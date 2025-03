Ráno. Budík zvoní. Oči pálí. Hlava je těžká. „Sakra, už zase?“ Automaticky vyskočíte, vypijete kafe, které chutná jako spálené nervy, a běžíte do práce.

Dřete. Roky. Možná desítky let. Jste spolehliví, vždycky všechno zvládnete. Firma ví, že se na vás může spolehnout. A tak spoléhá. Přesčasy? Jasně. Práce o víkendu? No co, když je potřeba. Dovolená? Možná příště. Hlavně ať běží byznys.



A mezitím?



Kamarádi zvou čím dál míň. Po třetím „Sorry, nestíhám“ už nikoho nebaví vás tahat ven.



Rodina vás vidí spíš na fotkách než u stolu. Děti rostou, rodiče stárnou, ale práce je přece důležitá.



Zdraví? Unavené, zhuntované, ale zatím drží. Možná žaludek zlobí, možná bolí záda, ale na to teď není čas.





A pak jednoho dne…





---



Bum.



Ráno jako každé jiné. Ale něco je jinak.



Podíváte se do zrcadla a vidíte cizího člověka. Pobledlá kůže. Oči jako dva vypálené tunely. Tvář člověka, který dlouho věřil, že když bude dostatečně dřít, jednou se mu to všechno vrátí.



Jenže nic se nevrátilo. Jen únava. Jen rutina.



Večer usnete u televize. Další den zase dokola. Až se jednoho rána probudíte – a necítíte nic. Jen zvyk.



A najednou ta myšlenka:



Tohle je ono?



To je ten život, na který budeme vzpomínat?





---



Co s tím?



1. Naučit se říkat ne. Svět se nezboří, když dnes odejdete z práce včas. Opravdu ne.





2. Nečekat na „pak“. Protože co když žádné „pak“ nebude?





3. Začít žít teď. I kdyby to znamenalo jen vypnout na hodinu telefon a jít na procházku.









---



A otázka na závěr:



Kolik let už dřete? A kdy si konečně odpočinete?



Protože pravda je krutá: peníze si vyděláte zpátky. Čas už nikdy.



A co s tím uděláte?