Neznámé číslo: kdo volá a proč to vždycky zvednu?

Ranní káva. Chvíle klidu. A pak to přijde – telefonát od neznámého čísla. Zvednout? Nezvednout? Risknete nabídku "exkluzivního tarifu", nebo vás čeká osudová zpráva? Jedno je jisté – tahle minuta vám změní den.

Je ráno, všechno jde podle plánu. Káva voní, slunce svítí, svět je na chvíli snesitelný. A pak začne zvonit telefon. Na displeji se objeví neznámé číslo. Moje ruce ztuhnou.



Zvednout? Nezvednout? Klasické dilema moderní doby. Pokud nezvednu, mohla to být šance života – třeba mi právě volali z televize, že jsem vyhrál soutěž, do které jsem se nepřihlásil. Nebo mě hledá právník neznámého prastrýce milionáře. Pokud zvednu, s největší pravděpodobností uslyším "Dobrý den, máte chvilku na exkluzivní nabídku?" a můj den bude oficiálně zničen.



Tentokrát zvednu. Risk je zisk. Na druhé straně se ozve hluboký hlas. Napětí by se dalo krájet. „Dobrý den, tady Roman z energetické společnosti. Mohu vám nabídnout lepší tarif?“



A v tu chvíli mi dochází dvě věci. Zaprvé – Roman nemá žádné zábrany. Zadruhé – tenhle rozhovor bude delší než moje ranní káva. A co hůř, možná na konci zjistím, že ten tarif vlastně fakt potřebuju.



Dodatek: Konec, nebo nový začátek?



Hovor končí. Nevím, jestli jsem právě zachránil rodinný rozpočet, nebo se upsal ďáblu na příštích dvacet let. Roman je spokojený. Já méně. Zavěsím a podívám se na studenou kávu. Možná bych se měl taky stát Romanem – volat lidem a nabízet lepší životní podmínky.



Chvíli se zasním. Jaké by to bylo? „Dobrý den, máte chvilku na exkluzivní nabídku? Jmenuje se dejte si kafe, neřešte účty a užijte si den. Závazek? Žádný. Výhody? Nekonečné.“



Ale kdo ví. Možná bych měl zavolat zpátky. Jen tak. Zeptat se Romana, jestli on sám někdy dostal nabídku, která změnila jeho život.