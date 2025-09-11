„Když světlo zhasíná, a přesto nikdy nezmizí“
Každý z nás nosí v sobě malé světlo.
Někdy ho rozdáváme druhým, jindy ho chráníme jen pro sebe. Ale jsou chvíle, kdy zjistíme, že to světlo, které jsme drželi, už nemůžeme předat dál.
A tehdy přijde tma.
To světlo může mít mnoho podob. Je to láska, která nás zahřívala. Je to dítě, které se narodí a rozsvítí celý dům. Ale světlo je i v tom nejbolestnějším – v okamžiku, kdy někdo, koho milujeme, odejde.
Smrt je zvláštní učitel. Vezme nám toho, koho jsme chtěli mít navždy po boku. Najednou zůstane prázdná židle u stolu, hrnek na poličce, hlas, který už neuslyšíme. A zdá se, že spolu s nimi zhaslo i naše světlo.
Ale nezmizelo.
Proměnilo se.
Zůstalo jako otisk v srdci. Jako tichý plamen, který připomíná, že jsme milovali a byli milováni.
Možná je světlo právě v těchto vzpomínkách. V úsměvu starého člověka, který ví, že jeho čas se krátí, ale přesto dokáže ještě zazářit slovem nebo radou. Nebo v mladém životě, který nemoc přervala příliš brzy, a přesto po sobě nechal světlo silnější než stovky jiných dnů.
A pak pochopíme, že světlo není jen přítomnost. Je to paměť. Je to dědictví. Je to důkaz, že i když se zdá, že tma vítězí, uvnitř nás dál něco září.
Možná právě teď držíš v sobě plamen, který ti někdo předal, než odešel.
A možná nastal čas, abys ho nesl dál.
Tak se ptám:
Komu svítíš ty? A čí světlo nosíš v sobě?
Robin Šíma
Jak vysvětlit smrt, když s ní ještě nejsi smířený sám?
Smrt není jen konec. Je to ticho po smíchu, místo u stolu, které zůstane volné. Jak o ní mluvit s dítětem, když i dospělý v sobě nosí bolest, kterou ještě neumí pojmenovat?
Robin Šíma
Déšť, srna, směna. Noční rituál těch, co se dívají na svět přes kameru
Když ostatní usínají, někteří vyrážejí. Noční směna v dešti, kdy vůně kávy připomíná chemii a jediné světlo vrhá srna z křoví. Příběh jedné cesty do práce.
Robin Šíma
„Zůstaň, i když nevíš co říct.“
Muž, který zůstane, i když nerozumí. Který neuteče před slzami, ani před tichem. Tenhle muž neléčí slovy. Léčí svou přítomností. A to mění všechno.
Robin Šíma
Zase chodím. A někdy i bos. (Ale jen když zapomenu boty.)
Začít znovu je často horší než začít poprvé. Jenže někdy není jiná cesta. A tak sbíráme odvahu, lepíme se dohromady a učíme se znovu chodit. Občas vtipně. Občas se slzami.
Robin Šíma
Nesekám trávník. On nemyje koupelnu. A přesto tohle manželství (nějak) funguje
Můj muž doma neuklízí. Já zase nesekám trávu. Na první pohled nefér. Ale co když rovnost v manželství nevypadá jako rozdělený seznam úkolů? Co když každý z nás dělá víc, než si přiznáváme?
