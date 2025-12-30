Sváteční chvíle...
Konec roku má zvláštní zvuk. Není hlasitý, spíš tichý – jako když zavíráte dveře, aby se nerozutekly myšlenky, které stejně zůstávají. Kalendář se chýlí ke konci, ale život ne. Jen se na chvíli zastaví, ohlédne se a ptá se: jaká byla ta tvoje cesta? Pro někoho maraton, pro jiného bludiště, pro někoho jen dlouhé tiché přežívání. A přesto se změnilo všechno, i když to navenek nebylo vidět. Největší bitvy se totiž často odehrávají potichu, bez svědků a bez potlesku.
Svátky umí obejmout, ale taky připomenout prázdná místa. Židli, která zůstala volná. Hlas, který už nezazvoní u dveří. Člověka, který chybí víc než cokoli jiného. Ne každý má možnost být s blízkými, ne každý má kam jít a ne každý má komu zavolat, když se setmí dřív než obvykle. Samota v těchto dnech bolí víc, ale není selháním. Je realitou mnoha životů a nese v sobě víc síly, než si připouštíme. Protože být sám neznamená být prázdný.
Možná letos trávíš svátky s hrnkem čaje a světlem z okna naproti. Možná sedíš u stolu plného lidí, ale uvnitř tě něco tíží. Možná máš pocit, že jsi víc ztratil než získal. I to patří ke konci roku. K bilancím, které se nedají sepsat do tabulek. K příběhům, které nemají jasnou pointu.
Konec roku není jen konec. Je to hranice mezi tím, co bylo, a tím, co ještě může přijít. Mezi příběhem, který se uzavírá, a stránkou, která je zatím prázdná. A je v pořádku, že nevíš, co na ni napsat. Život není kniha s hotovým scénářem, ale sešit s pomačkanými stránkami, skvrnami a místy, kde se psalo jen velmi těžko. Přesto má smysl pokračovat. I pomalu. I potichu.
Svátky nám často podsouvají obraz dokonalosti, ale skutečný život je jiný. Drsnější, opravdovější a lidský právě v té nedokonalosti. Pokud letos končíš rok unavený, dovol si odpočinek. Pokud s bolestí, dovol si smutek. Pokud s nadějí, drž se jí. Konec roku není zkouška, kterou musíš zvládnout, ale zastávka, kde se můžeš nadechnout. Ať už stojíš mezi lidmi, nebo sám u okna.
Rok končí. Život pokračuje. A někde mezi tichem, svátky a novým začátkem je místo i pro tebe. Přesně takového, jaký jsi.
Robin Šíma
Devět životů: Celý život se učíme čekat
Muži se učí čekat. Na uznání. Na pochopení. Na chvíli, kdy si budou moct dovolit být slabí. Jenže většinou nikdo nepřijde.
Robin Šíma
Devět životů: Už to není začátek, ale ještě to není konec
Život se nezastaví ve chvíli, kdy děti odejdou z domu a vztahy se rozpadnou. Jen se ztiší. A začne mluvit jiným hlasem.
Robin Šíma
Devět životů: Cesta
Každý z nás se narodil na cestu, o kterou si neřekl. A stejně po ní kráčíme — s otázkami, odpověďmi, pády i vítězstvími, která nás učí, proč jsme vlastně tady.
Robin Šíma
Devět životů: Jak se člověk narodí znovu
Znovuzrození nečeká na vhodnou chvíli. Přichází, když vás život rozbije na kusy a vy stojíte mezi střepy, jen abyste zjistili: všechno začíná znovu.
Robin Šíma
Devět životů: Ticho, ve kterém se člověk slyší
Ticho není prázdno. Je to prostor, ve kterém se člověk slyší až moc dobře. A někdy je to přesně to, co potřebuje — i když o to vůbec nestojí.
