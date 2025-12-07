Devět životů
Říká se, že člověk má jen jeden život. Já si tím ale nejsem tak jistý. Když se ohlédnu zpět, vidím minimálně šest verzí sebe, které měly skončit úplně jinak. Každá měla svůj tvar, svůj pach i svůj stín. A já v nich vypadal pokaždé jinak — někdy statečně, jindy směšně.
První život skončil v momentě, kdy jsem pochopil, že dospělí neříkají pravdu. Stál jsem tehdy před školou, v ruce sešit s potrhanými rohy. Učitelka mi ho podávala s výrazem, který bolel víc než všechno, co bylo uvnitř. Ten úsměv mi vymazal poslední zbytky dětské důvěry.
Druhý život skončil, když jsem uvěřil, že práce je všechno. Přesčasy, kafe za kafem, ambice místo spánku. Byl to život, který mě měl “posunout dopředu”. Nakonec mě posunul akorát k vyhoření, což jsem si samozřejmě odmítal přiznat — klasika.
Třetí zavřel dveře na nemocniční chodbě. Ten zvuk ticha, který tam zůstal po někom, kdo se už neprobudil, se mi zabodl do vnitřní mapy jako rezavý špendlík. Od té doby to ticho slyším častěji, než bych chtěl.
Čtvrtý život… ten mi nikdo neukradl. Ukradl jsem si ho sám. Roky jsem čekal na „správný okamžik“, a mezitím jsem propásl všechny ostatní. Pohodlnost je tichá, ale nebezpečná. Umí ukecat i člověka, který si myslí, že je odolný.
Pátý přišel jako bouřka — taková ta, která vás chytí bez deštníku, ale tvrdíte, že vám to nevadí, protože „déšť je přece romantický“. Nebyl. Byl studený, hlučný a přesně tak chaotický, jak jsem tehdy byl já.
A pak je tu ten současný. Nevím, který je to pokus. Možná sedmý. Možná osmý. Možná první, který začíná být opravdu můj. Už nikam nespěchám. Neustupuju, ale ani neútočím. Jen sleduju, co se ve mně mění, když se nesnažím být hrdina ani oběť.
A především — nečekám na restart. Tentokrát chci žít dřív, než se odklikne.
Možná jich nemáme devět. Možná jen neumíme přiznat, že některé staré verze sebe sama musíme v klidu nechat umřít.
A teprve pak se dá začít doopravdy žít.
Robin Šíma
Sdílená poloha: moderní důkaz lásky, nebo jen digitální obojek s notifikací
„Dřív jsme si psali dopisy. Dneska si posíláme souřadnice. Sdílená poloha – prý z lásky a pro jistotu. Ale co když je to jen jiný způsob, jak ztratit důvěru?“
Robin Šíma
Utéct, nebo zůstat? Jak najít kousek svobody v hektickém světě
Všichni někdy sníme o tom sebrat batoh a zmizet. Je to ale vůbec možné? A jak si vybojovat kousek svobody, aniž bychom museli otočit život vzhůru nohama?
Robin Šíma
„Když světlo zhasíná, a přesto nikdy nezmizí“
Světlo může být láska, dítě, naděje. A někdy je to i člověk, kterého ztratíme. I když plamen uhasne, stopa v nás zůstává – jako připomínka, že jsme žili a milovali.
Robin Šíma
Jak vysvětlit smrt, když s ní ještě nejsi smířený sám?
Smrt není jen konec. Je to ticho po smíchu, místo u stolu, které zůstane volné. Jak o ní mluvit s dítětem, když i dospělý v sobě nosí bolest, kterou ještě neumí pojmenovat?
Robin Šíma
Déšť, srna, směna. Noční rituál těch, co se dívají na svět přes kameru
Když ostatní usínají, někteří vyrážejí. Noční směna v dešti, kdy vůně kávy připomíná chemii a jediné světlo vrhá srna z křoví. Příběh jedné cesty do práce.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
Vlak srazil dnes večer mezi Valašskou Polankou a Vsetínem člověka, provoz stojí
Vlak srazil dnes večer na železniční trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem člověka....
Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka, provoz stojí
Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který...
VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu
Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení...
Pražské metro,trasa A
Mikulášské jízdy v pražském metru historickou soupravou EČS na lince A v úseku Želivského-Dejvická.
Prodej rodinného domu/chalupy 134m2 s pozemkem 745m2
Líšná, okres Žďár nad Sázavou
4 500 000 Kč
- Počet článků 71
- Celková karma 9,89
- Průměrná čtenost 301x