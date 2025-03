Tisíc hvězd a každý máme tu svou

Vesmír je obrovský, plný hvězd, a mezi nimi záříme i my – každý svým vlastním způsobem. Někdo jako supernova, jiný spíš jako nenápadný, ale spolehlivý maják.

Někdy se člověk cítí jako prach ve vesmíru. Bezvýznamné smítko, co se plouží galaxií života a doufá, že ho nesežere černá díra pondělního rána. Ale pak si vzpomenu – vesmír má miliardy hvězd, a i já jsem jedna z nich! Možná ne nejjasnější, možná občas trochu blikám, ale sakra, zářím!



Každý máme tu svou vlastní hvězdu. Někteří jsou jasní jako Vega – jejich charisma září na sto parseků a i v Bille dostanou slevu, aniž by měli zákaznickou kartu. Jiní jsou spíš neutronové hvězdy – na první pohled malí a nenápadní, ale uvnitř mají hmotu celého světa. A pak jsou ti, co občas explodují jako supernova. Jo, vy víte, kdo jste.



Být hvězdou neznamená mít 10 milionů followerů nebo vlastní značku proteinových tyčinek. Znamená to žít tak, že vaše světlo někomu rozjasní den. Třeba když pustíte někoho před sebe ve frontě, i když v ruce drží tři rohlíky a jedno pivo (respekt). Nebo když pošlete kamarádovi zprávu „jseš frajer, zvládneš to!“, i když jde jen k zubaři.



Takže ano, můžeme se občas cítit jako zapomenuté planetky na okraji vesmíru, ale pravda je jiná. Vesmír je ohromný, ale my v něm máme své místo. Tak zářete, blikejte, a když bude nejhůř – aspoň nebuďte černá díra, co ostatním vysává energii.



A kdo ví? Možná si jednoho dne někdo ukáže na oblohu a řekne: „Hele, tamhle je moje hvězda. A je fakt boží.“