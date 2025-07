Mužská pravidla: Vědecky podložený manuál, jak nás nezabít (ani sebe)

Dámy, máte pravidla. Fajn. Ale i my máme svá. Jednoduchá, přímá, bez okras a růžových rámečků. Tohle je surový manuál k mužskému přežití v párovém ekosystému. Čtěte. A smějte se s námi.

Znáte to. Chlap sedí. Dívá se. Dýchá. A už je problém. A tak jsme si řekli – dobrá, sepíšeme to. Ne abyste nás pochopily – to je marné. Ale abyste aspoň přestaly hledat dálkové ovládání na nás, protože jsme fakt z výroby jinak nastavení.



Pravidlo první: Prsa jsou na koukání. Ne kecy, jen fakta. Víte, jak se díváte do vitríny se zákusky? Tak přesně tak.

Toaletní prkýnko? Kooperace. Ty dolů, já nahoru. Demokracie v porcelánu.

Sobota = sport. Tady se nejedná. Tady se kouká, fandí, žije. Máš problém? Mluv ve čtvrtek.



Nákupy nejsou sport. Nikde se nesoutěží. Žádné stupně vítězů. Jen ztráta duše mezi regály.

A náznaky? Ne. Jestli mi chceš něco říct, řekni to. Jako že slovy. Ne očima, vzdechem nebo otočením pánve.



Když řeknu „nic se neděje“, znamená to, že nechci krvácející výslech v kuchyni. Chci chvíli ticha. A víno.

Barvy? Vidíme základní. Broskvová je ovoce. Ne kabát. Lila je leda tak jméno ex.

A jo – když mě něco svědí, podrbu to. Před tebou, za tebou, během filmu. Nemyslím tím nic hlubšího.



„Myslíš, že jsem tlustá?“ – Pokud se ptáš, víš odpověď. A jestli ne, nech mě žít.

Na co myslím? Na sex. Nebo na pivo. Nebo na to, že sex a pivo je fajn kombo.



Boty? Máš jich víc než IKEA skříněk. A šatník? Ten by uživil dvě herečky z Netflixu.

My? Máme čtyři trička a všechna jsou „dobrá“.



A to nejlepší na konec:

Ano, vím, že kvůli tomuhle blogu skončím na gauči. Ale víš co? Ten gauč je vlastně docela fajn. Je to jako malý kemp pro přeživší s výhledem na tvoji náladu a přístupem k pivu. A ten pohled, co po mně hodíš, až tohle dočteš?

Jo, znám ho. Je to verze ženského Ctrl+Alt+Delete.



Takže díky, že jsi to dočetla až sem.

A kdyby ses chtěla hádat... zkus to říct během reklamy. Máš na to dvě minuty.