Dost bylo „pro ostatní všechno, pro sebe nic“!

Kdy jste naposledy udělali něco jen pro sebe, bez výčitek a pocitu viny? Pořád myslíme na ostatní, ale zapomínáme na sebe. Pojďme to změnit! Trocha zdravého sobectví nikomu neublíží. Dnes si dopřejte něco jen tak – protože můžete!

Ruku na srdce – kolikrát jste udělali něco jen pro sebe, bez pocitu viny? Že se to nesluší? Že musíme být hodní, obětaví a nejlépe ještě s úsměvem rozdávat radost, zatímco si sami ohříváme včerejší kafe? No tak to ne, přátelé!



A teď si představte – zatímco vy dáváte, ostatní si berou. A nejen to! Berou i pro sebe, a na vás? Na vás zbyde leda pocit, že jste za anděla… bez křídel a s únavou v očích.



Takže co kdybychom v tom všem zmatku a dobrosrdečnosti našli taky chvilku pro sebe? Udělali něco, co nás fakt baví? Klidně malou blbost, ale naši! A víte co? Nejen že se svět nezboří, ale možná budeme všichni spokojenější.



Takže dneska zkuste něco pro někoho… a něco i pro sebe! A když se někdo ozve, že jste sobci? Usmějte se a dejte si druhou porci dortu.A víte co? Možná bychom si to měli rovnou naplánovat. Protože jinak zase skončíme u toho, že „až bude čas“, „až bude klid“, „až dodělám tohle a tamto“… A nakonec je večer, my padáme únavou, a jediné, co jsme ten den udělali pro sebe, bylo, že jsme omylem snědli dětem sušenku.



Takže dneska si každý stanoví jeden malý sobecký cíl. Co to bude? Dáte si kafe v klidu a bez výčitek? Projdete se venku bez myšlenek na to, co ještě musíte zařídit? Koupíte si něco, co nepotřebujete, ale prostě vás to těší?



A teď to nejlepší: když se naučíme dělat něco i pro sebe, možná zjistíme, že se svět nezačne hroutit. Že pořád můžeme být dobří lidé, i když si sem tam užijeme chvilku radosti bez pocitu viny. A že když si dopřejeme my, budeme mít víc energie i pro ostatní.



Tak co, jdete do toho? Protože upřímně – kdy naposledy jste se vy postavili do fronty na vlastní štěstí?