Nesekám trávník. On nemyje koupelnu. A přesto tohle manželství (nějak) funguje

Můj muž doma neuklízí. Já zase nesekám trávu. Na první pohled nefér. Ale co když rovnost v manželství nevypadá jako rozdělený seznam úkolů? Co když každý z nás dělá víc, než si přiznáváme?

To je věta, kterou jsem pronesla nahlas. Ne jednou. Občas šeptem, občas tak hlasitě, že slyšeli i sousedi. Třeba když už po páté za týden sklízím cizí ponožky z podlahy. Nebo když myju nádobí, co se „nějak“ samo hromadí ve dřezu.



Můj manžel doma moc nepomáhá. Nemyje koupelnu. Neví, kde máme čisticí prostředky. A pokud jde o praní, mám pocit, že by si radši oblékl ručník z kuchyně, než by zapnul pračku.



Ale… počkat.



Kdy jsem naposledy já posekala trávník? Udržela motorovou pilu? Seřídila kotel v mínus deseti? Řešila, proč lednička přestala chladit?



Nikdy.



Nesekám, protože to dělá on. Stejně jako on nemyje koupelnu, protože ji myju já. Každý děláme něco – ale málokdy to samé.



A tady to začíná být zajímavé.





---



Moderní rovnost a ten otravný pocit „já dělám víc“



Ve světě, kde Instagram chrlí dokonalé fotky „partnerů 50:50“ a kde články chválí muže za to, že přebalí dítě (jako by to byl zázrak a ne běžná péče), může být těžké cítit vděk za partnera, který si nevšimne, že koupelna smrdí.



Sociální sítě nám ukazují vyretušované role – rovné, vybalancované, „férové“. Ale reálné vztahy? Ty jsou často o nerovnosti. O nespravedlnosti. O tom, že se věci dělají, ale ne vždy viditelně nebo stejně.



Někdo myje nádobí. Někdo topí. Někdo opravuje auto. Někdo uklízí dětské hračky.



A někdy se tyhle světy navzájem míjí tak, že každý z nás má pocit, že dělá víc.





---



Když rovnost neznamená „to samé“



Jsme zvyklí chápat rovnost jako „stejné povinnosti“. Ale možná je čas to přehodnotit.



Možná rovnost v partnerství znamená rovný respekt k tomu, co ten druhý dělá. I když to není přesně to, co bychom dělali my. Nebo co bychom si přáli, aby dělal.



Možná je v pořádku, že on nezapere flek od kečupu. A já zase nepoznám, kdy motor auta „zní nějak divně“.



Možná každý z nás dělá víc, než ten druhý tuší. Ale nejsme zvyklí to vidět.





---



Jaké by to bylo, kdybychom se na sebe dívali očima vděčnosti, ne výčitek?



Představte si ten rozdíl: místo tiché frustrace – „proč zas nic neudělal?“ – by přišla vnitřní otázka: „Co dělá, co já nevidím?“



To není alibismus. To je práce. Práce na sobě. Na vztahu. Na pochopení, že partner není náš klon.



Upřímně? I když jsem občas naštvaná, že nemyje vanu… nikdy jsem ho neslyšela si stěžovat, že já nepodřezávám dřevo, nešplhám na střechu a netahám balíky sena v -15 °C.





---



A co vy? Jste doma skutečně „rovní“ – nebo prostě jen rozdílní?



Tenhle článek není o tom, že by ženy měly držet hubu a mydlit podlahy, zatímco muži staví stodoly. Ani naopak.



Je to o tom, že rovnost nemusí znamenat stejnost. A že vděčnost může někdy přinést víc harmonie než kontrolní seznam domácích prací.



Žijeme v době, kdy máme právo být slyšeni. Ale možná je čas si i více naslouchat. V sobě. Mezi sebou.



Protože možná, jen možná… náš partner dělá 50 % – jen to nevypadá jako na těch hezkých reels na TikToku.





---



A co vy?



Cítíte se doma jako rovnocenní partneři, nebo máte každý jiné „království“?



Co dělá váš partner, za co jste možná zapomněli být vděční?



A jak by vypadal váš vztah, kdybyste se přestali počítat… a začali víc chápat?







---



🖊 Napište mi do komentářů. Diskutujme. Hádajme se i chápejme. Třeba se od sebe vzájemně naučíme být v tom našem „50:50“ o něco víc skuteční. A o něco méně frustrovaní.