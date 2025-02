Dnešní lidské hodnoty: Když nemáš tisíce sledujících, neexistuješ. A ještě ke všemu...

A co teprve ti, co nemají žádné filtery, žádné umělecké fotky z dronů a neukazují každou chvíli svůj oběd?

V dnešním světě se člověk, který nemá na Instagramu minimálně 10 000 sledujících, cítí jako neviditelný. A co teprve ti, co nemají žádné filtery, žádné umělecké fotky z dronů a neukazují každou chvíli svůj oběd? Prostě jako by nebyli. Dneska už je to tak – normální člověk, který jde do práce, vyzvedne děti ve škole, občas si zajde na pivo s kamarády a ve volném čase si pustí Netflix, to je prostě ten, kdo jakoby nikdy nezajímá internet. Proč? Protože si nepořídil fotku u zrcadla, kde „to vypadá tak přirozeně, že až to není přirozený“.

Ale dobře, pojďme se na to podívat z trochu jiného úhlu. Kde je místo pro ty, kteří se radši věnují tomu, aby měli něco, co můžeme nazvat opravdovým životem? Tyhle jednoduché radosti, které už dnes skoro nikdo nezdůrazňuje. A jak to vlastně vypadá? No, asi tak, že dneska musíš být online, nebo jako bys nikdy nebyl. Přátelství na Facebooku, láska přes Tinder, vztahy přes TikTok. A když si nedávno nesdílel, že jsi právě snědl nějaky exkluzivní avocado toast, jsi vlastně zaostalej.

A co ti lidé, co si nejsou schopni ani zavázat tkaničky? Kdyby jim to někdo připomněl, asi by si mysleli, že „to není cool“, a radši si koupili boty na suchý zip, protože když jsi influencer, nikdy nemůžeš být viděn v něčem, co by naznačovalo, že nejsi na špičce pokroku. Ano, mluvíme o těch, kteří mají Instagram plný fotek ve stylu „nemám čas na to, abych si dal alespoň pět minut na svázání tkaniček, ale na stories mám vždy přesně 2 hodiny volno, abych si natočil svůj poslední workout, kde ani pořádně nevím, co dělám“. Doba je rychlá. Vztahy jsou křehké. A jestliže se nenecháš vidět nebo tě nikdo neoznačí v nějaké fotce, je to jako bys neexistoval. A co si o tom myslí normální člověk? Ten, který nechce být v centru pozornosti? No, asi si říká, že to všechno je trochu… křehké.

Ano, křehké. Tak křehké jako dnešní vztahy. Někdy to vypadá, že když se dva lidé nějakým zázrakem potkají, už dávno nevědí, jak si vyměnit názory bez toho, aby si vzali dva roky přestávku, protože „tohle není zrovna ten správný čas na vztah“ (protože máte někde jinde příležitost stát se uznávaným influencrem). Nebo ještě lépe: „Aha, teď mám pocit, že jsme si vymazali pár story z minulého týdne, tak radši počkejme, než se rozhodneme, jestli je to vůbec vztah.“

A co na to všechnu tu křehkost vztahů říkají lidé, co znají opravdovou hodnotu lidské blízkosti, smíření, vyřešení hádek a zůstání pohromadě v dobrém i zlém? Když už si dávno uvědomili, že vztah není něco, co se má připojit k Instagramu a označit „tohle je můj nový přítel“? Tak možná to, že pravá hodnota není v počtu followerů, ale v tom, jak se skutečně cítíte. A jak se budete cítit, až se vám ty křehké vztahy, zranění a neustálý tlak na „dokonalost“ vyčerpají. Pak si možná vzpomenete na to, že život je opravdu jen jedno velké „teď a tady“.

Možná je načase přestat být součástí digitálního světa, který se mění každou vteřinou. Možná je čas začít opravdově žít. Možná zrovna teď je ten správný čas zavázat ty tkaničky, přestat čekat na potvrzení ze sociálních sítí a začít si vážit těch skutečných věcí, co nás dělají šťastnými.