Nekonečná debata aneb Ženino „nic“ v praxi

Jestli existuje něco tajemnějšího než vesmírné černé díry, pak je to jednoznačně ono legendární ženské „nic“. Každý muž se s tímto fenoménem setkal.

A každý, kdo si troufl na otázku „Co se děje?“, poznal, že odpověď „Nic“ ve skutečnosti znamená úplně všechno.



Začátek konce (mužovy pohody)



Scénář je vždy stejný. Přijdete domů a cítíte to ve vzduchu. Ticho. Napětí. Možná i neviditelné blesky šlehající z očí vaší drahé polovičky. A vy, jako správný hrdina tragédie, se nevinně zeptáte:



„Děje se něco?“



A ona, aniž by zvedla oči od telefonu, s chladnou precizností odpoví:



„Nic.“



A tady, pánové, končí jakákoli logika a začíná velká zkouška vašeho úsudku, trpělivosti a přežití.



Ticho před bouří



Zkušenější muži už vědí, že „nic“ neznamená prázdnotu, ale že jste v průšvihu, aniž byste věděli proč. Jestliže jste naivní a myslíte si, že můžete jen pokrčit rameny a jít dál, pak vězte, že jste právě podepsali rozsudek.



Opravdový dobrodruh se pokusí o hloubkovou analýzu:



„Opravdu nic?“



„Ne, nic.“



„Takže je všechno v pohodě?“



„Ano.“





A přesně v této chvíli byste si měli obléct neprůstřelnou vestu. Protože v momentě, kdy uvěříte, že to je skutečně nic, přiletí první salva.



První výstřel



Někdy je to pasivně agresivní mlčení. Někdy je to hlasité zavírání skříní, dramatické vzdechy nebo intenzivní čištění něčeho, co bylo včera dokonale čisté. Pokud ovšem máte opravdu smůlu, přijde to nejhorší – věta, která nemá řešení:



„JÁ JEN NECHÁPU, JAK MŮŽEŠ…“



A v tu chvíli se měníte v detektiva, který se snaží poskládat mozaiku událostí za posledních 24 hodin.



Nezapomněl jsem něco?



Řekl jsem něco špatně?



Měl jsem dnes narozeniny a nevím o tom?





Srdce vám buší, mozek jede na plné obrátky a zoufale se snažíte vzpomenout na jakýkoliv moment, který by mohl vést k tomuto bodu.



Vyvrcholení: finální úder



Jestliže jste se stále nedobrali pravdy, přichází poslední fáze: „VÍŠ CO? NECH TO BÝT.“



A v tom okamžiku si uvědomíte, že:



1. Pravdu se nedozvíte.





2. Prohráli jste.





3. Bude to trvat minimálně dva dny.







Shrnutí pro přeživší



Pokud jste tento článek četli s vědomím, že jste tento scénář zažili, vítejte v klubu. Pokud jste nikdy nezažili ženské „nic“, pak si buď lžete do kapsy, nebo jste v raném stádiu vztahu, kdy vám to ještě neříká.



A pamatujte, pánové – nejhorší není, když žena křičí. Nejhorší je, když mlčí. Protože tam někde, mezi jejím „nic“ a vaším „co jsem sakra udělal?“, leží pravda, kterou se nikdy nedozvíte.



Buďte silní.