Mužská úzkost: Ticho, které křičí

„Jsem v pohodě.“ Dvě slova, která umí dokonale lhát. Za nimi se skrývá chaos, o kterém se nemluví. Tíha zodpovědnosti, strach z budoucnosti, probdělé noci a panické myšlenky, které nečekají na svolení.

Sedíš v obýváku. Ruka se samovolně natahuje po ovladači, ale ve skutečnosti nic sledovat nechceš. Zapneš televizi, ale nedíváš se. Pustíš hudbu, ale neposloucháš. Možná otevřeš sociální sítě, ale jen bezcílně scrolluješ, protože to jediné, co právě teď chceš, je necítit se tak prázdně.



A pak to přijde. Ta těžkost. Ta úzkost, která si tě najde přesně v tu chvíli, kdy jsi sám. Jako kdyby měla nějaký zabudovaný radar na okamžiky, kdy nemáš žádnou obranu. Přikrade se ti za záda, položí ti ruku na rameno a zašeptá: Co když selžeš? A už to jede. Co když se ti to všechno zhroutí pod rukama? Co když nejsi dost dobrý? Co když nikdy nebudeš? A ty sedíš, mlčíš a necháváš tuhle nekonečnou spirálu otáčet se v hlavě znovu a znovu.



Ráno vstaneš a hodíš na sebe masku. Tu dokonale natrénovanou masku „v pohodě“. Funguje skvěle. Dokonce tak dobře, že jí věří i tvoje vlastní žena, kamarádi, kolegové v práci. Protože nikdo nemá důvod pochybovat. Vypadáš normálně, děláš normální věci, směješ se vtipům. Nikdo netuší, že v noci ležíš a hledáš odpovědi na otázky, které se nedají vyřešit.



A pak přijde ta věta. Klasická, zdvořilostní: Jak se máš?



A ty odpovíš automaticky. Jsem v pohodě. Protože tak to dělají chlapi, ne? Protože jakmile bys řekl něco jiného, otevřela by se lavina, kterou nechceš spustit. A tak ji raději držíš pod kontrolou. Až na to, že ji vlastně nekontroluješ vůbec.



Dlouho se říká, že muž musí všechno zvládnout sám. Že být silný znamená mlčet a prostě makat. Ale co když tahle představa síly je ta největší lež, co jsme si kdy nalhávali? Co když být silný znamená umět si říct o pomoc? Protože upřímně – jak dlouho ještě chceš hrát tuhle hru? Jak dlouho chceš každý večer sedět a nechávat úzkost, aby si s tebou dělala, co chce?



První krok? Přiznej si to. Přestaň se tvářit, že máš pod kontrolou něco, co tě evidentně drtí. Najdi si někoho, komu to řekneš. Kámoš, terapeut, cizinec na internetu. Na tom nezáleží. Hlavní je dostat to ven.



A humor? Ano, i ten má své místo. Až zase jednou přijde panická myšlenka a začne ti v hlavě diktovat katastrofické scénáře, klidně si sám pro sebe řekni: No bezva, jestli už mám mít existenciální krizi, tak ať je aspoň Oscarová! Protože v momentě, kdy si dokážeš z vlastní hlavy udělat srandu, přestane tě tak moc ovládat.



Být chlap neznamená mlčet. Být chlap znamená nevzdat se. A někdy to nejstatečnější, co můžeš udělat, je přiznat, že nejsi v pohodě. Protože až v tu chvíli můžeš konečně začít něco měnit.