Sváteční chvíle...

Konec roku není jen oslava. Je to tichá chvíle bilancování, samoty i naděje. Text pro ty, kteří svátky tráví sami, daleko od blízkých, ale přesto cítí, že každý konec v sobě nese nový začátek.

Konec roku má zvláštní zvuk. Není hlasitý, spíš tichý – jako když zavíráte dveře, aby se nerozutekly myšlenky, které stejně zůstávají. Kalendář se chýlí ke konci, ale život ne. Jen se na chvíli zastaví, ohlédne se a ptá se: jaká byla ta tvoje cesta? Pro někoho maraton, pro jiného bludiště, pro někoho jen dlouhé tiché přežívání. A přesto se změnilo všechno, i když to navenek nebylo vidět. Největší bitvy se totiž často odehrávají potichu, bez svědků a bez potlesku.
Svátky umí obejmout, ale taky připomenout prázdná místa. Židli, která zůstala volná. Hlas, který už nezazvoní u dveří. Člověka, který chybí víc než cokoli jiného. Ne každý má možnost být s blízkými, ne každý má kam jít a ne každý má komu zavolat, když se setmí dřív než obvykle. Samota v těchto dnech bolí víc, ale není selháním. Je realitou mnoha životů a nese v sobě víc síly, než si připouštíme. Protože být sám neznamená být prázdný.
Možná letos trávíš svátky s hrnkem čaje a světlem z okna naproti. Možná sedíš u stolu plného lidí, ale uvnitř tě něco tíží. Možná máš pocit, že jsi víc ztratil než získal. I to patří ke konci roku. K bilancím, které se nedají sepsat do tabulek. K příběhům, které nemají jasnou pointu.
Konec roku není jen konec. Je to hranice mezi tím, co bylo, a tím, co ještě může přijít. Mezi příběhem, který se uzavírá, a stránkou, která je zatím prázdná. A je v pořádku, že nevíš, co na ni napsat. Život není kniha s hotovým scénářem, ale sešit s pomačkanými stránkami, skvrnami a místy, kde se psalo jen velmi těžko. Přesto má smysl pokračovat. I pomalu. I potichu.
Svátky nám často podsouvají obraz dokonalosti, ale skutečný život je jiný. Drsnější, opravdovější a lidský právě v té nedokonalosti. Pokud letos končíš rok unavený, dovol si odpočinek. Pokud s bolestí, dovol si smutek. Pokud s nadějí, drž se jí. Konec roku není zkouška, kterou musíš zvládnout, ale zastávka, kde se můžeš nadechnout. Ať už stojíš mezi lidmi, nebo sám u okna.
Rok končí. Život pokračuje. A někde mezi tichem, svátky a novým začátkem je místo i pro tebe. Přesně takového, jaký jsi.

Autor: Robin Šíma | úterý 30.12.2025 19:03 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Robin Šíma

  • Počet článků 78
  • Celková karma 5,61
  • Průměrná čtenost 281x
Člověk jako vy ,člověk který je s vámi když všichni už odešli .

