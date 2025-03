Sliby už nejsou to, co bývaly. Důvěra je v ohrožení. A pokora? Ta se někam ztratila mezi ego a sociální sítě. Kdy jste naposledy slyšeli upřímné „prosím“ a „děkuji“?

Život v mlze velkoměsta

Déšť dopadá na beton, ulice se lesknou jako špinavý zrcadlo, co už dávno neodráží žádný iluze. Ráno začne vždycky stejně – kafe do ruky, sluchátka do uší, pohled do blba.