rok?
Nemusí to být hned rok v džungli. Možná nepotřebujeme útěk, ale jen jiné nastavení. Několik cest, jak „utéct“ i v běžném životě:
Mikrodovolené: Víkend v lese, tři dny na chatě bez signálu, spontánní jednodenní výlet. Krátké a pravidelné pauzy fungují lépe než jednorázový útěk.
Minimalismus: Čím méně věcí vlastníme, tím lehčí máme pohyb. Ať už se rozhodneme cestovat, nebo jen uvolnit hlavu.
Práce na dálku: Pandemická zkušenost ukázala, že mnohé profese nepotřebují kancelář. Proč nezkusit na týden pracovat třeba z hor nebo z kavárny u moře?
Digitální půst: Možná nepotřebujeme balit kufr – stačí vypnout notifikace a odložit telefon. Svoboda někdy začíná v kapse.
Inspirace ze světa
V Polsku mladý pár prodal byt, koupil starou dodávku a pracují online, zatímco objíždějí Evropu. V Rakousku zase muž, který má rodinu i náročnou práci, každý rok vyrazí na měsíční pěší pouť – a vrací se s čistou hlavou. A v Česku? Přibývá lidí, kteří místo víkendů v nákupních centrech tráví volno v přírodě nebo dobrovolně pomáhají na ekologických farmách.
Pointa není útěk
Možná zjistíme, že nepotřebujeme velký útěk, ale jen prostor, kde si uvědomíme, že nežijeme jen proto, abychom odpracovali další týden. A že svoboda není jen o tom, jak daleko od domova se dostaneme, ale jak blízko jsme sami sobě.
Takže až příště ráno zazvoní budík a přepadne vás touha zmizet, zkuste si místo plánů na útěk do Kostariky udělat malý útěk doma – vypnout mobil, zajít na procházku, sednout si s knihou na lavičku v parku. Protože někdy to největší dobrodružství začíná právě tam, kde jsme.
„Když světlo zhasíná, a přesto nikdy nezmizí"
Světlo může být láska, dítě, naděje. A někdy je to i člověk, kterého ztratíme. I když plamen uhasne, stopa v nás zůstává – jako připomínka, že jsme žili a milovali.
Jak vysvětlit smrt, když s ní ještě nejsi smířený sám?
Smrt není jen konec. Je to ticho po smíchu, místo u stolu, které zůstane volné. Jak o ní mluvit s dítětem, když i dospělý v sobě nosí bolest, kterou ještě neumí pojmenovat?
Déšť, srna, směna. Noční rituál těch, co se dívají na svět přes kameru
Když ostatní usínají, někteří vyrážejí. Noční směna v dešti, kdy vůně kávy připomíná chemii a jediné světlo vrhá srna z křoví. Příběh jedné cesty do práce.
„Zůstaň, i když nevíš co říct."
Muž, který zůstane, i když nerozumí. Který neuteče před slzami, ani před tichem. Tenhle muž neléčí slovy. Léčí svou přítomností. A to mění všechno.
Zase chodím. A někdy i bos. (Ale jen když zapomenu boty.)
Začít znovu je často horší než začít poprvé. Jenže někdy není jiná cesta. A tak sbíráme odvahu, lepíme se dohromady a učíme se znovu chodit. Občas vtipně. Občas se slzami.
